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Додано: Суб 29 сер, 2020 20:13
Alex_V_K_79 написав: change_pm написав:
У нас ще є десь один спокійний місяць імхо. Вже з жовтня почнуться різкі дуже рухи.
Що я вирішив для себе особисто зважаючи на геоекономіку?
- зайти в золото,
- купити акції компаній (золото і срібло добуваючі), які мають офіси в Канаді, виробництво по світу, але не в Штатах.Тут є проблема, що акції котуються в Штатах, в НЮ, але імхо - право власності на акції на відміниться, і навіть через кризу можна пронести якусь вартість грощей.
- ніяких компаній, які котуютьсь в Штатах, але є китайськими. Для таких компанії є свої азійські біржи.
- нерухомість в ЮК, про це я тутай вже мільйон разів писав.
- невеличкий об"єм кешу (ойро і бакс по ситуації), максимум на 6 місяців.
Хто зна, чи це правильний варіант, чи треба було просто сидіти рівно і нічого не робити? Час покаже.
зі. Цей допис не є індівідуальною інвестиційною рекомендацією
День добрый, так, а ваша недвига в Анталии, что планируете делать!?
Виплачувати розстрочку. Довгостроково вірю в Туречину.
В Анталії здається не дуже важливий порт, якщо що він (і місто) не повинні дуже постраждати.
Мерсін, Ізмір, Стамбул - там можуть бути ньюансі...
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Додано: Суб 29 сер, 2020 20:15
flyman написав:
розвину тему:
РФ на прохання ЄС вводить танки аж до Рейк"явіка і заспокоє безпорядки і всіх примирює.
Наступає довговічний мир в Європі.
Далі РФ на прохання урядів штатів західного узбережжя вводить обмежений контингент для подолання гуманітарної катастрофи та бере під протекторат штати Аляску, Вашінгтон, Каліфорнія.
РФ займеться Прибалтикою, Белорусю і тобою
зі. Хоча чи займеться РФ тобою, залежить, де ти будеш - в підвалі чи в файному місті
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Додано: Суб 29 сер, 2020 20:25
В любому випадку, моє імхо, то моє імхо, і я сподіваюсь, що нічого з придуманого не трапиться.
Сподіваюсь все буде вирішуватись за столом переговорів і компромісами.
Запалити вогонь дуже легко, а загасити пожежу - це вже проблема!
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Додано: Нед 30 сер, 2020 18:02
change_pm написав: Alex_V_K_79 написав: change_pm написав:
У нас ще є десь один спокійний місяць імхо. Вже з жовтня почнуться різкі дуже рухи.
Що я вирішив для себе особисто зважаючи на геоекономіку?
- зайти в золото,
- купити акції компаній (золото і срібло добуваючі), які мають офіси в Канаді, виробництво по світу, але не в Штатах.Тут є проблема, що акції котуються в Штатах, в НЮ, але імхо - право власності на акції на відміниться, і навіть через кризу можна пронести якусь вартість грощей.
- ніяких компаній, які котуютьсь в Штатах, але є китайськими. Для таких компанії є свої азійські біржи.
- нерухомість в ЮК, про це я тутай вже мільйон разів писав.
- невеличкий об"єм кешу (ойро і бакс по ситуації), максимум на 6 місяців.
Хто зна, чи це правильний варіант, чи треба було просто сидіти рівно і нічого не робити? Час покаже.
зі. Цей допис не є індівідуальною інвестиційною рекомендацією
День добрый, так, а ваша недвига в Анталии, что планируете делать!?
Виплачувати розстрочку. Довгостроково вірю в Туречину.
В Анталії здається не дуже важливий порт, якщо що він (і місто) не повинні дуже постраждати.
Мерсін, Ізмір, Стамбул - там можуть бути ньюансі...
Дякую
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Alex_V_K_79
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