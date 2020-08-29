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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 106107108109
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 20:13

  Alex_V_K_79 написав:
change_pm написав:У нас ще є десь один спокійний місяць імхо. Вже з жовтня почнуться різкі дуже рухи.

Що я вирішив для себе особисто зважаючи на геоекономіку?

- зайти в золото,
- купити акції компаній (золото і срібло добуваючі), які мають офіси в Канаді, виробництво по світу, але не в Штатах.Тут є проблема, що акції котуються в Штатах, в НЮ, але імхо - право власності на акції на відміниться, і навіть через кризу можна пронести якусь вартість грощей.
- ніяких компаній, які котуютьсь в Штатах, але є китайськими. Для таких компанії є свої азійські біржи.
- нерухомість в ЮК, про це я тутай вже мільйон разів писав.
- невеличкий об"єм кешу (ойро і бакс по ситуації), максимум на 6 місяців.

Хто зна, чи це правильний варіант, чи треба було просто сидіти рівно і нічого не робити? Час покаже.

зі. Цей допис не є індівідуальною інвестиційною рекомендацією :)

День добрый, так, а ваша недвига в Анталии, что планируете делать!?

Виплачувати розстрочку. Довгостроково вірю в Туречину.
В Анталії здається не дуже важливий порт, якщо що він (і місто) не повинні дуже постраждати.
Мерсін, Ізмір, Стамбул - там можуть бути ньюансі...
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 20:15

  flyman написав:
  change_pm написав:Ось по такому сценарію може запалати вся Західна Ойропа ....
У Швеції через спалення Корану почалися масові сутички – затримали близько 20 учасників

Більше читайте тут: https://tsn.ua/svit/u-shveciyi-cherez-s ... 15351.html

розвину тему:

РФ на прохання ЄС вводить танки аж до Рейк"явіка і заспокоє безпорядки і всіх примирює.
Наступає довговічний мир в Європі.

Далі РФ на прохання урядів штатів західного узбережжя вводить обмежений контингент для подолання гуманітарної катастрофи та бере під протекторат штати Аляску, Вашінгтон, Каліфорнія.

РФ займеться Прибалтикою, Белорусю і тобою :)
зі. Хоча чи займеться РФ тобою, залежить, де ти будеш - в підвалі чи в файному місті :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 20:25

В любому випадку, моє імхо, то моє імхо, і я сподіваюсь, що нічого з придуманого не трапиться.

Сподіваюсь все буде вирішуватись за столом переговорів і компромісами.
Запалити вогонь дуже легко, а загасити пожежу - це вже проблема!
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