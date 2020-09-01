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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:06
change_pm написав:
Річний ріст 3.7% в серпні, підріс від 1.5% в липні!
Йоху, хто вчасно вклався!!!
Дивно, аренда по Лондону впала десь на 10%, зараз моніторю аренду, квартири по докарантинним цінам висять тижнями поки не скинуть ціну.
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