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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 110111112113
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 16:26

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

не прикалуйтеся, яка роздача. Путін чудово розуміє що гіпотетична війна між сша і рашкою закінчиться,за 1-2 дні. так що будуть максимум щоки надувати
DmitryK
 
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