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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 29 сер, 2020 20:13
Alex_V_K_79 написав: change_pm написав:
У нас ще є десь один спокійний місяць імхо. Вже з жовтня почнуться різкі дуже рухи.
Що я вирішив для себе особисто зважаючи на геоекономіку?
- зайти в золото,
- купити акції компаній (золото і срібло добуваючі), які мають офіси в Канаді, виробництво по світу, але не в Штатах.Тут є проблема, що акції котуються в Штатах, в НЮ, але імхо - право власності на акції на відміниться, і навіть через кризу можна пронести якусь вартість грощей.
- ніяких компаній, які котуютьсь в Штатах, але є китайськими. Для таких компанії є свої азійські біржи.
- нерухомість в ЮК, про це я тутай вже мільйон разів писав.
- невеличкий об"єм кешу (ойро і бакс по ситуації), максимум на 6 місяців.
Хто зна, чи це правильний варіант, чи треба було просто сидіти рівно і нічого не робити? Час покаже.
зі. Цей допис не є індівідуальною інвестиційною рекомендацією
День добрый, так, а ваша недвига в Анталии, что планируете делать!?
Виплачувати розстрочку. Довгостроково вірю в Туречину.
В Анталії здається не дуже важливий порт, якщо що він (і місто) не повинні дуже постраждати.
Мерсін, Ізмір, Стамбул - там можуть бути ньюансі...
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Додано: Суб 29 сер, 2020 20:15
flyman написав:
розвину тему:
РФ на прохання ЄС вводить танки аж до Рейк"явіка і заспокоє безпорядки і всіх примирює.
Наступає довговічний мир в Європі.
Далі РФ на прохання урядів штатів західного узбережжя вводить обмежений контингент для подолання гуманітарної катастрофи та бере під протекторат штати Аляску, Вашінгтон, Каліфорнія.
РФ займеться Прибалтикою, Белорусю і тобою
зі. Хоча чи займеться РФ тобою, залежить, де ти будеш - в підвалі чи в файному місті
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Додано: Суб 29 сер, 2020 20:25
В любому випадку, моє імхо, то моє імхо, і я сподіваюсь, що нічого з придуманого не трапиться.
Сподіваюсь все буде вирішуватись за столом переговорів і компромісами.
Запалити вогонь дуже легко, а загасити пожежу - це вже проблема!
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Додано: Нед 30 сер, 2020 18:02
change_pm написав: Alex_V_K_79 написав: change_pm написав:
У нас ще є десь один спокійний місяць імхо. Вже з жовтня почнуться різкі дуже рухи.
Що я вирішив для себе особисто зважаючи на геоекономіку?
- зайти в золото,
- купити акції компаній (золото і срібло добуваючі), які мають офіси в Канаді, виробництво по світу, але не в Штатах.Тут є проблема, що акції котуються в Штатах, в НЮ, але імхо - право власності на акції на відміниться, і навіть через кризу можна пронести якусь вартість грощей.
- ніяких компаній, які котуютьсь в Штатах, але є китайськими. Для таких компанії є свої азійські біржи.
- нерухомість в ЮК, про це я тутай вже мільйон разів писав.
- невеличкий об"єм кешу (ойро і бакс по ситуації), максимум на 6 місяців.
Хто зна, чи це правильний варіант, чи треба було просто сидіти рівно і нічого не робити? Час покаже.
зі. Цей допис не є індівідуальною інвестиційною рекомендацією
День добрый, так, а ваша недвига в Анталии, что планируете делать!?
Виплачувати розстрочку. Довгостроково вірю в Туречину.
В Анталії здається не дуже важливий порт, якщо що він (і місто) не повинні дуже постраждати.
Мерсін, Ізмір, Стамбул - там можуть бути ньюансі...
Дякую
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Alex_V_K_79
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Додано: Вів 01 вер, 2020 05:45
change_pm написав:
захват Білорусі (в принципі, в особі Лукашенка вони не проти).
Вот интересный человек! Что значит захват? Захватить они пытались часть Украины. А в случае РБ- это поддержка СОЮЗНОГО государства. Почитай их договор. Все правильно делают в случае РБ.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 05:48
Если кому будет интересно номер хорошего агента по недвиге в Остине США- пишите в личку. На прошлой неделе очередную сделку с ней закрыли для меня
могу рекомендовать после 3й сделки. Очень понравилось. Если вам понравится и будет польза - с вас бутылка текилы для меня:)
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Додано: Вів 01 вер, 2020 05:51
flyman написав:
розвину тему:
РФ на прохання ЄС вводить танки аж до Рейк"явіка і заспокоє безпорядки і всіх примирює.
Наступає довговічний мир в Європі.
Не соглашусь. Россия\СССР вводит танки\казаков\войска каждые 100-150 лет как минимум на пол-Европы. Мира не замечаем долгого после, но потопчутся знатно
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Додано: Вів 01 вер, 2020 05:56
Вкладчик1234 написав:
Вертолетные деньги паркуются куда только могут
Самое время влазить в кредиты
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Додано: Вів 01 вер, 2020 06:09
airmax78 написав:
Вчера позвонил приятель из Канады. Ищет вакансию в Киеве. Хочет вернуться вместе с женой. Уехали в 2015м. Говорит скукота скукотища, надоело.
Не вписался. Бывает. У меня знакомый в Минск возвращается. Аналогично
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