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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 10:06

Вроцлавское агентство недвижимости Orzech Lux

Ось такі справи в Польщі з економікою і нерухомістю. Хм... Клас!

Польша, август 20. Экономика уже как после пандемии? А что с недвижимостью?
1. Пром. производство уже в июле 20 выше на 1,1% чем в июле 19
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Produk ... 47112.html

2. Безработица уже не увеличивается, уровень 6,1%
https://www.bankier.pl/wiadomosc/GUS-St ... 49475.html

3. Розничные продажи выше на 2,7% чем год назад
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Sprzed ... 47834.html

4. Положительное сальдо внешней торговли за первое полугодие 2020 выросло с 0,3 до 4,9 млрд евро по сравнению с первым полугодием 2019
https://www.rp.pl/Handel/200819603-Pols ... -proc.html

5. Правительство утвердило с рост минимальной зарплаты с 2600 до 2800 злотых с 1 января 2021г. (до 2024г будет 4000 злотых)
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Placa- ... 45134.html

6. Банки снизили ставки по ипотеке, в среднем с 4,5 до 3,5% (эффективная ставка с учётом всех комиссий), и не все банки подняли размер первоначального взноса. С 10% собственным вкладом по прежнему кредитует 5 банков
https://direct.money.pl/artykuly/porady ... asnym.html

А что с недвижимостью? На фоне таких экономических данных падения не произошло, а в 5 наибольших городах даже зафиксирован небольшой рост
https://www.domiporta.pl/poradnik/7,126 ... przez.html
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:52

Згадав одну думку, яку вчора почув. Клікав ютуб і відкрив Політека.юа з Пальчевським здається.

Так ось він озвучив думку, що у російськомовних в Україні не було ще свого президента.
І дійсно так і є.

Моє імхо, якщо раптом почнуться розмови, що ось він - претендент в президенти, який буде захищати російськомовних в Україні. І цей претендет буде російськомовним, то ...

Зливайте нерухомість в тих містах, де 50/50, бо буде дуже боляче, т.к. унія припиниться ...
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