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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 вер, 2020 21:25
Понаехал написав: flyman написав:
заробили хоть трохи копійок на прицентральні кавалірки?
Флай, ты должен понимать, что PM из епама не имеет таких проблем и в Минске
ЕПАМ виступив проти Бацьки, і наскільки я розумію, починає згортати діяльність в РБ
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Додано: Вів 01 вер, 2020 21:33
flyman написав:
ЕПАМ виступив проти Бацьки, і наскільки я розумію, починає згортати діяльність в РБ
Не. Их не тронут. Вот увидишь
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Додано: Вів 01 вер, 2020 21:58
flyman написав:
починає згортати діяльність в РБ
із валютою в РБ повна катастрофа
писав на гілці по БСУ
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Додано: Вів 01 вер, 2020 22:00
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Додано: Вів 01 вер, 2020 23:25
change_pm написав:
Цей тиждень приніс нам деяку ясність стосовно кандидатів в президенти Штатів, їх програм, а також стосовно політики ФРС.
Подивився я виступи кандидатів в президенти, і хочу сказати, що программа Трампа - клас! Байден ніс якусь пургу! По всім сигналам Трамп йде на перемогу
, але є АЛЕ!
По всім сигналам демократи не признають перемогу Трампа, і там дуже вже багато варіантів, але я на 90% певен в наступному:
- з"являться дві нові держави - Штати 1 і Штати 2, яким доведеться вести війну один з одним.
- на якийсь час Штати випадуть зі світової політики і системи постачання доляра в економіку.
К яким наслідкам це все може привести, я чесно кажучи не можу собі уявити!
Можу тільки допустити, що можуть бути проблеми з ліквідністю готівкового баксу, а також велика вірогідність наступу Раші в Україні, Прибалтиці і захват Білорусі (в принципі, в особі Лукашенка вони не проти).
Наркоман, штоле?
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