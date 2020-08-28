Флай, сьогодні ж п"ятниця-вихідні, ти кудись виїхав?
зі. Я сиджу дома ((( хожу в масці ((( руки мию )))
ззі. Зайнят диверсифікацією портфеля...
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:43
Флай, сьогодні ж п"ятниця-вихідні, ти кудись виїхав?
зі. Я сиджу дома ((( хожу в масці ((( руки мию )))
ззі. Зайнят диверсифікацією портфеля...
Додано: Суб 29 сер, 2020 11:20
Геоекономічні роздуми, частина 1:
Цей тиждень приніс нам деяку ясність стосовно кандидатів в президенти Штатів, їх програм, а також стосовно політики ФРС.
Подивився я виступи кандидатів в президенти, і хочу сказати, що программа Трампа - клас! Байден ніс якусь пургу!
По всім сигналам Трамп йде на перемогу, але є АЛЕ!
По всім сигналам демократи не признають перемогу Трампа, і там дуже вже багато варіантів, але я на 90% певен в наступному:
- з"являться дві нові держави - Штати 1 і Штати 2, яким доведеться вести війну один з одним.
- на якийсь час Штати випадуть зі світової політики і системи постачання доляра в економіку.
К яким наслідкам це все може привести, я чесно кажучи не можу собі уявити!
Можу тільки допустити, що можуть бути проблеми з ліквідністю готівкового баксу, а також велика вірогідність наступу Раші в Україні, Прибалтиці і захват Білорусі (в принципі, в особі Лукашенка вони не проти).
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 29 сер, 2020 11:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 сер, 2020 11:40
Геоекономічні роздуми, частина 2:
Ойропейці збираються водити санкції проти Туречина в кінці вересня за те, що вона хоче частину свого газу і нафти.
Санкції проти Туречині зі сторони ойропейців - це вистріл в ногу ойропейській економіці через дуже тісні зв"язки двох економік.
Санкції можуть привести до дефолту Туречини по держоблігаціям, девальвації ліри і
можуть стати трігером обвалу ойро і деяких частин світового борговогу ринку.
Економічна ситуація може поставити Ердогана в ситуацію, коли війна з греками буде єдиним виходом. А тепер уявимо цю ситуацію і які можуть бути ходи в ній:
- війна між двома державами НАТО, підтягне ще деякі держави НАТО і не Нато по дві сторони фронту. Вже можна бачити протиТурецьку коаліцію - Франція, Єгипет, ОАЄ.
- Дуже цікаво чию сторону займе Німечина, вважаючи кількість турецької диаспори в ній?
- Молодий французький Наполеон хоче порбрякати зброєю, забуваючи кількість мусульманського населення в самій Франції. Достатньо Ердогану сказати одне слово на літеру Д, і Західна Ойропа мінімум стане одним великим протесним полем, а можливо і ареною війни.
- Ще є один козир у Ердогана - це 2-3-4 млн біженців, яких він прихистив у себе, і утримує. Як тільки санкції почнуть діяти, то ми можемо знову побачити ці толпи народу, які йдуть через всю Йоропу за кращим життям.
Короче кажучи, найближчий час може стати таким гарячим, що ми всі будемо хотіти повернутись в початок 20 року.
Я дуже сподіваюсь, що яйцеголові ойропейські політики не будуть дібілами і знайдуть компроміс. Хоча спостерігаючи за рішеннями політиків, я все більше починаю вірити, що всі все більше хотять одну невеличку війнушку.
Проблема в тому, що треба вибирати з ким воювати по своїм можливостям, і не треба забувати, що політики сидять в своїх теплих кабінетах, а в полях гинуть прості люди!
Додано: Суб 29 сер, 2020 11:56
Геоекономічні роздуми, частина 3:
Ну і підсумок
Які наслідки події за океаном і в Східному Середземноморії можуть мати наслідки на Україну?
Випадіння Штатів з політики і війна між державами НАТО приведе до того, що Україна залишиться один на один з Рашею і Польшею, і з проблемами логістики в Середземному морі.
Я допускаю, що якщо Західна Ойропа запалає, Штати будуть розбиратись хто ж таки президент, і НАТО розвалиться, то Раша зробить свій хід, і зайде десь до Дніпра, відрізаючи Україну від моря, і доходячи до Приднестров"я.
Одночасно, мад"яри, поляки і румуни не будуть сидіти на попі і також зроблять свій хід.
Спостерігаємо ...
Якщо я помиляюсь стосовно дій Раші, то війна в середземному морі призведе до проблем з економікою в Україні через проблеми з логістикою.
Україна буде мати проблеми з відвантаженням більшої частини експорту, і частини імпорту, які ходять туди-сюди по морю. До чого це може привести думаю не треба пояснювати.
Що ж поармагодоніл, можна і відпочити.
І почати сподіватись, що все ж таки компроміси можливі, і песимістичні сценарії - це тільки результат моєї хфантазії, викликаної Ковідом
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