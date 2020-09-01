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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 108109110111
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:55

  San написав:В IT сейчас нет никакой крызы

Кризи нема, а флай вже півроку незатруднен і кожен тиждень поновлює резюме.
Що це, як не криза?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:58

  flyman написав:
  change_pm написав:Якщо, наприклад, моя хотілка 100 уе = 8.3 уе в місяць, і я очікую, що 2-3-5-6 місяців у мене не буде пропозицій на мою хотілку, то я сміливо погоджують на меншу сумму.

+ 50-60 уе краще (і мінус витрати на життя), ніж - 100 уе (і мінус витрати на життя)


А зміст, якщо потім ти застрянеш на рік на 50..60куе,
а з іншого боку прилітає на 100+куе, і що ти робиш, кидаєш проект, кладеш пляму на репутацію, і біжиш за довгим баксом, знесилений на роботі за 50куе?

Як написав вище, ліпше пересидіти на пасивному доході, позакривати незакриті справи, виришіти недовирішені питання, відпочити, зміцнити тили, і коли всі дешеві позиції заповнені, ти повний енергії легко береш 100куе., а економні економісти тим часом далі тягнуть лямку за 50куе.

Е - ефективність, чи як пише акурт. К.К.Д. :!: :D

Змість в тому, що в тебе є 50 куе за рік, а в іншому випадку в тебе:

- 100 куе хотелкі і мінус від 5 до 20 тисяч на життя = - 105-120 куе і маса вільного часу, який проводиться на форумє.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:17

  change_pm написав:
  San написав:В IT сейчас нет никакой крызы

Кризи нема, а флай вже півроку незатруднен і кожен тиждень поновлює резюме.
Що це, як не криза?

Віктор Семенович також щоденно строчить сотні повідомлень на форумі. Він безробітний чи просто графоман?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 108109110111
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