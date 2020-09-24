Так вот, Эбола. Вирус был выбран просто потому, что подвернулся под руку. Будь что иное - оно бы стало всемирной угрозой. Но другого не нашлось, потому попытались отработать сценарий на Эбола. До этого, кстати, были уже попытки откатать ряд проектов фейковых пандемий вроде птичьего, свиного гриппа, атипичной пневмонии. Они в чем-то были удачными, но в целом свелись к банальной коррупции в интересах Биг Фармы. Но опыт дали, и в конечном итоге он был востребован.



Заболевание, названное глобальной угрозой (я имею в виду лихорадку Эбола), в качестве таковой было выбрано крайне неудачно. Оно не может быть угрозой даже регионального масштаба, не говоря уже о глобальном, в силу своей специфической природы. Проще говоря, оно убивает быстрее, чем распространяется. А чтобы заразиться от умершего, нужно приложить вполне ощутимые и целенаправленные усилия. Поэтому тема тогда ушла - развивать ее до масштаба нынешнего коронавирусного психоза оказалось слишком затратным и практически невыполнимым мероприятием. Но сам подход был обозначен еще тогда.



На самом деле перед глобальным капитализмом стоит весьма непростая задача. Мы стоим на пороге смены технологического уклада. А значит - перед проблемой появления огромного количества "лишних людей". Они лишние не потому, что не нужны вообще, а потому, что в профессиональном плане представляют профессии, которые в ближайшем будущем либо отомрут, либо трансформируются до неузнаваемости. Самый простой пример - нейросети. Даже в сегодняшнем не доведенном до ума виде они уже являются угрозой бесчисленному классу бюрократов и всевозможных госслужащих. А когда технологически они станут годными к употреблению и будут массово внедрены, на улице окажется многомиллионная масса людей, которые вообще ничего не умеют делать. Ну какой из чиновника работник?



Развитие генной инженерии уже сейчас ставит под вопрос будущее сельского хозяйства как отрасли. Еще лет десять - и говядину (равно как свинину, зайчатину-сохатину-медвежатину) будут производить в автоклавах. Равно как и лососиное филе, к примеру. С зерновыми сложнее, но если животноводство умрет , то и зерноводство будет вынуждено усыхать и сокращаться. И так - по очень многим отраслям. Беспилотные автомобили убьют профессию водителя, снизится необходимость в бесчисленных гаишниках, ну, в общем, понятно. Перечислять можно долго.



Плотность упаковки электроэнергии в батареи на килограмм веса батареи, к примеру, выросла за 10 лет на два порядка - что и стало причиной взлета "Теслы", способной на своих батареях проходить сравнимые с бензиновыми аналогами расстояния.



Но суть в том, что эти десятки, а вообще-то даже сотни миллионов людей, занятых в умирающих профессиях, становятся лишними. Куда их девать? Ответ на сегодня весьма очевиден - их решено сбросить в отвал. Как пустую породу. А так как процесс этот небезболезненный и требует соответствующих моделей управления, далеких от демократии, то введение элементов диктатуры и террора, как метода управления социумом на переходном этапе, востребовано самой сутью капитализма.



Эпидемии и мобилизация перед лицом их угроз были признаны вполне действенным, рабочим и эффективным способом террора. Вирус Эбола был пилотным и в целом неудачным проектом. Но коронавирусная история - это прямое следствие и развитие той идеи Обамы, которую он озвучил на Генассамблее ООН еще в декабре 14 года. Хорошо, что у значительной массы людей память рыбья, и они плохо помнят даже недавнюю историю. И уж тем более не могут сопоставить и проэкстраполировать. Поэтому коронавирус и воспринимается как нечто обособленное и локальное явление истории. Хотя как проект он существовал уже достаточно давно.