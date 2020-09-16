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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 114115116117
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 23:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Барбадос відмовився від корони і стане республікою.

https://www.gazeta.ru/politics/2020/09/16_a_13253431.shtml

Проблема же состоит в том, что пример Барбадоса в контексте движения Black Lives Matter может стать заразительным для других стран Карибского бассейна, по-прежнему признающих королеву Елизавету II — Антигуа и Барбуды, Белиза, Гренадаы Сент-Винсена и Гренадин, Сент-Китс и Невиса, Сент-Люсии и Ямайки.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:25

  flyman написав:Барбадос відмовився від корони і стане республікою.

https://www.gazeta.ru/politics/2020/09/16_a_13253431.shtml

Проблема же состоит в том, что пример Барбадоса в контексте движения Black Lives Matter может стать заразительным для других стран Карибского бассейна, по-прежнему признающих королеву Елизавету II — Антигуа и Барбуды, Белиза, Гренадаы Сент-Винсена и Гренадин, Сент-Китс и Невиса, Сент-Люсии и Ямайки.

Дякую, що приніс цю новину :)

В світі такі речі відбуваються...Світ сходить з розуму...

Спостерігаємо за виборчини перегонами в Штатах, можливо нам, білим українцям, доведеться якось забарвлюватись через новомодні дємократичні ідеї...

Я дивився на Домініку, її в переліку немає. В любому випадку будемо дивитись...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:03

  change_pm написав:Дивлюсь вебінар про інвестування в нерухомість на Карібах...хм...дорого, але!

- можна отримувати дохід - 2-6% річних (податків немає :) )
- отримуєш пашпорт і можеш в деякі країни їздити без віз!
- можеш вести крутий онлайн бізнес і не платити податки!

https://immigrantinvest.com/workshops/r ... an-3458120

Висновки: круто! Треба таки думати і десь шукати бакси...

Так а что круто-то? Вы и сейчас можете ездить без виз во много стран. 2-6% чистого дохода тоже не сложно найти. Крутой онлайн бизнес - ну такое.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:02

  Gastarbaiter написав:
  change_pm написав:Дивлюсь вебінар про інвестування в нерухомість на Карібах...хм...дорого, але!

- можна отримувати дохід - 2-6% річних (податків немає :) )
- отримуєш пашпорт і можеш в деякі країни їздити без віз!
- можеш вести крутий онлайн бізнес і не платити податки!

https://immigrantinvest.com/workshops/r ... an-3458120

Висновки: круто! Треба таки думати і десь шукати бакси...

Так а что круто-то? Вы и сейчас можете ездить без виз во много стран. 2-6% чистого дохода тоже не сложно найти. Крутой онлайн бизнес - ну такое.

Ріаллі??? :shock:

І куди ж без віз я можу поїхати наразі???

А, наприклад, власник карибського паспорту може наразі без проблем поїхати в ЮК, а ви можете, навіть якби у вас була б віза? Імхо, ні ...

зі. Енівей, в мене виникла інша проблема, крім "капусти".
Там в пакет документів входить справка про несудимість за 10 років з усіх країн, де ви жили більше ніж 6 місяців. В мене список таких країн довгий, і в теперішних обставинах (ковід) взагалі не бачу можливості зібрати такі документи ... хахаха :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:35

  change_pm написав:
  Gastarbaiter написав:Так а что круто-то? Вы и сейчас можете ездить без виз во много стран. 2-6% чистого дохода тоже не сложно найти. Крутой онлайн бизнес - ну такое.

Ріаллі??? :shock:

І куди ж без віз я можу поїхати наразі???

А, наприклад, власник карибського паспорту може наразі без проблем поїхати в ЮК, а ви можете, навіть якби у вас була б віза? Імхо, ні ...

А кроме ЮК? Я понимаю, что у вас там интересы и вам важна именно эта страна. Но в целом украинский паспорт дает вполне приемлемую мобильность, вроде бы. 128 стран или сколько там? То, что сейчас ограничения в связи с КОВИДом - ну так это не навсегда ведь. Вон, вчера поляки закрыли авиасообщение с Францией и Испанией на 2 недели. Но это ведь не повод говорить, что польский или французский паспорта стали бесполезными бумажками?
Gastarbaiter
 
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