Флай, сьогодні ж п"ятниця-вихідні, ти кудись виїхав?
зі. Я сиджу дома ((( хожу в масці ((( руки мию )))
ззі. Зайнят диверсифікацією портфеля...
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:43
Флай, сьогодні ж п"ятниця-вихідні, ти кудись виїхав?
зі. Я сиджу дома ((( хожу в масці ((( руки мию )))
ззі. Зайнят диверсифікацією портфеля...
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