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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 113114115116>
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:31

  flyman написав:Не знаю чи відстотки, але тіло мало би іти дедактибл.


Можу помилятися, але наскільки я памятаю то податкові послаблення і інші плюшки тільки для first time buyers а лендлордів з buy-to-let держава стриже по повній, це власне одне з слабких місць бізнес-плану.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:33

  Gastarbaiter написав:"семья ищет арендаторов в дом, потому что не тянут ипотеку и планируют съехать в что-то меньшее, пока ситуация не нормализуется"


В фейсбук группі українці в лондоні з настанням карантину найбільш поширені пости про здавання кімнати, видно кейс поширений
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:11

  IgA написав:
  flyman написав:Не знаю чи відстотки, але тіло мало би іти дедактибл.


Можу помилятися, але наскільки я памятаю то податкові послаблення і інші плюшки тільки для first time buyers а лендлордів з buy-to-let держава стриже по повній, це власне одне з слабких місць бізнес-плану.

тіло мало би іти дедактибл
ніде такого нема, а в ЮК є :?:

Тобто ти береш іпотеку і ще можеш тіло стисувати з податків??? Це було б ВАУ :!: Але НІ - російська балалайка ))))!

Можна було до 2020 року списувати % по іпотеці з доходу, але лавка вже прикрита. Тепер неможна і тому трішки зменшився % лендлордів, які стали вкладати грощі в квартири/будинки.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:24

  IgA написав:
  Gastarbaiter написав:"семья ищет арендаторов в дом, потому что не тянут ипотеку и планируют съехать в что-то меньшее, пока ситуация не нормализуется"


В фейсбук группі українці в лондоні з настанням карантину найбільш поширені пости про здавання кімнати, видно кейс поширений

То, вроде, про польскую семью писали. Но и украинцев-лендлордов в Польше хватает.
Видел пост "выехала в марте в Украину и не смогла вернуться, не платила 4 месяца, ленлорд выбросил вещи и не отдает залог - что делать?".
У меня город туристический, много объектов еще под туристов брали. И, хотя с европейскими городами авиасообщение нормальное, видимо таки части азиатов и прочих "не-ЕС" не хватает. Готовы сдавать посуточно, на 2 недели "для прохождения карантина", на месяц-два-три.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:37

Чісто картинка...

Ось мені прислали нагадування про таунхаузи в Манчестері. Дуже дорого, але дивіться, як вони круто і гарно розташовані на даху...

Ніякі п"яні після пабу вам на газон нічого не зроблять! Вид з вікон на міліон!!!
Ну і безпечно, бо ви живете на даху :)

Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:37

Рекомендую статтю для розуміння тенденцій

Що відбудеться з активами, податками і інфляцією, коли міленіали прийдуть до влади???
“Such a shift in the balance of power could include a harsher inheritance tax regime, less income protection for pensioners, more property taxes, along with greater income and corporates taxes . . . and all-round more redistributive policies”, the Deutsche Bank report said.

The ‘new’ generation might also be more tolerant of inflation insofar as it will erode the debt burden they are inheriting and put the pain on bond holders which tend to have a bias towards the pensioner generation and the more wealthy.

“The older generation may also have to be content with lower (or even negative) asset price growth if the younger generation does not have a sudden income boost. This will be a big break from the status quo and lead to far more disorder than in the prior era of globalisation.”

https://www.marketwatch.com/story/the-w ... op_stories
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:49

Ойойой!

ЕС и Великобритания проводят экстренные переговоры после публикации британским правительством законопроекта, который фактически снимет с британской стороны ряд обязательств по Соглашению о выходе из Евросоюза. Данная новость ставит под угрозу заключение нового торгового соглашения, без которого торговые отношения объемом в $1 трлн окажутся в состоянии регуляторного хаоса в начале 2021 г. В свою очередь, спикер Палаты Представителей США Нэнси Пелоси заявила, что любое потенциальное торговое соглашение США с Великобританией не будет принято Конгрессом, если правительство Бориса Джонсона не будет исполнять обязательства по Соглашению о выходе из ЕС.


Согласно отчету американских агентств недвижимости Douglas Elliman и Miller Samuel, в августе на Манхэттене было боле 15 тыс. пустых квартир для сдачи в аренду, что на 9.4 тыс. больше значения прошлого года. Таким образом, восстановление рынка осенью или до конца 2020 г. представляется все более маловероятным. С наибольшими проблемами могут столкнуться частные арендодатели, выплачивающие ипотечные кредиты и налоги на недвижимость, что, в свою очередь, может повлиять на финансовое положение их кредиторов.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:47

  change_pm написав:
  Помещик написав:В недвижимость в Украине точно лучше не вкладывать, мало того что постоянно сторйки замораживают, так еще и некоторые застройщики умудряются такое делать - https://nerukhomi.ua/news/obektyi/detskuyu-ploschadku-razmestyat-vozle-azs-kak-stroyat-zhk-bereg-dnepra.htm
ЖК БЕРЕГ ДНЕПРА, детская площадка возле АЗС, это вообще законно?

Не знаю, хто ви і який у вас бекграунд, але в Україні навмисно створена ситуація, що народу немає куди вкладатись. Тільки хардкор, тільки бетон.

Чому так зроблено я не знаю. А хто отримую з цього вигоду, думаю зрозуміло!

До речі прийшла осінь і якщо ви не встигли встрягнути копитами в бетон, і маєте таки грощі, то...

- з укробанків геть,
- з бакса геть (до середини жовтня) - евро, фунт, франк,
- якщо знайдете де, вкладайте в золото на корекціях.



Я бы не рекомендовал из доллара выходить, уже 30 лет слышу что ему кирдык, а он только растет:|
Помещик
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 09:12

  Помещик написав:
  change_pm написав:
  Помещик написав:В недвижимость в Украине точно лучше не вкладывать, мало того что постоянно сторйки замораживают, так еще и некоторые застройщики умудряются такое делать - https://nerukhomi.ua/news/obektyi/detskuyu-ploschadku-razmestyat-vozle-azs-kak-stroyat-zhk-bereg-dnepra.htm
ЖК БЕРЕГ ДНЕПРА, детская площадка возле АЗС, это вообще законно?

Не знаю, хто ви і який у вас бекграунд, але в Україні навмисно створена ситуація, що народу немає куди вкладатись. Тільки хардкор, тільки бетон.

Чому так зроблено я не знаю. А хто отримую з цього вигоду, думаю зрозуміло!

До речі прийшла осінь і якщо ви не встигли встрягнути копитами в бетон, і маєте таки грощі, то...

- з укробанків геть,
- з бакса геть (до середини жовтня) - евро, фунт, франк,
- якщо знайдете де, вкладайте в золото на корекціях.



Я бы не рекомендовал из доллара выходить, уже 30 лет слышу что ему кирдык, а он только растет:|

Скільки ж Вам років? :shock:

Питання не в тому, що чомусь там кірдик. Питання в тому, шо ви можете купити за ту саму суму баксів.

Наприклад, 10 років тому - 1000 уе = 1 унція золота
Наразі - 1000 уе = 0.5 унцій золота.

Скільки золота ви сможете отримати за 1000 уе через 10 років дуже "темне" питання :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 13:02

Re: Інвестуємо закордоном...

Як я і обіцяв, НОВУ ДОДАТКОВУ нерухомість більше не розглядаю... але все-рівно розглядаю інвестування тільки закордоном!

Чим можу похвалитись?

Можу похвалитись першими в дорослому житті дивідендами 8)

зі. Скажу чесно, такого драйву, як на фонді я давно не відчував. Драйв від нерухомості - це як ніби тобі років 100 :)
change_pm
 
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