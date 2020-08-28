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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 105106107108
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:43

  change_pm написав:Скоріш би вже порєшали питання в світі з цією епідемією, краще вже економічна криза, коли хтось якось кудись їздить (хоч 50% від 2019 року), ніж 100% сидять по домам і нікуди не їздять місяцями :!:

  flyman написав:на дачу їздять, і в село теж, так що не тре про 100% сидять дома, але це вна неньці

Флай, сьогодні ж п"ятниця-вихідні, ти кудись виїхав?

зі. Я сиджу дома ((( хожу в масці ((( руки мию )))
ззі. Зайнят диверсифікацією портфеля...
change_pm
 
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