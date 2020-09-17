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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:01

  change_pm написав:
Billionaire investor Ray Dalio on capitalism’s crisis: The world is going to change ‘in shocking ways’ in the next five years

Ray Dalio certainly is no radical idealist, but in his frequent writings and media appearances the veteran investor consistently calls for Americans to rewrite their longstanding contract with capitalism so that it is fairer and more generous to more people.
Otherwise, he predicts, life in the U.S. could become more difficult: mountainous debt that stunts economic growth; fewer opportunities for ordinary citizens to get ahead financially; and a worldwide lack of trust in the U.S. dollar that diminishes Americans’ purchasing power and could lower their standard of living.

Більше тут https://www.marketwatch.com/story/billi ... latestnews

так Охрі каже, що цього року максимум виплат кредиторам було і плюс ще обслуговання дорогих шоколадних ОВДП, а в 2021 буде легше з погашеннями і дешевше обслуговування, крім того, від гастріків прийде більше валюти.
А в капіталістів, може бути і занепад, содом і гомора та BLM
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:52

  flyman написав:так Охрі каже, що цього року максимум виплат кредиторам було і плюс ще обслуговання дорогих шоколадних ОВДП, а в 2021 буде легше з погашеннями і дешевше обслуговування, крім того, від гастріків прийде більше валюти.
А в капіталістів, може бути і занепад, содом і гомора та BLM

Подобаються бородачі???? :shock:

Краще підпишись на телегу Наймана, там цікавіщі речі можна почитати.
від гастріків прийде більше валюти

Імхо, балалайка вам прийде, а не більше валюти. Хоча почекай! Якщо курс буде 50-70, то я тоді заведу трішки капусти на ремонт 8)

А якщо буде тільки 30-35, тоді чупачупс, карасікі...
та BLM

Ти там на Кардачах обережніше, там багато представників товариств, можуть свій БЛМ показати і в Києві...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:45

Цікаво, чим це все скінчиться?

‘This is just slowing the clock on evictions’: Why the CDC’s moratorium on evictions won’t solve America’s looming $100 billion rental crisis

https://www.marketwatch.com/story/this- ... latestnews
Public-health officials have enacted a nationwide moratorium on evictions to protect Americans from COVID-19.
When the Centers for Disease Control and Prevention announced in early September that it was establishing a temporary ban on evictions across the country, the news was celebrated by housing advocates who feared that as many as 40 million Americans could be kicked out of their homes during the pandemic.

40 мільйонів американців не платять оренду вчасно і можуть опинитись на вулиці...
От цікаво, що з цим всім робити? Га? :shock:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 15:47

Leon Weinstein ... нагнітає чи ні?

Мой совет драпать из больших городов 3-го ноября до темноты

https://www.youtube.com/watch?v=UUcH3LessFw
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 20:03

Круто! :)

Сотні британських десантників, включаючи солдатів елітного армійського підрозділу Pathfinder, висадилися з парашутами в Миколаївській області для навчань «Об’єднані зусилля-2020» недалеко від кордону з Кримом. Про це повідомляє Sky News.
Як зазначається, військовослужбовці 16-ї повітряно-штурмової бригади Великої Британії провели спільні навчання з українськими повітряно-десантними силами.
Висадку солдатів проводили з декількох літаків C-130 Hercules, які вилетіли з військового аеродрому в Британії.

https://zaxid.net/news/
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 20:44

  change_pm написав:
Мой совет драпать из больших городов 3-го ноября до темноты

https://www.youtube.com/watch?v=UUcH3LessFw

А то что, Канада аннексию совершит? Войска введет? Мне кажется, у нас менталитет такой - настроиться\нафантазировать негативные сценарии и решить, что это наиболее вероятный исход. Ну погромы магазинов в центре, если такие еще остались, могут быть во время неопределенности во власти. Но насколько я понял, там даже в жилых районах во время BLM ничего не происходило: люди жили спокойной и размеренной жизнью. В США центр - это не европейский центр, там небоскребы, офисы и неблагополучные эл-ты. А средний класс в больших городах, в основном, живет в своих райончиках, если вообще даже не за городом.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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