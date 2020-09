Додано: Суб 26 вер, 2020 20:25

change_pm написав: Так в тому ж і пастка (засада)! І куди чесному і бідному піему податись?

Як таки стати багатим? Так в тому ж і пастка (засада)! І куди чесному і бідному піему податись?Як таки стати багатим?

Как стать богатым - создать продукт/сервис, нужный человечеству. А-ля сноуфлейк, зум, слак, докусайн или из более традиционной экономики, но с гениальным маркетингом, - старбакс.



Я прямо не уверен, что Вы правильно поставили вопрос. Исходя из Ваших целей, Вы хотите быть не богатым, а просто прожить достойную пенсию (ретайрмент не привязан к 65 годам).

Тут ответ уже будет другим. Позвольте озвучить один из вариантов развития, который вижу я. Смотрите, я неспроста интересовался, есть ли у Вас доки цивилизованного мира: ЕС, англо-саксы. С каждым днем все больше и больше разговоров о безусловном доходе. Уже идут эксперименты на эту тему в отдельно взятых локациях. Видится, что только эти страны "золотого миллиарда" смогут и будут платить безусловный доход. Ни Турция, ни Украина, ни Россия делать этого не смогут. Пропасть между гражданами 3-го мира и 1-го будет расширяться, как и доки будет сложнее и сложнее получить. Понятно, что на безусловный доход прожить в этих богатых странах будет тяжело, жизнью это не назовешь. Но.. прожить на безусловный доход где-нибудь во Вьетнаме, Тае, Турции, Украине будет реально и комфортно. Если конечно, богатые страны не решат платить только тем, кто на их территории. Но выглядит это сомнительно, т.к. такие страны заботятся о своих, где бы они ни были. Смотрите хотя бы США и выплату 1200 дол всем: и бомжам, и наркоманам, и американцам зарубежом. К тому же, обрастая документом зарубежом, есть шанс успеть накопить на второй уровень пенсии через все эти страховые и пенс взносы, и даже на третий уровень. Третий уровень можно создать и самому через вложения в рынок капиталов этих стран (фонда, недвига). В общем, минимум, безусловный доход и Ваши накопления, максимум - безусловный доход, пенсия 2-го уровня, доходы 3-го уровня в различной ипостаси + Ваши накопления. И к тому же открытые границы для граждан "золотого" миллиарда. Не забываем, что нам украинцам нигде сейчас не рады. Турция - это наш брат по несчастью, будем пинг-пингом самолетов заниматься с турками, самих турков также в Шенген сейчас не пускают.

