Флай, ты должен понимать, что PM из епама не имеет таких проблем и в Минске
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 вер, 2020 17:39
Додано: Вів 01 вер, 2020 21:25
ЕПАМ виступив проти Бацьки, і наскільки я розумію, починає згортати діяльність в РБ
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 01 вер, 2020 21:33
Додано: Вів 01 вер, 2020 21:58
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
із валютою в РБ повна катастрофа
писав на гілці по БСУ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 01 вер, 2020 22:00
Епам вже почав згортання в РБ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 01 вер, 2020 23:25
Наркоман, штоле?
Додано: Сер 02 вер, 2020 08:46
flyman, тут одна пташка принесла на хвості, що ти все ще не затруднений?
і хочеш, якісь космічні грощі за свої трудові будні...
То я хотів би поділитись своєю стратегієї пошуку під час кризи, коли опинився на бенчі...
Дивись, на шо я звертаю увагу - на вартість мого простою для мого річного баджету.
Якщо, наприклад, моя хотілка 100 уе = 8.3 уе в місяць, і я очікую, що 2-3-5-6 місяців у мене не буде пропозицій на мою хотілку, то я сміливо погоджують на меншу сумму.
+ 50-60 уе краще (і мінус витрати на життя), ніж - 100 уе (і мінус витрати на життя)
Додано: Сер 02 вер, 2020 11:22
Час розкидати камні і час їх збирати...
Останніх 5 років, працював нон-стоп, порішав кучу стратегічних питань, рубав бабло поки рубалося. Зараз, поки не закрилася "квартирка можливостей", зайнявся інвестиціями в нерухомість.
Минулого тижня була тема 60 ойро в годину в Німеччині, але поки що без відгуку (може шукають розумнішого і дешевшого, хз.). Як для понаїха, не дуже, так як корінному німцю дають в півтора рази більше.
В мене вже давно вироблена звичка заробляти коли бум, і відпочивати під час кризи. В середньому виходить середній дохід, але ефективність в два рази вища.
Всіх грошей ти не заробиш, і всіх баб не перетрахаєш.
Так що думай.
А я тим час повільно, без поспіху, закінчу оточення Києва кавалірками, і буду або рухатись далі до нових вершин або закріпляти наявні позиції.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 11:35
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
А зміст, якщо потім ти застрянеш на рік на 50..60куе,
а з іншого боку прилітає на 100+куе, і що ти робиш, кидаєш проект, кладеш пляму на репутацію, і біжиш за довгим баксом, знесилений на роботі за 50куе?
Як написав вище, ліпше пересидіти на пасивному доході, позакривати незакриті справи, виришіти недовирішені питання, відпочити, зміцнити тили, і коли всі дешеві позиції заповнені, ти повний енергії легко береш 100куе., а економні економісти тим часом далі тягнуть лямку за 50куе.
Е - ефективність, чи як пише акурт. К.К.Д.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 02 вер, 2020 11:42
В IT сейчас нет никакой крызы
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
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