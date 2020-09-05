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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 вер, 2020 16:26
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
не прикалуйтеся, яка роздача. Путін чудово розуміє що гіпотетична війна між сша і рашкою закінчиться,за 1-2 дні. так що будуть максимум щоки надувати
Додано: Нед 06 вер, 2020 19:03
Гендиректор Smith & Wesson Марк Сміт заявив про "багато в чому безпрецедентне" зростання попиту на вогнепальну зброю в США.
Про це пише Financial Times.
Компанія у період до 31 липня збільшила виручку від продажу вогнепальної зброї майже в 2,5 рази в річному вимірі. Показник склав 229 млн дол проти 95 млн роком раніше.
За звітний період компанія вийшла в чистий прибуток на рівні 48,4 млн дол в порівнянні зі збитками в 2,1 млн дол роком раніше.
Акції компанії з початку року подорожчали на 164%.
Сам Сміт заявляє, що "більша частина" попиту припадає на людей, які "просто бояться за свою особисту захист і безпеку" в зв'язку з пандемією і заворушеннями в країні.
Видання відзначає, що продажі зброї в США історично ростуть в рік президентських виборів, оскільки покупці прагнуть застрахуватися від можливого посилення контролю за обігом зброї.
нігрусів троха постріляють
Додано: Нед 06 вер, 2020 22:33
На днях прочитал, что ипотечные каникулы в Польше "фсьо". Ждем реакции лендлордов-ипотечников и коррекции безумных ценников.
Додано: Нед 06 вер, 2020 23:38
Слухав вебінар англійського лендлорда, тези такі -
1) покупка житла в місті мінімум 90 тис жителів (в Лондоні кешфлоу зїдається іпотекою, в селі нема орендарів), з залізницею, максимум 5 миль від центру, біля хорошої школи, мінімум 3 бедрум (орієнтація на сімейні пари, так як в них найдовший період оренди - 5 років).
2) кешфлоу - 650 оренда - 300 іпотека, - 80 агенству за менеджмент, 100 - утримання/ страховка.
3) ціни в догостроковому періоді ростуть, так що можна повторювати пункти 1-2.
4) ціни скоро впадуть, бо в жовтні перестають платити фурлоу і зявиться багато безробітних, яким іпотеку не дають
Додано: Пон 07 вер, 2020 01:00
хоть щось в тему
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 07 вер, 2020 09:24
Можна запросити Траста, щоб він нам від такої особи розповів свою точку зору...
зі. Імхо, з ринку випадуть тільки слабі лендлорди, не профі, і великого впливу на ринок вони не справять.
ззі. В Польщу нова волна іміграції ось-ось розпочнеться. З Білорусі і України. Чим гірше в цих 2х країнах жити, тим більше людей буде згадувати, що ТАКИ мають якесь відношення до 1ї чи 2ї РП.
зззі. Висновок такий - розчехляйте котлету, якщо щось хочете урвати. Може щось на ринку з"явиться задешево, але таких випадків буде мало, і на всіх не вистарчить.
Імхо, залишитьсь з квитком і бачити, як твій поїзд пішов, дуже боляче!
Додано: Пон 07 вер, 2020 09:25
Додано: Пон 07 вер, 2020 09:39
Давайте посилання.
А тепер трішки мого імха по цій темі, чи чому б я так не зробив?
Не знаю з чого почати, але якось наліплю щось.
Я не взяв би 3 бедрум, тому що:
- наразі стає непопулярним мати багато дітей ...
- скоріш за все дохідність такого вкладення буде менша, ніж якщо взяти стідіо чи уан бедрум,
- якщо не вдасться здати 3 бедрум сім"ї, тоді доведеться здавати, як HMO, а там якісь дурні закони з цього приводу.
- і останнє саме найголовніше - це новий закон про пожаробезпечність, який наразі повинні мати всі, навіть 2-3 поверха білдінги в ЮК.
Вчора читав статтю з цього приводу, пишуть, що багато людей через відсутність такого сертифікату не можуть ні продати, ні купити без моргіджу, і взагалі попадос на рівному місті.
Тому я голосую за студіо чи уан бедрум в новому будинку зі всіма сертифікатами, щоб була ліквідність і висока маржинальність капіталу
Чи вкладення в комерційну нерухомість...
зі. До чого я це, якщо дохід від оренди буде 4-5%, тоді краще взяти акцій з дивідентами в 4-6% і не мудохати собі мізг, сдаючи 3 бедрум ніщебродам...
До того ж, якщо передбачається просадка цін на нерухомість від теперішнього рівня
Додано: Пон 07 вер, 2020 10:07
Думав, не відповідати, але сьогодні вирішив таки пояснити своє імхо.
Дмитро, а ви що інспектували мізки Путєна на адекватність? Імхо, адекватності там немає...
зі. І до речі, війна між Штатами і РФ через що? Через Україну? 3 ха
Та нафіг Штатам вписуватись за Україну і класти своїх, максимум ви можете розраховувати, що вам видадуть американську вінтовку (яку взяли в кредит) і вас особисто відправлять стріляти в рашистів...
Так що залиште бурні хфантахії про війну Штатів і РФ через Україну, ви штатам і нафіг не здались. Україна - об"єкт геополітики, розхідний матеріал ...
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