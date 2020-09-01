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change_pm написав:Якщо, наприклад, моя хотілка 100 уе = 8.3 уе в місяць, і я очікую, що 2-3-5-6 місяців у мене не буде пропозицій на мою хотілку, то я сміливо погоджують на меншу сумму.
+ 50-60 уе краще (і мінус витрати на життя), ніж - 100 уе (і мінус витрати на життя)
А зміст, якщо потім ти застрянеш на рік на 50..60куе, а з іншого боку прилітає на 100+куе, і що ти робиш, кидаєш проект, кладеш пляму на репутацію, і біжиш за довгим баксом, знесилений на роботі за 50куе?
Як написав вище, ліпше пересидіти на пасивному доході, позакривати незакриті справи, виришіти недовирішені питання, відпочити, зміцнити тили, і коли всі дешеві позиції заповнені, ти повний енергії легко береш 100куе., а економні економісти тим часом далі тягнуть лямку за 50куе.
Е - ефективність, чи як пише акурт. К.К.Д.
Зміст в тому, що в тебе є 50 куе за рік, а в іншому випадку в тебе:
- 100 куе хотелкі і мінус від 5 до 20 тисяч на життя = - 105-120 куе і маса вільного часу, який проводиться на форумє.
change_pm написав:Якщо, наприклад, моя хотілка 100 уе = 8.3 уе в місяць, і я очікую, що 2-3-5-6 місяців у мене не буде пропозицій на мою хотілку, то я сміливо погоджують на меншу сумму.
+ 50-60 уе краще (і мінус витрати на життя), ніж - 100 уе (і мінус витрати на життя)
А зміст, якщо потім ти застрянеш на рік на 50..60куе, а з іншого боку прилітає на 100+куе, і що ти робиш, кидаєш проект, кладеш пляму на репутацію, і біжиш за довгим баксом, знесилений на роботі за 50куе?
Як написав вище, ліпше пересидіти на пасивному доході, позакривати незакриті справи, виришіти недовирішені питання, відпочити, зміцнити тили, і коли всі дешеві позиції заповнені, ти повний енергії легко береш 100куе., а економні економісти тим часом далі тягнуть лямку за 50куе.
Е - ефективність, чи як пише акурт. К.К.Д.
Тут така справа, кажуть, що те що виділене - це те, що ти дуже часто і робиш. Тобто йдеш на роботу, потім її швидко кидаєш, і так далі.
То як там з такою репутацією? Сподіваюсь, хоч нормально платили при переході?
Вистарчає на кавалірки?
І ти ще писав про оточення кавалірками...
Так ось, я вирішив цю тему прикрити через твоє маніакальне бажання залезти в кавалірки на стогнуючому ринку.
Імхо, нас не чекає грандіозне падіння через те, шо КРЖН - це бастіон українців, які не мають можливості вкладатись в якісну фонду і без головного болю. А мають тільки КРЖН, який і бетон, і фонда, і облігації...
Але нас чекає постійне повільне падіння ціни бетону, бо економічне підгрунтя зруйновано, а твоя ЦО виїзджає закордон.
Так що, дякую ТОБІ за твої каваліркови прагнення і питання про оппортуніті костс - я зрозумів, що можна робити набагато кращі речі на ФОНДІ
change_pm написав:Якщо, наприклад, моя хотілка 100 уе = 8.3 уе в місяць, і я очікую, що 2-3-5-6 місяців у мене не буде пропозицій на мою хотілку, то я сміливо погоджують на меншу сумму.
+ 50-60 уе краще (і мінус витрати на життя), ніж - 100 уе (і мінус витрати на життя)
А зміст, якщо потім ти застрянеш на рік на 50..60куе, а з іншого боку прилітає на 100+куе, і що ти робиш, кидаєш проект, кладеш пляму на репутацію, і біжиш за довгим баксом, знесилений на роботі за 50куе?
Як написав вище, ліпше пересидіти на пасивному доході, позакривати незакриті справи, виришіти недовирішені питання, відпочити, зміцнити тили, і коли всі дешеві позиції заповнені, ти повний енергії легко береш 100куе., а економні економісти тим часом далі тягнуть лямку за 50куе.
Е - ефективність, чи як пише акурт. К.К.Д.
Зміст в тому, що в тебе є 50 куе за рік, а в іншому випадку в тебе:
- 100 куе хотелкі і мінус від 5 до 20 тисяч на життя = - 105-120 куе і маса вільного часу, який проводиться на форумє.
change_pm написав:Імхо, нас не чекає грандіозне падіння через те, шо КРЖН - це бастіон українців, які не мають можливості вкладатись в якісну фонду і без головного болю. А мають тільки КРЖН, який і бетон, і фонда, і облігації...
Але нас чекає постійне повільне падіння ціни бетону, бо економічне підгрунтя зруйновано, а твоя ЦО виїзджає закордон.
так ще раз напишу, купую не готові м2, а дериватив на м2, на якому є "премія за ризик", розрахунок в темі КРЖН я тобі викладав, повторю основні тези: падіння КРЖН хай 20%, ріст дериватива 40% ітого +20% на м2.
Щодо совко вторинки моє розуміння таке: не лізти, бо видоять на центральному опаленні.