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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 109110111112
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:06

  change_pm написав:Річний ріст 3.7% в серпні, підріс від 1.5% в липні!
Йоху, хто вчасно вклався!!!


Дивно, аренда по Лондону впала десь на 10%, зараз моніторю аренду, квартири по докарантинним цінам висять тижнями поки не скинуть ціну.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:10

  IgA написав:
  change_pm написав:Річний ріст 3.7% в серпні, підріс від 1.5% в липні!
Йоху, хто вчасно вклався!!!


Дивно, аренда по Лондону впала десь на 10%, зараз моніторю аренду, квартири по докарантинним цінам висять тижнями поки не скинуть ціну.

Я про продаж. Дані по посиланню, що я наводив від Rightmove (може це ріст хотєлок?).
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 18:04

Про ціну продаж залишається тільки вірити статистиці. Дивно що ціни продаж і аренди рухаються в різних напрямках. Можливо дійсно тимчасова відміна stamp duty tax зіграла роль
IgA
 
Повідомлень: 277
З нами з: 02.07.15
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 18:16

  IgA написав:Про ціну продаж залишається тільки вірити статистиці. Дивно що ціни продаж і аренди рухаються в різних напрямках. Можливо дійсно тимчасова відміна stamp duty tax зіграла роль

Саме так і пояснюють, + нижчі іпотечні ставки.
change_pm
 
Повідомлень: 1974
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 15:47

В недвижимость в Украине точно лучше не вкладывать, мало того что постоянно сторйки замораживают, так еще и некоторые застройщики умудряются такое делать - https://nerukhomi.ua/news/obektyi/detskuyu-ploschadku-razmestyat-vozle-azs-kak-stroyat-zhk-bereg-dnepra.htm
ЖК БЕРЕГ ДНЕПРА, детская площадка возле АЗС, это вообще законно?
Помещик
 
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  #<1 ... 109110111112
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