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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:39

  flyman написав:заробили хоть трохи копійок на прицентральні кавалірки?

Флай, ты должен понимать, что PM из епама не имеет таких проблем и в Минске :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:25

  Понаехал написав:
  flyman написав:заробили хоть трохи копійок на прицентральні кавалірки?

Флай, ты должен понимать, что PM из епама не имеет таких проблем и в Минске :)

ЕПАМ виступив проти Бацьки, і наскільки я розумію, починає згортати діяльність в РБ
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:33

  flyman написав:ЕПАМ виступив проти Бацьки, і наскільки я розумію, починає згортати діяльність в РБ

Не. Их не тронут. Вот увидишь
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:58

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:починає згортати діяльність в РБ


із валютою в РБ повна катастрофа
писав на гілці по БСУ
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:00

Епам вже почав згортання в РБ

https://nv.ua/ukr/biz/tech/protesti-v-b ... 08394.html
+50грн !
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