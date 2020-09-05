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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 07 вер, 2020 10:44
IgA написав:
Вебінар закінчився, нема посилання.
1. Навіть з однією дитиною треба 2 бедрум, по закону лендлорд не може здавати 1 бедрум сімї з дітьми. А враховуючи що на дивані в ресепшен тут спати не прийнято, плюс в конверсованих вікторіанських будинках планування ще тісніші ніж в хрущовках то здати 3 бедрум не фантастика, як в Україні.
2. Забув додати, що головний поінт не доходи від аренди, а продаж квартири після виплати іпотеки. Витративши на покупку перший внесок своїх коштів, лендлорд через надцять років отримує повну ціну будинку, яка за той час ще і підросла.
Тому більш критично мінімізувати простої і зміну орендарів.
З боку українських реалій звичайно виглядає дико )
Нащадки Кіосакі детектід!
Це долярчик з цією ідею мається, бідося! Ось куди йому треба, в ЮК!
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Додано: Пон 07 вер, 2020 10:48
change_pm написав:
зі. Імхо, з ринку випадуть тільки слабі лендлорди, не профі, і великого впливу на ринок вони не справять.
Думаете, таких мало? Которые взяли 1-2 кавалирки под сдачу? Думаю, что как раз большинство.
ПС. Котлета пока на фондовом рынке, прирастает дивидендами и ждет проявления вакцины и роста цены акций. Увы, в Теслу зассал вложить.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 11:44
Gastarbaiter написав:
Думаете, таких мало? Которые взяли 1-2 кавалирки под сдачу? Думаю, что как раз большинство.
change_pm написав:
зі. Імхо, з ринку випадуть тільки слабі лендлорди, не профі, і великого впливу на ринок вони не справять.
ПС. Котлета пока на фондовом рынке, прирастает дивидендами и ждет проявления вакцины и роста цены акций. Увы, в Теслу зассал вложить.
Я не знаю, скільки таких, але тих, хто виходить з ринку, буде мало. І до того ж, повторюсь ще раз:
- як тільки РФ анексує Біларусь, 99% ойтішнегів звалять, частина в РП.
- як тільки в Україні продовжаться ДНР двіж, 99% всіх почнуть валити.
Це все може дати паливо ринку вирости...
По Теслі... Чи могли ви таке знати?
В этой всей истории отметим, что всего лишь $10 млрд. SoftBank спровоцировали рекордный рост стоимости и объемов торгов колл-опционов, что в свою очередь спровоцировало ралли июля-августа на рынке акций США.
Рынок стал очень тонким и неликвидным. Идеальная почва для краткосрочных спекулянтов и опасная для среднесрочных инвесторов.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 11:52
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Додано: Пон 07 вер, 2020 11:56
в мене нормас, перейшов в наноінвестиції з кавалірок в комірки,
як на мене, мінімізація займаної прощі та витрат на комуналку, будуть в тренді,
менша площа - менше витра, вищий попит, більше ліквідність...
та й населення на Землі більшає, жити десь тре
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:00
IgA написав:
Вебінар закінчився, нема посилання.
1. Навіть з однією дитиною треба 2 бедрум, по закону лендлорд не може здавати 1 бедрум сімї з дітьми. А враховуючи що на дивані в ресепшен тут спати не прийнято, плюс в конверсованих вікторіанських будинках планування ще тісніші ніж в хрущовках то здати 3 бедрум не фантастика, як в Україні.
2. Забув додати, що головний поінт не доходи від аренди, а продаж квартири після виплати іпотеки. Витративши на покупку перший внесок своїх коштів, лендлорд через надцять років отримує повну ціну будинку, яка за той час ще і підросла. Тому більш критично мінімізувати простої і зміну орендарів.
З боку українських реалій звичайно виглядає дико )
ще забув про зменшення бази оподаткування, так сказати, дабл шут одним каменем
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:02
flyman написав: IgA написав:
Вебінар закінчився, нема посилання.
1. Навіть з однією дитиною треба 2 бедрум, по закону лендлорд не може здавати 1 бедрум сімї з дітьми. А враховуючи що на дивані в ресепшен тут спати не прийнято, плюс в конверсованих вікторіанських будинках планування ще тісніші ніж в хрущовках то здати 3 бедрум не фантастика, як в Україні.
2. Забув додати, що головний поінт не доходи від аренди, а продаж квартири після виплати іпотеки
. Витративши на покупку перший внесок своїх коштів, лендлорд через надцять років отримує повну ціну будинку, яка за той час ще і підросла. Тому більш критично мінімізувати простої і зміну орендарів.
З боку українських реалій звичайно виглядає дико )
ще забув про зменшення бази оподаткування
, так сказати, дабл шут одним каменем
Флай, ти про відсотки по іпотеці?
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:02
change_pm написав: Gastarbaiter написав:
Думаете, таких мало? Которые взяли 1-2 кавалирки под сдачу? Думаю, что как раз большинство.
change_pm написав:
зі. Імхо, з ринку випадуть тільки слабі лендлорди, не профі, і великого впливу на ринок вони не справять.
ПС. Котлета пока на фондовом рынке, прирастает дивидендами и ждет проявления вакцины и роста цены акций. Увы, в Теслу зассал вложить.
Я не знаю, скільки таких, але тих, хто виходить з ринку, буде мало. І до того ж, повторюсь ще раз:
- як тільки РФ анексує Біларусь, 99% ойтішнегів звалять, частина в РП.
- як тільки в Україні продовжаться ДНР двіж, 99% всіх почнуть валити.
Це все може дати паливо ринку вирости...
По Теслі... Чи могли ви таке знати?
В этой всей истории отметим, что всего лишь $10 млрд. SoftBank спровоцировали рекордный рост стоимости и объемов торгов колл-опционов, что в свою очередь спровоцировало ралли июля-августа на рынке акций США.
Рынок стал очень тонким и неликвидным. Идеальная почва для краткосрочных спекулянтов и опасная для среднесрочных инвесторов.
Навіщо ІТ звалювати із РБ в РП? Що це їм дасть.
В РФ ще можу повірити, але думаю, Яндекс, Каспєрский і т.д. просто будуть сидіти в Міньску далі. Знаю людей, родом з Крима, які після анексії Криму переїхали в РФ, а ОРДЛО в Київ.
ДНР не продовжаться, там буде мороз на десятиліття.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:03
change_pm написав:
Я не знаю, скільки таких, але тих, хто виходить з ринку, буде мало. І до того ж, повторюсь ще раз:
- як тільки РФ анексує Біларусь, 99% ойтішнегів звалять, частина в РП.
- як тільки в Україні продовжаться ДНР двіж, 99% всіх почнуть валити.
Це все може дати паливо ринку вирости...
По Теслі... Чи могли ви таке знати?
В этой всей истории отметим, что всего лишь $10 млрд. SoftBank спровоцировали рекордный рост стоимости и объемов торгов колл-опционов, что в свою очередь спровоцировало ралли июля-августа на рынке акций США.
Рынок стал очень тонким и неликвидным. Идеальная почва для краткосрочных спекулянтов и опасная для среднесрочных инвесторов.
Двое моих лендлордов (предыдущий и нынешний) как раз в этой малой категории. У одних 2-3 квартирки под аренду в ипотеку, другие выплатили ипотеку за двушку, и взяли что-то большее для семьи, а двушку сдают. Да и из общения с коллегами понимаю, что большинство арендуют таки не у профессиональных лендлордов. Плюс в фейсбуках всякие комментарии вроде "семья ищет арендаторов в дом, потому что не тянут ипотеку и планируют съехать в что-то меньшее, пока ситуация не нормализуется".
По Тесле ничего такого не знал, но даже 200 баксов за досплитовые акции казались нереально завышенной ценой.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:12
change_pm написав: flyman написав: IgA написав:
Вебінар закінчився, нема посилання.
1. Навіть з однією дитиною треба 2 бедрум, по закону лендлорд не може здавати 1 бедрум сімї з дітьми. А враховуючи що на дивані в ресепшен тут спати не прийнято, плюс в конверсованих вікторіанських будинках планування ще тісніші ніж в хрущовках то здати 3 бедрум не фантастика, як в Україні.
2. Забув додати, що головний поінт не доходи від аренди, а продаж квартири після виплати іпотеки
. Витративши на покупку перший внесок своїх коштів, лендлорд через надцять років отримує повну ціну будинку, яка за той час ще і підросла. Тому більш критично мінімізувати простої і зміну орендарів.
З боку українських реалій звичайно виглядає дико )
ще забув про зменшення бази оподаткування
, так сказати, дабл шут одним каменем
Флай, ти про відсотки по іпотеці?
Не знаю чи відстотки, але тіло мало би іти дедактибл.
Як пішла така жара, то нагадаю, що маю в Австралії двоюрідного дядька, який при розвалі СРСР уїхав до двоюрідної тьоті.
Так от пару років тому, розказував, що має 4 іи 5 об"єктів нерухомості в іпотеку, оренда яких покриває витрати на обслуговування тих іпотек.
Якщо в Україні запрацює дешева іпотека, то спробую подібний фінт ушами: заставити кавалірки в іпотеку і взяти ще трохи на розширення пулу нерухомості.
В результаті ріст ціни нерухомості плюс орендні платежі мають спрацювати як мультиплікатор росту нет валью активів і кешфло (плече або леверидж, КШЕ йопта).
Тільки Долярчику не кажи, в нього буде розрив шаблона.
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