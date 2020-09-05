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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 111112113114
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:44

  IgA написав:Вебінар закінчився, нема посилання.

1. Навіть з однією дитиною треба 2 бедрум, по закону лендлорд не може здавати 1 бедрум сімї з дітьми. А враховуючи що на дивані в ресепшен тут спати не прийнято, плюс в конверсованих вікторіанських будинках планування ще тісніші ніж в хрущовках то здати 3 бедрум не фантастика, як в Україні.
2. Забув додати, що головний поінт не доходи від аренди, а продаж квартири після виплати іпотеки. Витративши на покупку перший внесок своїх коштів, лендлорд через надцять років отримує повну ціну будинку, яка за той час ще і підросла. Тому більш критично мінімізувати простої і зміну орендарів.
З боку українських реалій звичайно виглядає дико )

Нащадки Кіосакі детектід! :)

Це долярчик з цією ідею мається, бідося! Ось куди йому треба, в ЮК!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:48

  change_pm написав:зі. Імхо, з ринку випадуть тільки слабі лендлорди, не профі, і великого впливу на ринок вони не справять.

Думаете, таких мало? Которые взяли 1-2 кавалирки под сдачу? Думаю, что как раз большинство.
ПС. Котлета пока на фондовом рынке, прирастает дивидендами и ждет проявления вакцины и роста цены акций. Увы, в Теслу зассал вложить.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:44

  Gastarbaiter написав:
  change_pm написав:зі. Імхо, з ринку випадуть тільки слабі лендлорди, не профі, і великого впливу на ринок вони не справять.

Думаете, таких мало? Которые взяли 1-2 кавалирки под сдачу? Думаю, что как раз большинство.
ПС. Котлета пока на фондовом рынке, прирастает дивидендами и ждет проявления вакцины и роста цены акций. Увы, в Теслу зассал вложить.

Я не знаю, скільки таких, але тих, хто виходить з ринку, буде мало. І до того ж, повторюсь ще раз:

- як тільки РФ анексує Біларусь, 99% ойтішнегів звалять, частина в РП.
- як тільки в Україні продовжаться ДНР двіж, 99% всіх почнуть валити.

Це все може дати паливо ринку вирости...

По Теслі... Чи могли ви таке знати?
В этой всей истории отметим, что всего лишь $10 млрд. SoftBank спровоцировали рекордный рост стоимости и объемов торгов колл-опционов, что в свою очередь спровоцировало ралли июля-августа на рынке акций США.
Рынок стал очень тонким и неликвидным. Идеальная почва для краткосрочных спекулянтов и опасная для среднесрочных инвесторов.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:52

12 років, які суттєво перебудують людство

https://dou.ua/forums/topic/31467/
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:56

  change_pm написав:
  flyman написав:хоть щось в тему

Ти б по темі щось написав, муха-цокотуха :!: :mrgreen:

в мене нормас, перейшов в наноінвестиції з кавалірок в комірки,
як на мене, мінімізація займаної прощі та витрат на комуналку, будуть в тренді,
менша площа - менше витра, вищий попит, більше ліквідність...
та й населення на Землі більшає, жити десь тре
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:00

  IgA написав:Вебінар закінчився, нема посилання.

1. Навіть з однією дитиною треба 2 бедрум, по закону лендлорд не може здавати 1 бедрум сімї з дітьми. А враховуючи що на дивані в ресепшен тут спати не прийнято, плюс в конверсованих вікторіанських будинках планування ще тісніші ніж в хрущовках то здати 3 бедрум не фантастика, як в Україні.
2. Забув додати, що головний поінт не доходи від аренди, а продаж квартири після виплати іпотеки. Витративши на покупку перший внесок своїх коштів, лендлорд через надцять років отримує повну ціну будинку, яка за той час ще і підросла. Тому більш критично мінімізувати простої і зміну орендарів.
З боку українських реалій звичайно виглядає дико )

ще забув про зменшення бази оподаткування, так сказати, дабл шут одним каменем
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:02

  flyman написав:
  IgA написав:Вебінар закінчився, нема посилання.

1. Навіть з однією дитиною треба 2 бедрум, по закону лендлорд не може здавати 1 бедрум сімї з дітьми. А враховуючи що на дивані в ресепшен тут спати не прийнято, плюс в конверсованих вікторіанських будинках планування ще тісніші ніж в хрущовках то здати 3 бедрум не фантастика, як в Україні.
2. Забув додати, що головний поінт не доходи від аренди, а продаж квартири після виплати іпотеки. Витративши на покупку перший внесок своїх коштів, лендлорд через надцять років отримує повну ціну будинку, яка за той час ще і підросла. Тому більш критично мінімізувати простої і зміну орендарів.
З боку українських реалій звичайно виглядає дико )

ще забув про зменшення бази оподаткування, так сказати, дабл шут одним каменем

Флай, ти про відсотки по іпотеці?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:02

  change_pm написав:
  Gastarbaiter написав:
  change_pm написав:зі. Імхо, з ринку випадуть тільки слабі лендлорди, не профі, і великого впливу на ринок вони не справять.

Думаете, таких мало? Которые взяли 1-2 кавалирки под сдачу? Думаю, что как раз большинство.
ПС. Котлета пока на фондовом рынке, прирастает дивидендами и ждет проявления вакцины и роста цены акций. Увы, в Теслу зассал вложить.

Я не знаю, скільки таких, але тих, хто виходить з ринку, буде мало. І до того ж, повторюсь ще раз:

- як тільки РФ анексує Біларусь, 99% ойтішнегів звалять, частина в РП.
- як тільки в Україні продовжаться ДНР двіж, 99% всіх почнуть валити.

Це все може дати паливо ринку вирости...

По Теслі... Чи могли ви таке знати?
В этой всей истории отметим, что всего лишь $10 млрд. SoftBank спровоцировали рекордный рост стоимости и объемов торгов колл-опционов, что в свою очередь спровоцировало ралли июля-августа на рынке акций США.
Рынок стал очень тонким и неликвидным. Идеальная почва для краткосрочных спекулянтов и опасная для среднесрочных инвесторов.

Навіщо ІТ звалювати із РБ в РП? Що це їм дасть.
В РФ ще можу повірити, але думаю, Яндекс, Каспєрский і т.д. просто будуть сидіти в Міньску далі. Знаю людей, родом з Крима, які після анексії Криму переїхали в РФ, а ОРДЛО в Київ.

ДНР не продовжаться, там буде мороз на десятиліття.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:03

  change_pm написав:Я не знаю, скільки таких, але тих, хто виходить з ринку, буде мало. І до того ж, повторюсь ще раз:

- як тільки РФ анексує Біларусь, 99% ойтішнегів звалять, частина в РП.
- як тільки в Україні продовжаться ДНР двіж, 99% всіх почнуть валити.

Це все може дати паливо ринку вирости...

По Теслі... Чи могли ви таке знати?
В этой всей истории отметим, что всего лишь $10 млрд. SoftBank спровоцировали рекордный рост стоимости и объемов торгов колл-опционов, что в свою очередь спровоцировало ралли июля-августа на рынке акций США.
Рынок стал очень тонким и неликвидным. Идеальная почва для краткосрочных спекулянтов и опасная для среднесрочных инвесторов.

Двое моих лендлордов (предыдущий и нынешний) как раз в этой малой категории. У одних 2-3 квартирки под аренду в ипотеку, другие выплатили ипотеку за двушку, и взяли что-то большее для семьи, а двушку сдают. Да и из общения с коллегами понимаю, что большинство арендуют таки не у профессиональных лендлордов. Плюс в фейсбуках всякие комментарии вроде "семья ищет арендаторов в дом, потому что не тянут ипотеку и планируют съехать в что-то меньшее, пока ситуация не нормализуется".
По Тесле ничего такого не знал, но даже 200 баксов за досплитовые акции казались нереально завышенной ценой.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:12

  change_pm написав:
  flyman написав:
  IgA написав:Вебінар закінчився, нема посилання.

1. Навіть з однією дитиною треба 2 бедрум, по закону лендлорд не може здавати 1 бедрум сімї з дітьми. А враховуючи що на дивані в ресепшен тут спати не прийнято, плюс в конверсованих вікторіанських будинках планування ще тісніші ніж в хрущовках то здати 3 бедрум не фантастика, як в Україні.
2. Забув додати, що головний поінт не доходи від аренди, а продаж квартири після виплати іпотеки. Витративши на покупку перший внесок своїх коштів, лендлорд через надцять років отримує повну ціну будинку, яка за той час ще і підросла. Тому більш критично мінімізувати простої і зміну орендарів.
З боку українських реалій звичайно виглядає дико )

ще забув про зменшення бази оподаткування, так сказати, дабл шут одним каменем

Флай, ти про відсотки по іпотеці?

Не знаю чи відстотки, але тіло мало би іти дедактибл.

Як пішла така жара, то нагадаю, що маю в Австралії двоюрідного дядька, який при розвалі СРСР уїхав до двоюрідної тьоті.
Так от пару років тому, розказував, що має 4 іи 5 об"єктів нерухомості в іпотеку, оренда яких покриває витрати на обслуговування тих іпотек.

Якщо в Україні запрацює дешева іпотека, то спробую подібний фінт ушами: заставити кавалірки в іпотеку і взяти ще трохи на розширення пулу нерухомості.

В результаті ріст ціни нерухомості плюс орендні платежі мають спрацювати як мультиплікатор росту нет валью активів і кешфло (плече або леверидж, КШЕ йопта).

Тільки Долярчику не кажи, в нього буде розрив шаблона.
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flyman
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