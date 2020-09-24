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  #<1 ... 119120121122
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:58

Податкова амністія ... Приймаємо участь?

Відповідно до законопроєкту, який найближчим часом мають зареєструвати у Верховній Раді, податкову амністію в Україні планують проводити протягом 9 місяців. Основна ставка складе 5%.
Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю "Економічній правді", яке вийде незабаром.
"Концепт амністії повністю узгоджений. Тепер все залежить тільки від Офісу президента", - сказав він.
"Параметри амністії: 5% - загальна ставка, 9% - підвищена ставка на активи, які знаходяться за кордоном, 18% на готівку", - пояснив Гетманцев.

За словами депутата, законопроєкт, у розробці якого він брав участь, передбачає, що термін, протягом якого платники податків зможуть легалізувати свої кошти, складе 9 місяців: "Ми хочемо її закінчити у 2021 році", - додав голова профільного комітету Ради.
На його думку, стимулом показати у декларації своє справжнє майно та реальні активи має стати запровадження автоматичного обміну податковою інформацією та плану протидії розмиванню бази оподаткування (BEPS).

https://www.epravda.com.ua/news/2020/09/29/665689/

Ну, що вже з"являються новини по амністії....
Цікаво-цікаво .... думаю, до виборів не будуть це теребити, а потім протягнуть якось ...
запровадження автоматичного обміну податковою інформацією

Хто в темі, який в нас статус по цьому процессу?

І що саме закордонні банки будуть передавати? Сумму на кінець періоду на рахунку?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:58

quote="5067596:change_pm"
  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:Є в мене одне спостереження.
Якщо продовжиться тренд на короною і віддалену працю, то в першу чергу будуть рости обласні центри за рахунок Києва і його передмість.


Проблема в тому, що в Києві щось зробити поза роботою, тре потратити більше 2х годин. А якщо з умовної Бучі тре порішати в Києві, то і півдня.

Так не годиться.

В обласних центрах все в межах пішої доступності, або можна порішати в межах години. Тобто набагато менше часу на "комют".

На відміну прикиєвських іпенів обласні центри самодостатні. А прикиєвських іпені орієнтовані на Київ.

Тобто ти виїзжаєш на роботу, і по дорозі заскакуєш в потрібні місця та рішаєш справи.

А з віддаленою роботою тепер так не діє.
Як писав вище, відлучка на 2..4 години.

В обласному центрі година, максимум дві.

І Києво-центро орієнтованість прикиєвських іпенів (а також спальників: Троя, ПОХ, Віник, Борщ, ДРВЗ... ) тепер грає велике значення.

Виходить, що "життя на віддаленій роботі" має зміст, якщо ти в межах "ІТ Мекки", як визначив колись прицентралля оюліківка yura_

Якщо короноя буде настільки довго, що бізнеси змінять формат на віддалену роботу, то київські чигирі та прикиєвських іпені втратять дуже сильно в привабливості.

Я от зараз не розумію того тренду, на самоізоляції в чигирях.
Це інвестиції в нікуди.
Як і в заморську нерухомість, бо в один момент все може стати на локдаун і надовго. А це збитки і збитки. Щоб не писав акурт, Траст, або чейнж_пм.

Ого, флай, ти ТАКИ почав задавати правильні питання.

Графіки показують, що криза почалась ще в 2019 році. І тому тут основне питання, що насправді відбувається :?:

Ось в Ойропі ніяк на можуть розігнати інфляцію, тому що попит низький.
Питання:
- а якщо попит не відновиться вже ніколи на рівень 2019 року? Що робити тій же Ойропі?

Вискажу радикальну думку:

- Впавше споживання, приб"є трішки "житніцу Ойропи" і інші околоці, Ойропа відкриє кордони для їх жителів, для того щоб тримати рівень свого виробництва на рівні до пандеміі і можливо збільшити його.

- В Ойропі буде запущен маховик виробництва, побудови нової інфраструктури, нових технологій на кластерному рівні.
Ніхто не буде заморочувати розвитком України, Булорусі, Молдавії і так далі.

Дешевше і вигідніше (для Ойропи) буде все населення цих територій переселити в РП (наприклад), побудувавши там нові міста-кластери з нуля - зіро емішн, грін технолоджіз, ощадливі виробництва продуктів і так далі.

А територія залишених країн буде "диким полем", як писав Макс.

Думаю, це все займе десь 10-15 років.

Давай продовжим в твої темі.
Європі є одне просте рішення: розширюватися, тобто прийняти Україну в ЄС, це дасть поштовх для розвитку на 5-10 років, поки пройде M&A


Імхо в теперішніх обставинах немає сенсу приймати нову територію. Просто треба прийняти населення, побудувавши для них умови.

Територію України можна залишити диким полем з брудним виробництовм:
добування залізної руди, нафти і газу, АЕС...

Який сенс вкладатись в нову інфру в Україні, якшо мільярди ойро витрачені на нову інфру в Польщі :?:

//===

Варіант розширення ЄС (М&А) через поглинання території і населення (без олігархату), чи тільки робочої сили, можна дискутувати, але тут як їзда на вєліку: щоб не падати тре рухатися, а для ЄС це означає розширятися (ринки збуту, а щоб вони були тре або позичати гроші українським аборигенам, або давати можливість заробляти ). А так Асоціацію дали, а грошей ні, тому ефект Асоціації ніякий, на відміну від безвізу та візових/робочих послаблень від Польщі та ФРН.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:01

  change_pm написав:
Відповідно до законопроєкту, який найближчим часом мають зареєструвати у Верховній Раді, податкову амністію в Україні планують проводити протягом 9 місяців. Основна ставка складе 5%.
Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю "Економічній правді", яке вийде незабаром.
"Концепт амністії повністю узгоджений. Тепер все залежить тільки від Офісу президента", - сказав він.
"Параметри амністії: 5% - загальна ставка, 9% - підвищена ставка на активи, які знаходяться за кордоном, 18% на готівку", - пояснив Гетманцев.

За словами депутата, законопроєкт, у розробці якого він брав участь, передбачає, що термін, протягом якого платники податків зможуть легалізувати свої кошти, складе 9 місяців: "Ми хочемо її закінчити у 2021 році", - додав голова профільного комітету Ради.
На його думку, стимулом показати у декларації своє справжнє майно та реальні активи має стати запровадження автоматичного обміну податковою інформацією та плану протидії розмиванню бази оподаткування (BEPS).

https://www.epravda.com.ua/news/2020/09/29/665689/

Ну, що вже з"являються новини по амністії....
Цікаво-цікаво .... думаю, до виборів не будуть це теребити, а потім протягнуть якось ...
запровадження автоматичного обміну податковою інформацією

Хто в темі, який в нас статус по цьому процессу?

І що саме закордонні банки будуть передавати? Сумму на кінець періоду на рахунку?

Якийсь всезагальний офшорне відбілювання бабла по ставці ФОП.
Безсмисленна і безпощадна клоунада.
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