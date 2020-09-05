Додано: Пон 07 вер, 2020 09:39

IgA написав: Слухав вебінар англійського лендлорда, тези такі -

1) покупка житла в місті мінімум 90 тис жителів (в Лондоні кешфлоу зїдається іпотекою, в селі нема орендарів), з залізницею, максимум 5 миль від центру, біля хорошої школи, мінімум 3 бедрум (орієнтація на сімейні пари, так як в них найдовший період оренди - 5 років).

2) кешфлоу - 650 оренда - 300 іпотека, - 80 агенству за менеджмент, 100 - утримання/ страховка.

3) ціни в догостроковому періоді ростуть, так що можна повторювати пункти 1-2.

4) ціни скоро впадуть, бо в жовтні перестають платити фурлоу і зявиться багато безробітних, яким іпотеку не дають Слухав, тези такі -1) покупка житла в місті мінімум 90 тис жителів (в Лондоні кешфлоу зїдається іпотекою, в селі нема орендарів), з залізницею, максимум 5 миль від центру, біля хорошої школи,(орієнтація на сімейні пари, так як в них найдовший період оренди - 5 років).2) кешфлоу - 650 оренда - 300 іпотека, - 80 агенству за менеджмент, 100 - утримання/ страховка.3) ціни в догостроковому періоді ростуть, так що можна повторювати пункти 1-2.4) ціни скоро впадуть, бо в жовтні перестають платити фурлоу і зявиться багато безробітних, яким іпотеку не дають

Давайте посилання.А тепер трішки мого імха по цій темі, чи чому б я так не зробив?Не знаю з чого почати, але якось наліплю щось.Я не взяв би 3 бедрум, тому що:- наразі стає непопулярним мати багато дітей ...- скоріш за все дохідність такого вкладення буде менша, ніж якщо взяти стідіо чи уан бедрум,- якщо не вдасться здати 3 бедрум сім"ї, тоді доведеться здавати, як HMO, а там якісь дурні закони з цього приводу.- і останнє саме найголовніше - це новий закон про пожаробезпечність, який наразі повинні мати всі, навіть 2-3 поверха білдінги в ЮК.Вчора читав статтю з цього приводу, пишуть, що багато людей через відсутність такого сертифікату не можуть ні продати, ні купити без моргіджу, і взагалі попадос на рівному місті.Тому я голосую за студіо чи уан бедрум в новому будинку зі всіма сертифікатами, щоб була ліквідність і висока маржинальність капіталуЧи вкладення в комерційну нерухомість...зі. До чого я це, якщо дохід від оренди буде 4-5%, тоді краще взяти акцій з дивідентами в 4-6% і не мудохати собі мізг, сдаючи 3 бедрум ніщебродам...До того ж, якщо передбачається просадка цін на нерухомість від теперішнього рівня