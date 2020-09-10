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flyman написав:Не знаю чи відстотки, але тіло мало би іти дедактибл.
Можу помилятися, але наскільки я памятаю то податкові послаблення і інші плюшки тільки для first time buyers а лендлордів з buy-to-let держава стриже по повній, це власне одне з слабких місць бізнес-плану.
flyman написав:Не знаю чи відстотки, але тіло мало би іти дедактибл.
Можу помилятися, але наскільки я памятаю то податкові послаблення і інші плюшки тільки для first time buyers а лендлордів з buy-to-let держава стриже по повній, це власне одне з слабких місць бізнес-плану.
тіло мало би іти дедактибл
ніде такого нема, а в ЮК є
Тобто ти береш іпотеку і ще можеш тіло стисувати з податків??? Це було б ВАУ Але НІ - російська балалайка ))))!
Можна було до 2020 року списувати % по іпотеці з доходу, але лавка вже прикрита. Тепер неможна і тому трішки зменшився % лендлордів, які стали вкладати грощі в квартири/будинки.
Gastarbaiter написав:"семья ищет арендаторов в дом, потому что не тянут ипотеку и планируют съехать в что-то меньшее, пока ситуация не нормализуется"
В фейсбук группі українці в лондоні з настанням карантину найбільш поширені пости про здавання кімнати, видно кейс поширений
То, вроде, про польскую семью писали. Но и украинцев-лендлордов в Польше хватает. Видел пост "выехала в марте в Украину и не смогла вернуться, не платила 4 месяца, ленлорд выбросил вещи и не отдает залог - что делать?". У меня город туристический, много объектов еще под туристов брали. И, хотя с европейскими городами авиасообщение нормальное, видимо таки части азиатов и прочих "не-ЕС" не хватает. Готовы сдавать посуточно, на 2 недели "для прохождения карантина", на месяц-два-три.
Що відбудеться з активами, податками і інфляцією, коли міленіали прийдуть до влади???
“Such a shift in the balance of power could include a harsher inheritance tax regime, less income protection for pensioners, more property taxes, along with greater income and corporates taxes . . . and all-round more redistributive policies”, the Deutsche Bank report said.
The ‘new’ generation might also be more tolerant of inflation insofar as it will erode the debt burden they are inheriting and put the pain on bond holders which tend to have a bias towards the pensioner generation and the more wealthy.
“The older generation may also have to be content with lower (or even negative) asset price growth if the younger generation does not have a sudden income boost. This will be a big break from the status quo and lead to far more disorder than in the prior era of globalisation.”
ЕС и Великобритания проводят экстренные переговоры после публикации британским правительством законопроекта, который фактически снимет с британской стороны ряд обязательств по Соглашению о выходе из Евросоюза. Данная новость ставит под угрозу заключение нового торгового соглашения, без которого торговые отношения объемом в $1 трлн окажутся в состоянии регуляторного хаоса в начале 2021 г. В свою очередь, спикер Палаты Представителей США Нэнси Пелоси заявила, что любое потенциальное торговое соглашение США с Великобританией не будет принято Конгрессом, если правительство Бориса Джонсона не будет исполнять обязательства по Соглашению о выходе из ЕС.
Согласно отчету американских агентств недвижимости Douglas Elliman и Miller Samuel, в августе на Манхэттене было боле 15 тыс. пустых квартир для сдачи в аренду, что на 9.4 тыс. больше значения прошлого года. Таким образом, восстановление рынка осенью или до конца 2020 г. представляется все более маловероятным. С наибольшими проблемами могут столкнуться частные арендодатели, выплачивающие ипотечные кредиты и налоги на недвижимость, что, в свою очередь, может повлиять на финансовое положение их кредиторов.