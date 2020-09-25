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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 117118119120
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 14:13

stm
І знову, в черговий раз собі повторюю:
СтоП діскасінг віз баб"є! Дякую, що нагадали :)

зі. Заніс вас в недруги, не цікаво вас читати...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 14:25

  change_pm написав:stm
І знову, в черговий раз собі повторюю:
СтоП діскасінг віз баб"є! Дякую, що нагадали :)

зі. Заніс вас в недруги, не цікаво вас читати...

В 60 это не про ваш возраст, это было про то что в 60х годах з/п тоже не росла и инфляция тоже имелась...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 15:54

Чому треба інвестувати в нерухомість закордоном?

Millions of Americans who worked hard all their lives, thinking they were covered are now facing a “Retirement Armageddon.”

Northwestern Mutual found that one in five Americans have less than $5,000 saved up for retirement.

In addition, 20% of Americans have no retirement savings, while a third of Baby Boomers nearing retirement have $25,000, at most, set aside.
And 56% of adults aren’t sure of how much they’ll need for a comfortable retirement.

And, sadly, 46% of Americans plan to work past 65, while 18% of Baby Boomers and 18% of Generation X expect to be in their 70s before they retire.

The reality is that most are concerned that they won’t have enough to afford a comfortable retirement, they won’t have enough in Social Security, or won’t have the money to cover pricey healthcare costs.


І це в найбагатшій країні світу ... Страшно уявити, що буде з пенсіями в мого покоління в Україні ...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 16:02

change_pm, скоро "варяги" и папуасам проведут такие "реформы"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 17:36

  Вкладчик1234 написав:change_pm, скоро "варяги" и папуасам проведут такие "реформы"

Так в тому ж і пастка (засада)! І куди чесному і бідному піему податись?
Як таки стати багатим?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 17:49

  change_pm написав:
Millions of Americans who worked hard all their lives, thinking they were covered are now facing a “Retirement Armageddon.”

Northwestern Mutual found that one in five Americans have less than $5,000 saved up for retirement.

In addition, 20% of Americans have no retirement savings, while a third of Baby Boomers nearing retirement have $25,000, at most, set aside.
And 56% of adults aren’t sure of how much they’ll need for a comfortable retirement.

And, sadly, 46% of Americans plan to work past 65, while 18% of Baby Boomers and 18% of Generation X expect to be in their 70s before they retire.

The reality is that most are concerned that they won’t have enough to afford a comfortable retirement, they won’t have enough in Social Security, or won’t have the money to cover pricey healthcare costs.


І це в найбагатшій країні світу ... Страшно уявити, що буде з пенсіями в мого покоління в Україні ...

Не тілики в штатах.В Польші ЗУС розглядає можливість виплат однакової для всіх пенсіі в 1200зл, без залежності від розміру раніше заплачених внесків.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 18:01

  Bolt написав:Не тілики в штатах.В Польші ЗУС розглядає можливість виплат однакової для всіх пенсіі в 1200зл, без залежності від розміру раніше заплачених внесків.

Ого! Я до речі вчора дивився на DW розмову про те, що Ойрокомісія хоче ввести однакові мінімальні з.п. по всій Ойропі...

А тут ще ЗУС з цими розмовами ... Повна жесть намальовується ...

Який тоді сенс чогось досягати, платити про цьому великі податки, а потім отримувати на рівні прибиральника??? :evil:
change_pm
 
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