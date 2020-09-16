Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Проблема же состоит в том, что пример Барбадоса в контексте движения Black Lives Matter может стать заразительным для других стран Карибского бассейна, по-прежнему признающих королеву Елизавету II — Антигуа и Барбуды, Белиза, Гренадаы Сент-Винсена и Гренадин, Сент-Китс и Невиса, Сент-Люсии и Ямайки.
Проблема же состоит в том, что пример Барбадоса в контексте движения Black Lives Matter может стать заразительным для других стран Карибского бассейна, по-прежнему признающих королеву Елизавету II — Антигуа и Барбуды, Белиза, Гренадаы Сент-Винсена и Гренадин, Сент-Китс и Невиса, Сент-Люсии и Ямайки.
Дякую, що приніс цю новину
В світі такі речі відбуваються...Світ сходить з розуму...
Спостерігаємо за виборчини перегонами в Штатах, можливо нам, білим українцям, доведеться якось забарвлюватись через новомодні дємократичні ідеї...
Я дивився на Домініку, її в переліку немає. В любому випадку будемо дивитись...