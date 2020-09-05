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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 вер, 2020 16:26
не прикалуйтеся, яка роздача. Путін чудово розуміє що гіпотетична війна між сша і рашкою закінчиться,за 1-2 дні. так що будуть максимум щоки надувати
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DmitryK
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