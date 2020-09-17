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Billionaire investor Ray Dalio on capitalism’s crisis: The world is going to change ‘in shocking ways’ in the next five years
Ray Dalio certainly is no radical idealist, but in his frequent writings and media appearances the veteran investor consistently calls for Americans to rewrite their longstanding contract with capitalism so that it is fairer and more generous to more people. Otherwise, he predicts, life in the U.S. could become more difficult: mountainous debt that stunts economic growth; fewer opportunities for ordinary citizens to get ahead financially; and a worldwide lack of trust in the U.S. dollar that diminishes Americans’ purchasing power and could lower their standard of living.
так Охрі каже, що цього року максимум виплат кредиторам було і плюс ще обслуговання дорогих шоколадних ОВДП, а в 2021 буде легше з погашеннями і дешевше обслуговування, крім того, від гастріків прийде більше валюти. А в капіталістів, може бути і занепад, содом і гомора та BLM
flyman написав:так Охрі каже, що цього року максимум виплат кредиторам було і плюс ще обслуговання дорогих шоколадних ОВДП, а в 2021 буде легше з погашеннями і дешевше обслуговування, крім того, від гастріків прийде більше валюти. А в капіталістів, може бути і занепад, содом і гомора та BLM
Подобаються бородачі????
Краще підпишись на телегу Наймана, там цікавіщі речі можна почитати.
від гастріків прийде більше валюти
Імхо, балалайка вам прийде, а не більше валюти. Хоча почекай! Якщо курс буде 50-70, то я тоді заведу трішки капусти на ремонт
А якщо буде тільки 30-35, тоді чупачупс, карасікі...
та BLM
Ти там на Кардачах обережніше, там багато представників товариств, можуть свій БЛМ показати і в Києві...
Public-health officials have enacted a nationwide moratorium on evictions to protect Americans from COVID-19. When the Centers for Disease Control and Prevention announced in early September that it was establishing a temporary ban on evictions across the country, the news was celebrated by housing advocates who feared that as many as 40 million Americans could be kicked out of their homes during the pandemic.
40 мільйонів американців не платять оренду вчасно і можуть опинитись на вулиці... От цікаво, що з цим всім робити? Га?