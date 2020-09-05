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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:14
Gastarbaiter написав: change_pm написав:
Я не знаю, скільки таких, але тих, хто виходить з ринку, буде мало. І до того ж, повторюсь ще раз:
- як тільки РФ анексує Біларусь, 99% ойтішнегів звалять, частина в РП.
- як тільки в Україні продовжаться ДНР двіж, 99% всіх почнуть валити.
Це все може дати паливо ринку вирости...
По Теслі... Чи могли ви таке знати?
В этой всей истории отметим, что всего лишь $10 млрд. SoftBank спровоцировали рекордный рост стоимости и объемов торгов колл-опционов, что в свою очередь спровоцировало ралли июля-августа на рынке акций США.
Рынок стал очень тонким и неликвидным. Идеальная почва для краткосрочных спекулянтов и опасная для среднесрочных инвесторов.
Двое моих лендлордов (предыдущий и нынешний) как раз в этой малой категории. У одних 2-3 квартирки под аренду в ипотеку, другие выплатили ипотеку за двушку, и взяли что-то большее для семьи, а двушку сдают. Да и из общения с коллегами понимаю, что большинство арендуют таки не у профессиональных лендлордов. Плюс в фейсбуках всякие комментарии вроде "семья ищет арендаторов в дом, потому что не тянут ипотеку и планируют съехать в что-то меньшее, пока ситуация не нормализуется".
По Тесле ничего такого не знал, но даже 200 баксов за досплитовые акции казались нереально завышенной ценой.
Ну, побачимо по іпотеках, що буде...
А по Теслі і Софтбанку тільки-тільки сталі відомі ці деталі.
До речі, я вже місяць ломаю голову, хто чи що може виступити трігером падіня фондового ринку.
В статі про Софтбанк кажуть, що якщо він збанкрутує, то це буде повторення ЛохманБрозерс...
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:31
flyman написав:
Не знаю чи відстотки, але тіло мало би іти дедактибл.
Можу помилятися, але наскільки я памятаю то податкові послаблення і інші плюшки тільки для first time buyers а лендлордів з buy-to-let держава стриже по повній, це власне одне з слабких місць бізнес-плану.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:33
Gastarbaiter написав:
"семья ищет арендаторов в дом, потому что не тянут ипотеку и планируют съехать в что-то меньшее, пока ситуация не нормализуется"
В фейсбук группі українці в лондоні з настанням карантину найбільш поширені пости про здавання кімнати, видно кейс поширений
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Додано: Пон 07 вер, 2020 13:11
IgA написав: flyman написав:
Не знаю чи відстотки, але тіло мало би іти дедактибл
.
Можу помилятися, але наскільки я памятаю то податкові послаблення і інші плюшки тільки для first time buyers а лендлордів з buy-to-let держава стриже по повній, це власне одне з слабких місць бізнес-плану
.
тіло мало би іти дедактибл
ніде такого нема, а в ЮК є
Тобто ти береш іпотеку і ще можеш тіло стисувати з податків??? Це було б ВАУ
Але НІ - російська балалайка ))))!
Можна було до 2020 року списувати % по іпотеці з доходу, але лавка вже прикрита. Тепер неможна і тому трішки зменшився % лендлордів, які стали вкладати грощі в квартири/будинки.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 13:24
IgA написав: Gastarbaiter написав:
"семья ищет арендаторов в дом, потому что не тянут ипотеку и планируют съехать в что-то меньшее, пока ситуация не нормализуется"
В фейсбук группі українці в лондоні з настанням карантину найбільш поширені пости про здавання кімнати, видно кейс поширений
То, вроде, про польскую семью писали. Но и украинцев-лендлордов в Польше хватает.
Видел пост "выехала в марте в Украину и не смогла вернуться, не платила 4 месяца, ленлорд выбросил вещи и не отдает залог - что делать?".
У меня город туристический, много объектов еще под туристов брали. И, хотя с европейскими городами авиасообщение нормальное, видимо таки части азиатов и прочих "не-ЕС" не хватает. Готовы сдавать посуточно, на 2 недели "для прохождения карантина", на месяц-два-три.
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