Пора сдувать пузырь и разгонять потребление



Когда Трамп весной и летом раздавал своим гражданам вертолетные деньги (давали всем с доходом менее 100к долларов в год, то есть всем, кто ниже среднего класса), значительная часть этих денег оказалась на фондовом рынке.



Люди, которые сильнее всего пострадали от короны (те, кто не мог продолжить работать из дома, работа на дому — это обычно привилегия среднего класса), не нуждались в деньгах.

Они не пустили их на потребление, а пульнули их в рынок. Таким образом, они извлекли деньги из системы и создали дефляцию.



Почему так произошло? Все дело в безоткатном росте рынков целых 11 лет. Люди уже привыкли к тому, что любую просадку надо покупать. Ведь ФРС напечатает денег и спасет рынки. Значит любая просадка — это возможность заработать. Зачем тратить вертолетные деньги сейчас, если можно занести их на фондовый рынок и через 4 месяца достать оттуда сумму вдвое больше.



И что самое интересное — ФРС этот тренд поддерживала и активно надувала пузырь. А компании из индекса NASDAQ «подпевали», став главными бенефициарами карантина. Их квартальная отчетность с выросшей прибылью порвала попу всем скептикам.



Таким образом даже те, кто не планировал соваться на фондовый рынок, все таки в него зашли. Почему? Во-первых, потому что ощутили синдром упущенный выгоды: другие зарабатывают, а я сижу, как дурак. А во-вторых, конечно же, нулевые ставки, которые уничтожили депозиты, облигации и начали разгонять рынок недвижимости.



«НАДО СКУПАТЬ ЛЮБЫЕ АКТИВЫ, ПОТРЕБЛЕНИЕ ОТЛОЖИМ НА ПОТОМ» — так рассуждал среднестатистический гражданин практически в любой точке цивилизованного мира.



Ведь акции FAANGM+T торгуются по всему миру и к ним есть доступ у всех — не нужно быть каким-то квалифицированным инвестором. И когда жители развивающихся стран видят падение курсов своих валют, они бегут в доллар и в акции США.



Таким образом мы увидели раздутие самого грандиозного пузыря на рынке ценных бумаг за последние почти 100 лет.



Естественно, долго это продолжаться не может. В какой-то момент топливо для роста закончится: отчеты компаний уже не будут так впечатлять, безработица высокая, спрос не растет. Да и большая часть сбережений, которую можно было быстро спылесосить, уже находится в рынке.



Пришло время переключать тумблер. Сейчас слишком много людей верит в рынок (рекордно низкое число шортов на NASDAQ, S&P500 и Теслу). Они готовы выкупать любые просадки.



Люди руководствуются следующим паттерном мышления: зачем мне сейчас покупать новый телевизор с зарплаты, если я могу купить акции Apple и через 3 месяца купить этот телевизор с прибыли от этих акций?



С таким общественным мнением экономику не разгонишь. Так что, я думаю, сейчас начнут вытряхивать всех физиков с рынка. Начнутся качели, акции будут прыгать вверх-вниз на 5-10% в день. Могут быть и просадки по 30% (так называемый flash crash).

Большие игроки постараются сделать все, чтобы у населения не осталось желания брать акции ни в лонг, ни в шорт. Мы увидим максимальную волатильность.



Правительству нужно разогнать потребление. Глава ФРС четко дал понять, что ставку он повышать в ближайшие годы не собирается (также как и европейцы с японцами), так что при нулевых доходностях долговых инструментов людям ничего не останется, кроме как покупать недвижимость и гнать деньги на прямое потребление.



Фондовый рынок должен стать ругательным словом для обывателя. Аналогом казино, где всегда побеждает ФРС, Трамп, рептилоиды. Чтобы даже не было мысли снова покупать акции. Только тратить. В крайнем случае брать «дешевую» ипотеку.



Ну а следом за этим бахнет та самая долларовая инфляция. Ведь спрос растет, ставка на нуле (нельзя поднять из-за лавины тухлого долга), да еще и индекс доллара падает.



Это и будет завершением одного из самых глобальных перераспределений доходов со времен падения СССР: ситуация, в которой Илон Маск за полгода из обычного мультимиллионера вошел в тройку самых богатых людей на планете, а 95% населения осталось без сбережений.