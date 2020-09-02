Дивно, аренда по Лондону впала десь на 10%, зараз моніторю аренду, квартири по докарантинним цінам висять тижнями поки не скинуть ціну.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:06
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:10
Я про продаж. Дані по посиланню, що я наводив від Rightmove (може це ріст хотєлок?).
Додано: Сер 02 вер, 2020 18:04
Про ціну продаж залишається тільки вірити статистиці. Дивно що ціни продаж і аренди рухаються в різних напрямках. Можливо дійсно тимчасова відміна stamp duty tax зіграла роль
Додано: Сер 02 вер, 2020 18:16
Додано: Чет 03 вер, 2020 15:47
В недвижимость в Украине точно лучше не вкладывать, мало того что постоянно сторйки замораживают, так еще и некоторые застройщики умудряются такое делать -
ЖК БЕРЕГ ДНЕПРА, детская площадка возле АЗС, это вообще законно?
Додано: Чет 03 вер, 2020 20:07
Не знаю, хто ви і який у вас бекграунд, але в Україні навмисно створена ситуація, що народу немає куди вкладатись. Тільки хардкор, тільки бетон.
Чому так зроблено я не знаю. А хто отримую з цього вигоду, думаю зрозуміло!
До речі прийшла осінь і якщо ви не встигли встрягнути копитами в бетон, і маєте таки грощі, то...
- з укробанків геть,
- з бакса геть (до середини жовтня) - евро, фунт, франк,
- якщо знайдете де, вкладайте з золото на корекціях.
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