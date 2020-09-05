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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 вер, 2020 16:26
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
не прикалуйтеся, яка роздача. Путін чудово розуміє що гіпотетична війна між сша і рашкою закінчиться,за 1-2 дні. так що будуть максимум щоки надувати
Додано: Нед 06 вер, 2020 19:03
Гендиректор Smith & Wesson Марк Сміт заявив про "багато в чому безпрецедентне" зростання попиту на вогнепальну зброю в США.
Про це пише Financial Times.
Компанія у період до 31 липня збільшила виручку від продажу вогнепальної зброї майже в 2,5 рази в річному вимірі. Показник склав 229 млн дол проти 95 млн роком раніше.
За звітний період компанія вийшла в чистий прибуток на рівні 48,4 млн дол в порівнянні зі збитками в 2,1 млн дол роком раніше.
Акції компанії з початку року подорожчали на 164%.
Сам Сміт заявляє, що "більша частина" попиту припадає на людей, які "просто бояться за свою особисту захист і безпеку" в зв'язку з пандемією і заворушеннями в країні.
Видання відзначає, що продажі зброї в США історично ростуть в рік президентських виборів, оскільки покупці прагнуть застрахуватися від можливого посилення контролю за обігом зброї.
нігрусів троха постріляють
Додано: Нед 06 вер, 2020 22:33
На днях прочитал, что ипотечные каникулы в Польше "фсьо". Ждем реакции лендлордов-ипотечников и коррекции безумных ценников.
Додано: Нед 06 вер, 2020 23:38
Слухав вебінар англійського лендлорда, тези такі -
1) покупка житла в місті мінімум 90 тис жителів (в Лондоні кешфлоу зїдається іпотекою, в селі нема орендарів), з залізницею, максимум 5 миль від центру, біля хорошої школи, мінімум 3 бедрум (орієнтація на сімейні пари, так як в них найдовший період оренди - 5 років).
2) кешфлоу - 650 оренда - 300 іпотека, - 80 агенству за менеджмент, 100 - утримання/ страховка.
3) ціни в догостроковому періоді ростуть, так що можна повторювати пункти 1-2.
4) ціни скоро впадуть, бо в жовтні перестають платити фурлоу і зявиться багато безробітних, яким іпотеку не дають
Додано: Пон 07 вер, 2020 01:00
хоть щось в тему
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