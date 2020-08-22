Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 сер, 2020 10:06
Ось такі справи в Польщі з економікою і нерухомістю. Хм... Клас!
Польша, август 20. Экономика уже как после пандемии? А что с недвижимостью?
1.
Пром. производство уже в июле 20 выше на 1,1% чем в июле 19 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Produk ... 47112.html
2. Безработица уже не увеличивается, уровень 6,1%
https://www.bankier.pl/wiadomosc/GUS-St ... 49475.html
3.
Розничные продажи выше на 2,7% чем год назад https://www.bankier.pl/wiadomosc/Sprzed ... 47834.html
4.
Положительное сальдо внешней торговли за первое полугодие 2020 выросло с 0,3 до 4,9 млрд евро по сравнению с первым полугодием 2019 https://www.rp.pl/Handel/200819603-Pols ... -proc.html
5.
Правительство утвердило с рост минимальной зарплаты с 2600 до 2800 злотых с 1 января 2021г. (до 2024г будет 4000 злотых) https://www.bankier.pl/wiadomosc/Placa- ... 45134.html
6.
Банки снизили ставки по ипотеке, в среднем с 4,5 до 3,5% (эффективная ставка с учётом всех комиссий), и не все банки подняли размер первоначального взноса. С 10% собственным вкладом по прежнему кредитует 5 банков https://direct.money.pl/artykuly/porady ... asnym.html А что с недвижимостью? На фоне таких экономических данных падения не произошло, а в 5 наибольших городах даже зафиксирован небольшой рост https://www.domiporta.pl/poradnik/7,126 ... przez.html
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Додано: Сер 26 сер, 2020 14:52
Згадав одну думку, яку вчора почув. Клікав ютуб і відкрив Політека.юа з Пальчевським здається.
Так ось він озвучив думку, що у російськомовних в Україні не було ще свого президента. І дійсно так і є. Моє імхо, якщо раптом почнуться розмови, що ось він - претендент в президенти, який буде захищати російськомовних в Україні. І цей претендет буде російськомовним, то ... Зливайте нерухомість в тих містах, де 50/50, бо буде дуже боляче, т.к. унія припиниться ...
change_pm
Повідомлень: 1907
З нами з: 03.02.16
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Подякували: 416 раз.
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