|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 26 вер, 2020 20:25
change_pm написав:
Так в тому ж і пастка (засада)! І куди чесному і бідному піему податись?
Як таки стати багатим?
Как стать богатым - создать продукт/сервис, нужный человечеству. А-ля сноуфлейк, зум, слак, докусайн или из более традиционной экономики, но с гениальным маркетингом, - старбакс.
Я прямо не уверен, что Вы правильно поставили вопрос. Исходя из Ваших целей, Вы хотите быть не богатым, а просто прожить достойную пенсию (ретайрмент не привязан к 65 годам).
Тут ответ уже будет другим. Позвольте озвучить один из вариантов развития, который вижу я. Смотрите, я неспроста интересовался, есть ли у Вас доки цивилизованного мира: ЕС, англо-саксы. С каждым днем все больше и больше разговоров о безусловном доходе. Уже идут эксперименты на эту тему в отдельно взятых локациях. Видится, что только эти страны "золотого миллиарда" смогут и будут платить безусловный доход. Ни Турция, ни Украина, ни Россия делать этого не смогут. Пропасть между гражданами 3-го мира и 1-го будет расширяться, как и доки будет сложнее и сложнее получить. Понятно, что на безусловный доход прожить в этих богатых странах будет тяжело, жизнью это не назовешь. Но.. прожить на безусловный доход где-нибудь во Вьетнаме, Тае, Турции, Украине будет реально и комфортно. Если конечно, богатые страны не решат платить только тем, кто на их территории. Но выглядит это сомнительно, т.к. такие страны заботятся о своих, где бы они ни были. Смотрите хотя бы США и выплату 1200 дол всем: и бомжам, и наркоманам, и американцам зарубежом. К тому же, обрастая документом зарубежом, есть шанс успеть накопить на второй уровень пенсии через все эти страховые и пенс взносы, и даже на третий уровень. Третий уровень можно создать и самому через вложения в рынок капиталов этих стран (фонда, недвига). В общем, минимум, безусловный доход и Ваши накопления, максимум - безусловный доход, пенсия 2-го уровня, доходы 3-го уровня в различной ипостаси + Ваши накопления. И к тому же открытые границы для граждан "золотого" миллиарда. Не забываем, что нам украинцам нигде сейчас не рады. Турция - это наш брат по несчастью, будем пинг-пингом самолетов заниматься с турками, самих турков также в Шенген сейчас не пускают.
Есть опции получения доков из Украины - Румыния, Польша. Страны, конечно, не фонтан, но возможно, и они дадут возможность запрыгнуть на подножку уходящего поезда. Правда, это будет самый низкий безусловный доход и никаких пенсий, если не отчислять там взносы, но зато появятся свобода передвижения и свобода капитала.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
-
San
-
-
- Повідомлень: 33254
- З нами з: 08.04.08
- Подякував: 2270 раз.
- Подякували: 2534 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 вер, 2020 20:31
flyman написав:
а навіщо тобі стільки грошей і все життя пахати
,
можна за 10 років наскирдувати 500куе, що при 1% пасивного доходу даватиме тобі $500 в місяць, а при 2% вистачить до кінця життя на тебе та сім"ю з двох дітей , а при 3% ти ще зможеш мати розширене відтворення капіталу.
Не можу собі відповісти на питання, чим займатись, якщо не "пахати" ...
До того ж хочеться мати можливість відправити дитину в Кембрідж, якщо в дитини буде таке бажання, а не в КПІ
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2325
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 26 вер, 2020 21:05
San написав: change_pm написав:
Так в тому ж і пастка (засада)! І куди чесному і бідному піему податись?
Як таки стати багатим?
Как стать богатым - создать продукт/сервис, нужный человечеству.
А-ля сноуфлейк, зум, слак, докусайн или из более традиционной экономики, но с гениальным маркетингом, - старбакс.
Чесно кажучи, я дуже щось хотів би таке зробити. Але як показало життя, ідей в мене немає (((
San написав:
Я прямо не уверен, что Вы правильно поставили вопрос. Исходя из Ваших целей, Вы хотите быть не богатым, а просто прожить достойную пенсию (ретайрмент не привязан к 65 годам).
Тут ответ уже будет другим. Позвольте озвучить один из вариантов развития, который вижу я.
Смотрите, я неспроста интересовался, есть ли у Вас доки цивилизованного мира: ЕС, англо-саксы. С каждым днем все больше и больше разговоров о безусловном доходе. Уже идут эксперименты на эту тему в отдельно взятых локациях. Видится, что только эти страны "золотого миллиарда" смогут и будут платить безусловный доход.
Дякую за думки! Я розмірковую таким самим чином. Але я не хочу собі безумовний дохід
я хочу "пахати" і мати сенс в житті ...
San написав:
Ни Турция, ни Украина, ни Россия делать этого не смогут. Пропасть между гражданами 3-го мира и 1-го будет расширяться, как и доки будет сложнее и сложнее получить. Понятно, что на безусловный доход прожить в этих богатых странах будет тяжело, жизнью это не назовешь. Но.. прожить на безусловный доход где-нибудь во Вьетнаме, Тае, Турции, Украине будет реально и комфортно. Если конечно, богатые страны не решат платить только тем, кто на их территории.
Но выглядит это сомнительно, т.к. такие страны заботятся о своих, где бы они ни были. Смотрите хотя бы США и выплату 1200 дол всем: и бомжам, и наркоманам, и американцам зарубежом.
Тут можливо і буде попадос ... Уявіть, що така лафа скінчиться і будуть робити, як з пенсами з ЛДНР. Є на території України, є українська пенсія, нема на території, немає пенсії.
San написав:
К тому же, обрастая документом зарубежом, есть шанс успеть накопить на второй уровень пенсии через все эти страховые и пенс взносы, и даже на третий уровень. Третий уровень можно создать и самому через вложения в рынок капиталов этих стран (фонда, недвига).
Я саме цим самостійно і займаюсь, Ви ж знаєте. Але тут є проблема з пенсійними накопиченнями, Ви ж самі знаєте, що світові пенсійні системи практично банкроти.
Я думаю, що з пенсійними накопиченнями буде ... Читайте трішки нижче.
San написав:
Есть опции получения доков из Украины - Румыния, Польша. Страны, конечно, не фонтан, но возможно, и они дадут возможность запрыгнуть на подножку уходящего поезда.
Правда, это будет самый низкий безусловный доход и никаких пенсий, если не отчислять там взносы, но зато появятся свобода передвижения и свобода капитала.
Бачили, що пан Болт вище написав, стосовно можливого обмеження розміру пенсій в Польщі? Якщо таке трапиться хоча б в одній з країн, то це буде дуже поганим прецендентом...
До речі, ми в Україні також це скоро будемо спостерігати. Дефіцит Пенсійного фонду - 300 млрд гривень.
Тут два варіанти:
- друкувати саму красиву,
- обмежити розмір пенсії.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2325
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 26 вер, 2020 21:40
change_pm написав:
Тут два варіанти:
- друкувати саму красиву,
- обмежити розмір пенсії.
- на 30-м году построения капитализма, наконец, честно сказать согражданам, что пенсия может быть только из личных накоплений
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3333
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 958 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 вер, 2020 09:05
На моє імхо де факто і де юре - це вже відбулось (підвищення строку внесків до 35 років, коли наприклад в Польші лише 20 років).
juristkostya написав: change_pm написав:
Тут два варіанти:
- друкувати саму красиву,
- обмежити розмір пенсії.
- на 30-м году построения капитализма, наконец, честно сказать согражданам, что пенсия может быть только из личных накоплений
Тільки це не було зроблено достатньо прозоро, щоб середній українець зрозумів, що пенсії в нього не буде
але внески йому ніхто не скасував!
А так як середній українець малоосвічен в фінансових і правових питаннях, то про те, що пенсії в нього не буде, він взнає під час призначення пенсії.
Ну, а в 65-67 років ти вже ні вилами не помахаєш, ні в більш достойну Польщу/Чехії не поїдеш...
Місцевий природний відбір ((((
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2325
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 27 вер, 2020 09:41
Работу в Польше все активнее начали искать белорусы, при этом среди них наибольшее количество именно представителей интеллигенции и менеджеров среднего звена. Однако они ищут равнозначные должности по специальности и пока не особо готовы к физической работе.
Отмечается, что с начала обострения политической ситуации в Беларуси на работу в Польше собираются менеджеры и директора компаний, собственники бизнеса, архитекторы, врачи и представители творческой интеллигенции (актеры, балерины). В первую очередь они хотят трудоустроиться по специальности или найти высококвалифицированную работу.
Ось тут їх чекає відкриття
що ніхто їх там не чекає, а батько Лука таки про них дбав
Доведеться починати, як і українцям з миття "дуп". Поки белоруси не хотять, але що робити, їсти ж треба?!
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2325
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 27 вер, 2020 14:21
Так вот, Эбола. Вирус был выбран просто потому, что подвернулся под руку. Будь что иное - оно бы стало всемирной угрозой. Но другого не нашлось, потому попытались отработать сценарий на Эбола. До этого, кстати, были уже попытки откатать ряд проектов фейковых пандемий вроде птичьего, свиного гриппа, атипичной пневмонии. Они в чем-то были удачными, но в целом свелись к банальной коррупции в интересах Биг Фармы. Но опыт дали, и в конечном итоге он был востребован.
Заболевание, названное глобальной угрозой (я имею в виду лихорадку Эбола), в качестве таковой было выбрано крайне неудачно. Оно не может быть угрозой даже регионального масштаба, не говоря уже о глобальном, в силу своей специфической природы. Проще говоря, оно убивает быстрее, чем распространяется. А чтобы заразиться от умершего, нужно приложить вполне ощутимые и целенаправленные усилия. Поэтому тема тогда ушла - развивать ее до масштаба нынешнего коронавирусного психоза оказалось слишком затратным и практически невыполнимым мероприятием. Но сам подход был обозначен еще тогда.
На самом деле перед глобальным капитализмом стоит весьма непростая задача. Мы стоим на пороге смены технологического уклада. А значит - перед проблемой появления огромного количества "лишних людей". Они лишние не потому, что не нужны вообще, а потому, что в профессиональном плане представляют профессии, которые в ближайшем будущем либо отомрут, либо трансформируются до неузнаваемости. Самый простой пример - нейросети. Даже в сегодняшнем не доведенном до ума виде они уже являются угрозой бесчисленному классу бюрократов и всевозможных госслужащих. А когда технологически они станут годными к употреблению и будут массово внедрены, на улице окажется многомиллионная масса людей, которые вообще ничего не умеют делать. Ну какой из чиновника работник?
Развитие генной инженерии уже сейчас ставит под вопрос будущее сельского хозяйства как отрасли. Еще лет десять - и говядину (равно как свинину, зайчатину-сохатину-медвежатину) будут производить в автоклавах. Равно как и лососиное филе, к примеру. С зерновыми сложнее, но если животноводство умрет , то и зерноводство будет вынуждено усыхать и сокращаться. И так - по очень многим отраслям. Беспилотные автомобили убьют профессию водителя, снизится необходимость в бесчисленных гаишниках, ну, в общем, понятно. Перечислять можно долго.
Плотность упаковки электроэнергии в батареи на килограмм веса батареи, к примеру, выросла за 10 лет на два порядка - что и стало причиной взлета "Теслы", способной на своих батареях проходить сравнимые с бензиновыми аналогами расстояния.
Но суть в том, что эти десятки, а вообще-то даже сотни миллионов людей, занятых в умирающих профессиях, становятся лишними. Куда их девать? Ответ на сегодня весьма очевиден - их решено сбросить в отвал. Как пустую породу. А так как процесс этот небезболезненный и требует соответствующих моделей управления, далеких от демократии, то введение элементов диктатуры и террора, как метода управления социумом на переходном этапе, востребовано самой сутью капитализма.
Эпидемии и мобилизация перед лицом их угроз были признаны вполне действенным, рабочим и эффективным способом террора. Вирус Эбола был пилотным и в целом неудачным проектом. Но коронавирусная история - это прямое следствие и развитие той идеи Обамы, которую он озвучил на Генассамблее ООН еще в декабре 14 года. Хорошо, что у значительной массы людей память рыбья, и они плохо помнят даже недавнюю историю. И уж тем более не могут сопоставить и проэкстраполировать. Поэтому коронавирус и воспринимается как нечто обособленное и локальное явление истории. Хотя как проект он существовал уже достаточно давно.
Висновки ?! Висновки песиместичні ((((
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2325
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 27 вер, 2020 19:03
change_pm написав:
Так вот, Эбола. Вирус был выбран просто потому, что подвернулся под руку. Будь что иное - оно бы стало всемирной угрозой. Но другого не нашлось, потому попытались отработать сценарий на Эбола. До этого, кстати, были уже попытки откатать ряд проектов фейковых пандемий вроде птичьего, свиного гриппа, атипичной пневмонии. Они в чем-то были удачными, но в целом свелись к банальной коррупции в интересах Биг Фармы. Но опыт дали, и в конечном итоге он был востребован.
Заболевание, названное глобальной угрозой (я имею в виду лихорадку Эбола), в качестве таковой было выбрано крайне неудачно. Оно не может быть угрозой даже регионального масштаба, не говоря уже о глобальном, в силу своей специфической природы. Проще говоря, оно убивает быстрее, чем распространяется. А чтобы заразиться от умершего, нужно приложить вполне ощутимые и целенаправленные усилия. Поэтому тема тогда ушла - развивать ее до масштаба нынешнего коронавирусного психоза оказалось слишком затратным и практически невыполнимым мероприятием. Но сам подход был обозначен еще тогда.
На самом деле перед глобальным капитализмом стоит весьма непростая задача. Мы стоим на пороге смены технологического уклада. А значит - перед проблемой появления огромного количества "лишних людей". Они лишние не потому, что не нужны вообще, а потому, что в профессиональном плане представляют профессии, которые в ближайшем будущем либо отомрут, либо трансформируются до неузнаваемости. Самый простой пример - нейросети. Даже в сегодняшнем не доведенном до ума виде они уже являются угрозой бесчисленному классу бюрократов и всевозможных госслужащих. А когда технологически они станут годными к употреблению и будут массово внедрены, на улице окажется многомиллионная масса людей, которые вообще ничего не умеют делать. Ну какой из чиновника работник?
Развитие генной инженерии уже сейчас ставит под вопрос будущее сельского хозяйства как отрасли. Еще лет десять - и говядину (равно как свинину, зайчатину-сохатину-медвежатину) будут производить в автоклавах. Равно как и лососиное филе, к примеру. С зерновыми сложнее, но если животноводство умрет , то и зерноводство будет вынуждено усыхать и сокращаться. И так - по очень многим отраслям. Беспилотные автомобили убьют профессию водителя, снизится необходимость в бесчисленных гаишниках, ну, в общем, понятно. Перечислять можно долго.
Плотность упаковки электроэнергии в батареи на килограмм веса батареи, к примеру, выросла за 10 лет на два порядка - что и стало причиной взлета "Теслы", способной на своих батареях проходить сравнимые с бензиновыми аналогами расстояния.
Но суть в том, что эти десятки, а вообще-то даже сотни миллионов людей, занятых в умирающих профессиях, становятся лишними. Куда их девать? Ответ на сегодня весьма очевиден - их решено сбросить в отвал. Как пустую породу. А так как процесс этот небезболезненный и требует соответствующих моделей управления, далеких от демократии, то введение элементов диктатуры и террора, как метода управления социумом на переходном этапе, востребовано самой сутью капитализма.
Эпидемии и мобилизация перед лицом их угроз были признаны вполне действенным, рабочим и эффективным способом террора. Вирус Эбола был пилотным и в целом неудачным проектом. Но коронавирусная история - это прямое следствие и развитие той идеи Обамы, которую он озвучил на Генассамблее ООН еще в декабре 14 года. Хорошо, что у значительной массы людей память рыбья, и они плохо помнят даже недавнюю историю. И уж тем более не могут сопоставить и проэкстраполировать. Поэтому коронавирус и воспринимается как нечто обособленное и локальное явление истории. Хотя как проект он существовал уже достаточно давно.
Висновки ?! Висновки песиместичні ((((
В акурта в темі відео Балашова.
Висновок: нема збережень, запасів, то тобі з голоду померти не дадуть, підкинуть пенсію в $2..$4 на день.
Хочеш більшого: дбай про себе та своє майбутнє сам.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21760
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1176 раз.
- Подякували: 1584 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7809
|927555
|
|
|5596
|626162
|
|
|120
|140
|
|