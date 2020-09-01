Флай, ты должен понимать, что PM из епама не имеет таких проблем и в Минске
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 вер, 2020 17:39
Додано: Вів 01 вер, 2020 21:25
ЕПАМ виступив проти Бацьки, і наскільки я розумію, починає згортати діяльність в РБ
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Додано: Вів 01 вер, 2020 21:33
Додано: Вів 01 вер, 2020 21:58
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
із валютою в РБ повна катастрофа
писав на гілці по БСУ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 01 вер, 2020 22:00
Епам вже почав згортання в РБ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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