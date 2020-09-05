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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 112113114115
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:14

  Gastarbaiter написав:
  change_pm написав:Я не знаю, скільки таких, але тих, хто виходить з ринку, буде мало. І до того ж, повторюсь ще раз:

- як тільки РФ анексує Біларусь, 99% ойтішнегів звалять, частина в РП.
- як тільки в Україні продовжаться ДНР двіж, 99% всіх почнуть валити.

Це все може дати паливо ринку вирости...

По Теслі... Чи могли ви таке знати?
В этой всей истории отметим, что всего лишь $10 млрд. SoftBank спровоцировали рекордный рост стоимости и объемов торгов колл-опционов, что в свою очередь спровоцировало ралли июля-августа на рынке акций США.
Рынок стал очень тонким и неликвидным. Идеальная почва для краткосрочных спекулянтов и опасная для среднесрочных инвесторов.

Двое моих лендлордов (предыдущий и нынешний) как раз в этой малой категории. У одних 2-3 квартирки под аренду в ипотеку, другие выплатили ипотеку за двушку, и взяли что-то большее для семьи, а двушку сдают. Да и из общения с коллегами понимаю, что большинство арендуют таки не у профессиональных лендлордов. Плюс в фейсбуках всякие комментарии вроде "семья ищет арендаторов в дом, потому что не тянут ипотеку и планируют съехать в что-то меньшее, пока ситуация не нормализуется".
По Тесле ничего такого не знал, но даже 200 баксов за досплитовые акции казались нереально завышенной ценой.

Ну, побачимо по іпотеках, що буде...

А по Теслі і Софтбанку тільки-тільки сталі відомі ці деталі.

До речі, я вже місяць ломаю голову, хто чи що може виступити трігером падіня фондового ринку.
В статі про Софтбанк кажуть, що якщо він збанкрутує, то це буде повторення ЛохманБрозерс...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:31

  flyman написав:Не знаю чи відстотки, але тіло мало би іти дедактибл.


Можу помилятися, але наскільки я памятаю то податкові послаблення і інші плюшки тільки для first time buyers а лендлордів з buy-to-let держава стриже по повній, це власне одне з слабких місць бізнес-плану.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:33

  Gastarbaiter написав:"семья ищет арендаторов в дом, потому что не тянут ипотеку и планируют съехать в что-то меньшее, пока ситуация не нормализуется"


В фейсбук группі українці в лондоні з настанням карантину найбільш поширені пости про здавання кімнати, видно кейс поширений
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:11

  IgA написав:
  flyman написав:Не знаю чи відстотки, але тіло мало би іти дедактибл.


Можу помилятися, але наскільки я памятаю то податкові послаблення і інші плюшки тільки для first time buyers а лендлордів з buy-to-let держава стриже по повній, це власне одне з слабких місць бізнес-плану.

тіло мало би іти дедактибл
ніде такого нема, а в ЮК є :?:

Тобто ти береш іпотеку і ще можеш тіло стисувати з податків??? Це було б ВАУ :!: Але НІ - російська балалайка ))))!

Можна було до 2020 року списувати % по іпотеці з доходу, але лавка вже прикрита. Тепер неможна і тому трішки зменшився % лендлордів, які стали вкладати грощі в квартири/будинки.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:24

  IgA написав:
  Gastarbaiter написав:"семья ищет арендаторов в дом, потому что не тянут ипотеку и планируют съехать в что-то меньшее, пока ситуация не нормализуется"


В фейсбук группі українці в лондоні з настанням карантину найбільш поширені пости про здавання кімнати, видно кейс поширений

То, вроде, про польскую семью писали. Но и украинцев-лендлордов в Польше хватает.
Видел пост "выехала в марте в Украину и не смогла вернуться, не платила 4 месяца, ленлорд выбросил вещи и не отдает залог - что делать?".
У меня город туристический, много объектов еще под туристов брали. И, хотя с европейскими городами авиасообщение нормальное, видимо таки части азиатов и прочих "не-ЕС" не хватает. Готовы сдавать посуточно, на 2 недели "для прохождения карантина", на месяц-два-три.
Gastarbaiter
 
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