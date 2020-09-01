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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 108109110111
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:55

  San написав:В IT сейчас нет никакой крызы

Кризи нема, а флай вже півроку незатруднен і кожен тиждень поновлює резюме.
Що це, як не криза?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:58

  flyman написав:
  change_pm написав:Якщо, наприклад, моя хотілка 100 уе = 8.3 уе в місяць, і я очікую, що 2-3-5-6 місяців у мене не буде пропозицій на мою хотілку, то я сміливо погоджують на меншу сумму.

+ 50-60 уе краще (і мінус витрати на життя), ніж - 100 уе (і мінус витрати на життя)


А зміст, якщо потім ти застрянеш на рік на 50..60куе,
а з іншого боку прилітає на 100+куе, і що ти робиш, кидаєш проект, кладеш пляму на репутацію, і біжиш за довгим баксом, знесилений на роботі за 50куе?

Як написав вище, ліпше пересидіти на пасивному доході, позакривати незакриті справи, виришіти недовирішені питання, відпочити, зміцнити тили, і коли всі дешеві позиції заповнені, ти повний енергії легко береш 100куе., а економні економісти тим часом далі тягнуть лямку за 50куе.

Е - ефективність, чи як пише акурт. К.К.Д. :!: :D

Зміст в тому, що в тебе є 50 куе за рік, а в іншому випадку в тебе:

- 100 куе хотелкі і мінус від 5 до 20 тисяч на життя = - 105-120 куе і маса вільного часу, який проводиться на форумє.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:55

  flyman написав:
  change_pm написав:Якщо, наприклад, моя хотілка 100 уе = 8.3 уе в місяць, і я очікую, що 2-3-5-6 місяців у мене не буде пропозицій на мою хотілку, то я сміливо погоджують на меншу сумму.

+ 50-60 уе краще (і мінус витрати на життя), ніж - 100 уе (і мінус витрати на життя)


А зміст, якщо потім ти застрянеш на рік на 50..60куе,
а з іншого боку прилітає на 100+куе, і що ти робиш, кидаєш проект, кладеш пляму на репутацію, і біжиш за довгим баксом, знесилений на роботі за 50куе?

Як написав вище, ліпше пересидіти на пасивному доході, позакривати незакриті справи, виришіти недовирішені питання, відпочити, зміцнити тили, і коли всі дешеві позиції заповнені, ти повний енергії легко береш 100куе., а економні економісти тим часом далі тягнуть лямку за 50куе.

Е - ефективність, чи як пише акурт. К.К.Д. :!: :D

Тут така справа, кажуть, що те що виділене - це те, що ти дуже часто і робиш. Тобто йдеш на роботу, потім її швидко кидаєш, і так далі.

То як там з такою репутацією? Сподіваюсь, хоч нормально платили при переході?

Вистарчає на кавалірки?

І ти ще писав про оточення кавалірками...

Так ось, я вирішив цю тему прикрити через твоє маніакальне бажання залезти в кавалірки на стогнуючому ринку.

Імхо, нас не чекає грандіозне падіння через те, шо КРЖН - це бастіон українців, які не мають можливості вкладатись в якісну фонду і без головного болю. А мають тільки КРЖН, який і бетон, і фонда, і облігації...

Але нас чекає постійне повільне падіння ціни бетону, бо економічне підгрунтя зруйновано, а твоя ЦО виїзджає закордон.

Так що, дякую ТОБІ за твої каваліркови прагнення і питання про оппортуніті костс - я зрозумів, що можна робити набагато кращі речі на ФОНДІ 8)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:07

ОГО!

Ціни в ЮК продовжили рости.

Річний ріст 3.7% в серпні, підріс від 1.5% в липні!
Йоху, хто вчасно вклався!!!
House prices in the U.K. surged to an all-time high in August, fueled by pent-up demand and record low mortgage rates, according to new figures from Nationwide.

Britain’s biggest building society said prices jumped by 2% in August, following a 1.8% rise in July, marking the highest monthly increase since February 2004.

Annual house price growth jumped to 3.7% last month from 1.5% in July.

The average price was £224,123 ($298,864) in August, up from just under £170,000 10 years ago, Nationwide said.

https://www.marketwatch.com/story/uk-ho ... latestnews
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:22

Кто понял жизнь — работу бросил

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Якщо, наприклад, моя хотілка 100 уе = 8.3 уе в місяць, і я очікую, що 2-3-5-6 місяців у мене не буде пропозицій на мою хотілку, то я сміливо погоджують на меншу сумму.

+ 50-60 уе краще (і мінус витрати на життя), ніж - 100 уе (і мінус витрати на життя)


А зміст, якщо потім ти застрянеш на рік на 50..60куе,
а з іншого боку прилітає на 100+куе, і що ти робиш, кидаєш проект, кладеш пляму на репутацію, і біжиш за довгим баксом, знесилений на роботі за 50куе?

Як написав вище, ліпше пересидіти на пасивному доході, позакривати незакриті справи, виришіти недовирішені питання, відпочити, зміцнити тили, і коли всі дешеві позиції заповнені, ти повний енергії легко береш 100куе., а економні економісти тим часом далі тягнуть лямку за 50куе.

Е - ефективність, чи як пише акурт. К.К.Д. :!: :D

Зміст в тому, що в тебе є 50 куе за рік, а в іншому випадку в тебе:

- 100 куе хотелкі і мінус від 5 до 20 тисяч на життя = - 105-120 куе і маса вільного часу, який проводиться на форумє.

Кто понял жизнь — работу бросил
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/fire.html

Я тобі написав раніше кілька разів "математику": в одному випадку ти працюєш рік і маєш 50куе, а в іншому працюєш півроку в році і маєш ті самі 50куе.

К.К.Д. 2Х !

З.І.
пора знати хто такий "контрактнік" і чим відрізняється від работніка на постійній основі, да і проекти мають свойсто внєзапно оканчуваться а контрактнікі летіть за борт.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 02 вер, 2020 13:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:28

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:я вирішив цю тему прикрити через твоє маніакальне бажання залезти в кавалірки на стогнуючому ринку.

це на кокій мові, на олбанській?
прям орфографія та орфоепія як у Траста з Долярчиком.

Реве та стогне КРЖН широкий,
Залезти хоче в ковалірку.. :lol:
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:50

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:Імхо, нас не чекає грандіозне падіння через те, шо КРЖН - це бастіон українців, які не мають можливості вкладатись в якісну фонду і без головного болю. А мають тільки КРЖН, який і бетон, і фонда, і облігації...

Але нас чекає постійне повільне падіння ціни бетону, бо економічне підгрунтя зруйновано, а твоя ЦО виїзджає закордон.

так ще раз напишу, купую не готові м2, а дериватив на м2, на якому є "премія за ризик", розрахунок в темі КРЖН я тобі викладав, повторю основні тези:
падіння КРЖН хай 20%, ріст дериватива 40% ітого +20% на м2.

Щодо совко вторинки моє розуміння таке: не лізти, бо видоять на центральному опаленні.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:55

  flyman написав:Кто понял жизнь — работу бросил
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/fire.html

Я тобі написав раніше кілька разів "математику": в одному випадку ти працюєш рік і маєш 50куе, а в іншому працюєш півроку в році і маєш ті самі 50куе.

К.К.Д. 2Х !

З.І.
пора знати хто такий "контрактнік" і чим відрізняється від работніка на постійній основі, да і проекти мають свойсто внєзапно оканчуваться а контрактнікі летіть за борт.

Я знаю, хто такий контрактник, так як сам там був.
Потім вирішив, що в штаті краще - страхівка / бонуси / якісь інші няшки. І під час криз спокійніше ))))

зі. Про математику пропоную поговорити в січні чи в кінці грудня, коли можна буде ретроспективно бачити 20 рік. Розкажеш чи вийшло хоч + 30-50, чи - 100-120.
change_pm
 
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