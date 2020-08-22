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Gastarbaiter написав:Вузы в Польше ввели гибридную форму обучения: 1 день в неделю занятия в аудиториях, остальные дни - дистанционка. Лендлорды, бравшие кавалирки в ипотеку под аренду начинают потихоньку паниковать. На рынке ожидается снижение цен. Хотя до начала занятий еще больше месяца, все может измениться.
Це ще краще, як так станеться, бо при дистанціонці багато, хто із студентів піде заробляти, нічого польським ленлордам в цьому випадку не загрожує.
Gastarbaiter написав:Вузы в Польше ввели гибридную форму обучения: 1 день в неделю занятия в аудиториях, остальные дни - дистанционка. Лендлорды, бравшие кавалирки в ипотеку под аренду начинают потихоньку паниковать. На рынке ожидается снижение цен. Хотя до начала занятий еще больше месяца, все может измениться.
Це ще краще, як так станеться, бо при дистанціонці багато, хто із студентів піде заробляти, нічого польським ленлордам в цьому випадку не загрожує.
Охохо, а що не при дистанцінціоному навчанні заважає/заважало студентам йти працювати?
Може те, що при великому пропустку пар, їх додому відправляли?
А при дистанційному навчанні, що не будуть відслідковувати присутність на навчанні?
зі. Вважаю, що однозначно буде ріст вакантності кавалірок з цим. Частина польських студентів вимушена буде переїхати до батьків в рідні міста, а на 1 день їздити на навчання в Варшаву, Краків і так далі.
Хто не кине кавалірки, так це закордонні студенти, так як можна потім в Польшу не заїхати
Тиждень тому уряд продовжив заборону на виселення на 4 тижні і продовжив термін попередження про виселення до 6 місяців.
Чесно кажучи, я розумію уряд, який робить щось для орендарів, але для орендавців також могли б зробити більше. Наразі орендодавцям продовжили кредитні канікули, але ...
For landlords, the government has made mortgage payment holidays available. Like other homeowners, landlords can apply for a payment break through their lender to help with financial difficulties. This scheme runs until the end of October at present.
Кредитні канікули то добре, а що з доходом?
Якщо, наприклад, орендар став безробітній і не платить рент, то з чого тоді жити лендлорду? Вже читав пару раз, що лендлорди стали побиратись (((
Я розумію, коли у лендлорда 20-50-... квартир/будинків, то можна щось і продати на "хлібчик". А ось коли у лендлорда пару об"єктів, які наприклад генерують 12-20 тис фунтів в рік, то чим він відрізняється від ніщеброда, який втратив роботу, припинив платити рент і не хоче виїзджати?
Чому через заборону уряду, лендлорд повинен ніщебродствовати?
Цікава ситуація...і знову споконвічні російські питання - Хто винен і що робити?
Цікаво, чи знають англійські лендлорди, що ці питання мають раша оріджін?
Реформа "мирового порядка": большинство живёт в долг, поэтому находится на "коротком поводке" Причём что загнал в долги - сам "уряд". Но "уряд" же и даёт в долг, но может в любой момент перекрыть краник. Так что крепостные находятся под контролем, и не имеют возможности покинуть или сменить хозяина, т.к. "денег нет"
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