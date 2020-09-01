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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 вер, 2020 21:25
Понаехал написав: flyman написав:
заробили хоть трохи копійок на прицентральні кавалірки?
Флай, ты должен понимать, что PM из епама не имеет таких проблем и в Минске
ЕПАМ виступив проти Бацьки, і наскільки я розумію, починає згортати діяльність в РБ
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Додано: Вів 01 вер, 2020 21:33
flyman написав:
ЕПАМ виступив проти Бацьки, і наскільки я розумію, починає згортати діяльність в РБ
Не. Их не тронут. Вот увидишь
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Додано: Вів 01 вер, 2020 21:58
flyman написав:
починає згортати діяльність в РБ
із валютою в РБ повна катастрофа
писав на гілці по БСУ
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Додано: Вів 01 вер, 2020 22:00
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Додано: Вів 01 вер, 2020 23:25
change_pm написав:
Цей тиждень приніс нам деяку ясність стосовно кандидатів в президенти Штатів, їх програм, а також стосовно політики ФРС.
Подивився я виступи кандидатів в президенти, і хочу сказати, що программа Трампа - клас! Байден ніс якусь пургу! По всім сигналам Трамп йде на перемогу
, але є АЛЕ!
По всім сигналам демократи не признають перемогу Трампа, і там дуже вже багато варіантів, але я на 90% певен в наступному:
- з"являться дві нові держави - Штати 1 і Штати 2, яким доведеться вести війну один з одним.
- на якийсь час Штати випадуть зі світової політики і системи постачання доляра в економіку.
К яким наслідкам це все може привести, я чесно кажучи не можу собі уявити!
Можу тільки допустити, що можуть бути проблеми з ліквідністю готівкового баксу, а також велика вірогідність наступу Раші в Україні, Прибалтиці і захват Білорусі (в принципі, в особі Лукашенка вони не проти).
Наркоман, штоле?
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Додано: Сер 02 вер, 2020 08:46
flyman
flyman написав:
заробили
Понаехал написав: airmax78 написав:
Вчера позвонил приятель из Канады. Ищет вакансию в Киеве. Хочет вернуться вместе с женой. Уехали в 2015м. Говорит скукота скукотища, надоело.
Не вписался. Бывает. У меня знакомый в Минск возвращается. Аналогично
хоть трохи копійок на прицентральні кавалірки?
, тут одна пташка принесла на хвості, що ти все ще не затруднений?
і хочеш, якісь космічні грощі за свої трудові будні...
То я хотів би поділитись своєю стратегієї пошуку під час кризи, коли опинився на бенчі...
Дивись, на шо я звертаю увагу - на вартість мого простою для мого річного баджету.
Якщо, наприклад, моя хотілка 100 уе = 8.3 уе в місяць, і я очікую, що 2-3-5-6 місяців у мене не буде пропозицій на мою хотілку, то я сміливо погоджують на меншу сумму.+ 50-60 уе краще
(і мінус витрати на життя), ніж - 100 уе
(і мінус витрати на життя)
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