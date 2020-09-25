|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 вер, 2020 14:13
stm
І знову, в черговий раз собі повторюю:
СтоП діскасінг віз баб"є! Дякую, що нагадали
зі. Заніс вас в недруги, не цікаво вас читати...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2319
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 26 вер, 2020 14:25
change_pm написав:stm
І знову, в черговий раз собі повторюю:
СтоП діскасінг віз баб"є! Дякую, що нагадали
зі. Заніс вас в недруги, не цікаво вас читати...
В 60 это не про ваш возраст, это было про то что в 60х годах з/п тоже не росла и инфляция тоже имелась...
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2555
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 447 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 вер, 2020 15:54
Millions of Americans who worked hard all their lives, thinking they were covered are now facing a “Retirement Armageddon.”
Northwestern Mutual found that one in five Americans have less than $5,000 saved up for retirement.
In addition, 20% of Americans have no retirement savings, while a third of Baby Boomers nearing retirement have $25,000, at most, set aside.
And 56% of adults aren’t sure of how much they’ll need for a comfortable retirement.
And, sadly, 46% of Americans plan to work past 65, while 18% of Baby Boomers and 18% of Generation X expect to be in their 70s before they retire.
The reality is that most are concerned that they won’t have enough to afford a comfortable retirement, they won’t have enough in Social Security, or won’t have the money to cover pricey healthcare costs.
І це в найбагатшій країні світу ... Страшно уявити, що буде з пенсіями в мого покоління в Україні ...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2319
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 26 вер, 2020 16:02
change_pm, скоро "варяги" и папуасам проведут такие "реформы"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 12692
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7171 раз.
- Подякували: 3347 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Суб 26 вер, 2020 17:36
Вкладчик1234 написав:change_pm,
скоро "варяги" и папуасам проведут такие "реформы"
Так в тому ж і пастка (засада)! І куди чесному і бідному піему податись?
Як таки стати багатим?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2319
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 26 вер, 2020 17:49
change_pm написав:
Millions of Americans who worked hard all their lives, thinking they were covered are now facing a “Retirement Armageddon.”
Northwestern Mutual found that one in five Americans have less than $5,000 saved up for retirement.
In addition, 20% of Americans have no retirement savings, while a third of Baby Boomers nearing retirement have $25,000, at most, set aside.
And 56% of adults aren’t sure of how much they’ll need for a comfortable retirement.
And, sadly, 46% of Americans plan to work past 65, while 18% of Baby Boomers and 18% of Generation X expect to be in their 70s before they retire.
The reality is that most are concerned that they won’t have enough to afford a comfortable retirement, they won’t have enough in Social Security, or won’t have the money to cover pricey healthcare costs.
І це в найбагатшій країні світу ... Страшно уявити, що буде з пенсіями в мого покоління в Україні ...
Не тілики в штатах.В Польші ЗУС розглядає можливість виплат однакової для всіх пенсіі в 1200зл, без залежності від розміру раніше заплачених внесків.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 412
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 вер, 2020 18:01
Bolt написав:
Не тілики в штатах.В Польші ЗУС розглядає можливість виплат однакової для всіх пенсіі в 1200зл
, без залежності від розміру раніше заплачених внесків.
Ого! Я до речі вчора дивився на DW розмову про те, що Ойрокомісія хоче ввести однакові мінімальні з.п. по всій Ойропі...
А тут ще ЗУС з цими розмовами ... Повна жесть намальовується ...
Який тоді сенс чогось досягати, платити про цьому великі податки, а потім отримувати на рівні прибиральника???
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2319
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|