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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 114115116117
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 23:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Барбадос відмовився від корони і стане республікою.

https://www.gazeta.ru/politics/2020/09/16_a_13253431.shtml

Проблема же состоит в том, что пример Барбадоса в контексте движения Black Lives Matter может стать заразительным для других стран Карибского бассейна, по-прежнему признающих королеву Елизавету II — Антигуа и Барбуды, Белиза, Гренадаы Сент-Винсена и Гренадин, Сент-Китс и Невиса, Сент-Люсии и Ямайки.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:25

  flyman написав:Барбадос відмовився від корони і стане республікою.

https://www.gazeta.ru/politics/2020/09/16_a_13253431.shtml

Проблема же состоит в том, что пример Барбадоса в контексте движения Black Lives Matter может стать заразительным для других стран Карибского бассейна, по-прежнему признающих королеву Елизавету II — Антигуа и Барбуды, Белиза, Гренадаы Сент-Винсена и Гренадин, Сент-Китс и Невиса, Сент-Люсии и Ямайки.

Дякую, що приніс цю новину :)

В світі такі речі відбуваються...Світ сходить з розуму...

Спостерігаємо за виборчини перегонами в Штатах, можливо нам, білим українцям, доведеться якось забарвлюватись через новомодні дємократичні ідеї...

Я дивився на Домініку, її в переліку немає. В любому випадку будемо дивитись...
change_pm
 
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