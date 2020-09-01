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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:39

  flyman написав:заробили хоть трохи копійок на прицентральні кавалірки?

Флай, ты должен понимать, что PM из епама не имеет таких проблем и в Минске :)
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:25

  Понаехал написав:
  flyman написав:заробили хоть трохи копійок на прицентральні кавалірки?

Флай, ты должен понимать, что PM из епама не имеет таких проблем и в Минске :)

ЕПАМ виступив проти Бацьки, і наскільки я розумію, починає згортати діяльність в РБ
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:33

  flyman написав:ЕПАМ виступив проти Бацьки, і наскільки я розумію, починає згортати діяльність в РБ

Не. Их не тронут. Вот увидишь
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:58

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:починає згортати діяльність в РБ


із валютою в РБ повна катастрофа
писав на гілці по БСУ
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:00

Епам вже почав згортання в РБ

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+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 23:25

  change_pm написав:Цей тиждень приніс нам деяку ясність стосовно кандидатів в президенти Штатів, їх програм, а також стосовно політики ФРС.

Подивився я виступи кандидатів в президенти, і хочу сказати, що программа Трампа - клас! Байден ніс якусь пургу!
По всім сигналам Трамп йде на перемогу, але є АЛЕ!

По всім сигналам демократи не признають перемогу Трампа, і там дуже вже багато варіантів, але я на 90% певен в наступному:
- з"являться дві нові держави - Штати 1 і Штати 2, яким доведеться вести війну один з одним.
- на якийсь час Штати випадуть зі світової політики і системи постачання доляра в економіку.

К яким наслідкам це все може привести, я чесно кажучи не можу собі уявити!

Можу тільки допустити, що можуть бути проблеми з ліквідністю готівкового баксу, а також велика вірогідність наступу Раші в Україні, Прибалтиці і захват Білорусі (в принципі, в особі Лукашенка вони не проти).

Наркоман, штоле?
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 08:46

  flyman написав:
  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Вчера позвонил приятель из Канады. Ищет вакансию в Киеве. Хочет вернуться вместе с женой. Уехали в 2015м. Говорит скукота скукотища, надоело.

Не вписался. Бывает. У меня знакомый в Минск возвращается. Аналогично

заробили хоть трохи копійок на прицентральні кавалірки?

flyman, тут одна пташка принесла на хвості, що ти все ще не затруднений?
і хочеш, якісь космічні грощі за свої трудові будні...

То я хотів би поділитись своєю стратегієї пошуку під час кризи, коли опинився на бенчі...

Дивись, на шо я звертаю увагу - на вартість мого простою для мого річного баджету.
Якщо, наприклад, моя хотілка 100 уе = 8.3 уе в місяць, і я очікую, що 2-3-5-6 місяців у мене не буде пропозицій на мою хотілку, то я сміливо погоджують на меншу сумму.

+ 50-60 уе краще (і мінус витрати на життя), ніж - 100 уе (і мінус витрати на життя) :!:
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