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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:06
change_pm написав:
Річний ріст 3.7% в серпні, підріс від 1.5% в липні!
Йоху, хто вчасно вклався!!!
Дивно, аренда по Лондону впала десь на 10%, зараз моніторю аренду, квартири по докарантинним цінам висять тижнями поки не скинуть ціну.
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IgA
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Додано: Сер 02 вер, 2020 16:10
IgA написав: change_pm написав:
Річний ріст 3.7% в серпні, підріс від 1.5% в липні!
Йоху, хто вчасно вклався!!!
Дивно, аренда по Лондону впала десь на 10%, зараз моніторю аренду
, квартири по докарантинним цінам висять тижнями поки не скинуть ціну.
Я про продаж. Дані по посиланню, що я наводив від Rightmove (може це ріст хотєлок?).
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change_pm
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Додано: Сер 02 вер, 2020 18:04
Про ціну продаж залишається тільки вірити статистиці. Дивно що ціни продаж і аренди рухаються в різних напрямках. Можливо дійсно тимчасова відміна stamp duty tax зіграла роль
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IgA
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Додано: Сер 02 вер, 2020 18:16
IgA написав:
Про ціну продаж залишається тільки вірити статистиці. Дивно що ціни продаж і аренди рухаються в різних напрямках. Можливо дійсно тимчасова відміна stamp duty tax зіграла роль
Саме так і пояснюють, + нижчі іпотечні ставки.
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change_pm
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- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 437 раз.
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