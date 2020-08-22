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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 103104105106
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:28

  Gastarbaiter написав:Вузы в Польше ввели гибридную форму обучения: 1 день в неделю занятия в аудиториях, остальные дни - дистанционка. Лендлорды, бравшие кавалирки в ипотеку под аренду начинают потихоньку паниковать. На рынке ожидается снижение цен. Хотя до начала занятий еще больше месяца, все может измениться.

Це ще краще, як так станеться, бо при дистанціонці багато, хто із студентів піде заробляти, нічого польським ленлордам в цьому випадку не загрожує.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 08:13

  Trast написав:
  Gastarbaiter написав:Вузы в Польше ввели гибридную форму обучения: 1 день в неделю занятия в аудиториях, остальные дни - дистанционка. Лендлорды, бравшие кавалирки в ипотеку под аренду начинают потихоньку паниковать. На рынке ожидается снижение цен. Хотя до начала занятий еще больше месяца, все может измениться.

Це ще краще, як так станеться, бо при дистанціонці багато, хто із студентів піде заробляти, нічого польським ленлордам в цьому випадку не загрожує.

Охохо, а що не при дистанцінціоному навчанні заважає/заважало студентам йти працювати?

Може те, що при великому пропустку пар, їх додому відправляли?

А при дистанційному навчанні, що не будуть відслідковувати присутність на навчанні?

зі. Вважаю, що однозначно буде ріст вакантності кавалірок з цим.
Частина польських студентів вимушена буде переїхати до батьків в рідні міста, а на 1 день їздити на навчання в Варшаву, Краків і так далі.

Хто не кине кавалірки, так це закордонні студенти, так як можна потім в Польшу не заїхати :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 08:19

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Тут мені одна пташка на хвостику принесла фото кухні, яка буде у чейндж_піем, ось думаю, чи викладати??? :)
Чи не спозорюсь, як флай?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 09:11

Стандарти нерухомості....

Ось такі стандарти нерухомості при здачі закордоном. Ну, що ж сказати...
Класно і приємно! І здається, досить стильно! :)

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change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 09:46

  change_pm написав:Ось такі стандарти нерухомості при здачі закордоном. Ну, що ж сказати...
Класно і приємно! І здається, досить стильно! :)

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Как в Анталии
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:27

Новини з закордону

Last week, the government extended the tenant eviction ban for a further four weeks. Buy-to-let landlords must also now give renters six months’ notice to repossess.

https://www.buyassociation.co.uk/2020/0 ... landlords/
Тиждень тому уряд продовжив заборону на виселення на 4 тижні і продовжив термін попередження про виселення до 6 місяців.

Чесно кажучи, я розумію уряд, який робить щось для орендарів, але для орендавців також могли б зробити більше. Наразі орендодавцям продовжили кредитні канікули, але ...
For landlords, the government has made mortgage payment holidays available. Like other homeowners, landlords can apply for a payment break through their lender to help with financial difficulties. This scheme runs until the end of October at present.

Кредитні канікули то добре, а що з доходом?

Якщо, наприклад, орендар став безробітній і не платить рент, то з чого тоді жити лендлорду? Вже читав пару раз, що лендлорди стали побиратись (((

Я розумію, коли у лендлорда 20-50-... квартир/будинків, то можна щось і продати на "хлібчик".
А ось коли у лендлорда пару об"єктів, які наприклад генерують 12-20 тис фунтів в рік, то чим він відрізняється від ніщеброда, який втратив роботу, припинив платити рент і не хоче виїзджати?

Чому через заборону уряду, лендлорд повинен ніщебродствовати?

Цікава ситуація...і знову споконвічні російські питання - Хто винен і що робити?

Цікаво, чи знають англійські лендлорди, що ці питання мають раша оріджін? :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:36

Реформа "мирового порядка": большинство живёт в долг, поэтому находится на "коротком поводке"
Причём что загнал в долги - сам "уряд". Но "уряд" же и даёт в долг, но может в любой момент перекрыть краник. Так что крепостные находятся под контролем, и не имеют возможности покинуть или сменить хозяина, т.к. "денег нет"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:21

Гарні новини з закордону

July new home sales up 14% to blow past expectations

https://seekingalpha.com/news/3608568-j ... pectations
July New Home Sales: +13.9% to 901K vs. 774K expected and 791K (revised from 776K).
That's up 36.3% Y/Y.

Median sales price of new houses sold in July was $330,600, up from $329,200 in June; the average sales price was $391,300 up from $384,700 in June.

The seasonally adjusted estimate of new houses for sale at the end of July was 299,000, representing a supply of 4.0 months at the current sales rate.

Скрізь ріст! Супер!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:39

  Вкладчик1234 написав:Реформа "мирового порядка": большинство живёт в долг, поэтому находится на "коротком поводке"
Причём что загнал в долги - сам "уряд". Но "уряд" же и даёт в долг, но может в любой момент перекрыть краник. Так что крепостные находятся под контролем, и не имеют возможности покинуть или сменить хозяина, т.к. "денег нет"

Ось чудове фото твіту, яке це візуалізує...

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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:38

  change_pm написав:
  Вкладчик1234 написав:Реформа "мирового порядка": большинство живёт в долг, поэтому находится на "коротком поводке"
Причём что загнал в долги - сам "уряд". Но "уряд" же и даёт в долг, но может в любой момент перекрыть краник. Так что крепостные находятся под контролем, и не имеют возможности покинуть или сменить хозяина, т.к. "денег нет"

Ось чудове фото твіту, яке це візуалізує...

Зображення


https://news.finance.ua/ua/news/-/477117/derzhborg-rozvynenyh-krayin-dosyag-maksymumu-z-chasiv-drugoyi-svitovoyi-zmi
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 103104105106
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