Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Проблема же состоит в том, что пример Барбадоса в контексте движения Black Lives Matter может стать заразительным для других стран Карибского бассейна, по-прежнему признающих королеву Елизавету II — Антигуа и Барбуды, Белиза, Гренадаы Сент-Винсена и Гренадин, Сент-Китс и Невиса, Сент-Люсии и Ямайки.
Проблема же состоит в том, что пример Барбадоса в контексте движения Black Lives Matter может стать заразительным для других стран Карибского бассейна, по-прежнему признающих королеву Елизавету II — Антигуа и Барбуды, Белиза, Гренадаы Сент-Винсена и Гренадин, Сент-Китс и Невиса, Сент-Люсии и Ямайки.
Дякую, що приніс цю новину
В світі такі речі відбуваються...Світ сходить з розуму...
Спостерігаємо за виборчини перегонами в Штатах, можливо нам, білим українцям, доведеться якось забарвлюватись через новомодні дємократичні ідеї...
Я дивився на Домініку, її в переліку немає. В любому випадку будемо дивитись...
Висновки: круто! Треба таки думати і десь шукати бакси...
Так а что круто-то? Вы и сейчас можете ездить без виз во много стран. 2-6% чистого дохода тоже не сложно найти. Крутой онлайн бизнес - ну такое.
Ріаллі???
І куди ж без віз я можу поїхати наразі???
А, наприклад, власник карибського паспорту може наразі без проблем поїхати в ЮК, а ви можете, навіть якби у вас була б віза? Імхо, ні ...
зі. Енівей, в мене виникла інша проблема, крім "капусти". Там в пакет документів входить справка про несудимість за 10 років з усіх країн, де ви жили більше ніж 6 місяців. В мене список таких країн довгий, і в теперішних обставинах (ковід) взагалі не бачу можливості зібрати такі документи ... хахаха
Gastarbaiter написав:Так а что круто-то? Вы и сейчас можете ездить без виз во много стран. 2-6% чистого дохода тоже не сложно найти. Крутой онлайн бизнес - ну такое.
Ріаллі???
І куди ж без віз я можу поїхати наразі???
А, наприклад, власник карибського паспорту може наразі без проблем поїхати в ЮК, а ви можете, навіть якби у вас була б віза? Імхо, ні ...
А кроме ЮК? Я понимаю, что у вас там интересы и вам важна именно эта страна. Но в целом украинский паспорт дает вполне приемлемую мобильность, вроде бы. 128 стран или сколько там? То, что сейчас ограничения в связи с КОВИДом - ну так это не навсегда ведь. Вон, вчера поляки закрыли авиасообщение с Францией и Испанией на 2 недели. Но это ведь не повод говорить, что польский или французский паспорта стали бесполезными бумажками?