Додано: Суб 29 сер, 2020 11:40

Ойропейці збираються водити санкції проти Туречина в кінці вересня за те, що вона хоче частину свого газу і нафти.



Санкції проти Туречині зі сторони ойропейців - це вистріл в ногу ойропейській економіці через дуже тісні зв"язки двох економік.



Санкції можуть привести до дефолту Туречини по держоблігаціям, девальвації ліри і

можуть стати трігером обвалу ойро і деяких частин світового борговогу ринку.



Економічна ситуація може поставити Ердогана в ситуацію, коли війна з греками буде єдиним виходом. А тепер уявимо цю ситуацію і які можуть бути ходи в ній:



- війна між двома державами НАТО, підтягне ще деякі держави НАТО і не Нато по дві сторони фронту. Вже можна бачити протиТурецьку коаліцію - Франція, Єгипет, ОАЄ.

- Дуже цікаво чию сторону займе Німечина, вважаючи кількість турецької диаспори в ній?

- Молодий французький Наполеон хоче порбрякати зброєю, забуваючи кількість мусульманського населення в самій Франції. Достатньо Ердогану сказати одне слово на літеру Д, і Західна Ойропа мінімум стане одним великим протесним полем, а можливо і ареною війни.

- Ще є один козир у Ердогана - це 2-3-4 млн біженців, яких він прихистив у себе, і утримує. Як тільки санкції почнуть діяти, то ми можемо знову побачити ці толпи народу, які йдуть через всю Йоропу за кращим життям.



Короче кажучи, найближчий час може стати таким гарячим, що ми всі будемо хотіти повернутись в початок 20 року.



Я дуже сподіваюсь, що яйцеголові ойропейські політики не будуть дібілами і знайдуть компроміс. Хоча спостерігаючи за рішеннями політиків, я все більше починаю вірити, що всі все більше хотять одну невеличку війнушку.



Проблема в тому, що треба вибирати з ким воювати по своїм можливостям, і не треба забувати, що політики сидять в своїх теплих кабінетах, а в полях гинуть прості люди!