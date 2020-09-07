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flyman написав:Не знаю чи відстотки, але тіло мало би іти дедактибл.
Можу помилятися, але наскільки я памятаю то податкові послаблення і інші плюшки тільки для first time buyers а лендлордів з buy-to-let держава стриже по повній, це власне одне з слабких місць бізнес-плану.
flyman написав:Не знаю чи відстотки, але тіло мало би іти дедактибл.
Можу помилятися, але наскільки я памятаю то податкові послаблення і інші плюшки тільки для first time buyers а лендлордів з buy-to-let держава стриже по повній, це власне одне з слабких місць бізнес-плану.
тіло мало би іти дедактибл
ніде такого нема, а в ЮК є
Тобто ти береш іпотеку і ще можеш тіло стисувати з податків??? Це було б ВАУ Але НІ - російська балалайка ))))!
Можна було до 2020 року списувати % по іпотеці з доходу, але лавка вже прикрита. Тепер неможна і тому трішки зменшився % лендлордів, які стали вкладати грощі в квартири/будинки.
Gastarbaiter написав:"семья ищет арендаторов в дом, потому что не тянут ипотеку и планируют съехать в что-то меньшее, пока ситуация не нормализуется"
В фейсбук группі українці в лондоні з настанням карантину найбільш поширені пости про здавання кімнати, видно кейс поширений
То, вроде, про польскую семью писали. Но и украинцев-лендлордов в Польше хватает. Видел пост "выехала в марте в Украину и не смогла вернуться, не платила 4 месяца, ленлорд выбросил вещи и не отдает залог - что делать?". У меня город туристический, много объектов еще под туристов брали. И, хотя с европейскими городами авиасообщение нормальное, видимо таки части азиатов и прочих "не-ЕС" не хватает. Готовы сдавать посуточно, на 2 недели "для прохождения карантина", на месяц-два-три.