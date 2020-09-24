Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Відповідно до законопроєкту, який найближчим часом мають зареєструвати у Верховній Раді, податкову амністію в Україні планують проводити протягом 9 місяців. Основна ставка складе 5%. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю "Економічній правді", яке вийде незабаром. "Концепт амністії повністю узгоджений. Тепер все залежить тільки від Офісу президента", - сказав він. "Параметри амністії: 5% - загальна ставка, 9% - підвищена ставка на активи, які знаходяться за кордоном, 18% на готівку", - пояснив Гетманцев.
За словами депутата, законопроєкт, у розробці якого він брав участь, передбачає, що термін, протягом якого платники податків зможуть легалізувати свої кошти, складе 9 місяців: "Ми хочемо її закінчити у 2021 році", - додав голова профільного комітету Ради. На його думку, стимулом показати у декларації своє справжнє майно та реальні активи має стати запровадження автоматичного обміну податковою інформацією та плану протидії розмиванню бази оподаткування (BEPS).
flyman написав:Є в мене одне спостереження. Якщо продовжиться тренд на короною і віддалену працю, то в першу чергу будуть рости обласні центри за рахунок Києва і його передмість.
Проблема в тому, що в Києві щось зробити поза роботою, тре потратити більше 2х годин. А якщо з умовної Бучі тре порішати в Києві, то і півдня.
Так не годиться.
В обласних центрах все в межах пішої доступності, або можна порішати в межах години. Тобто набагато менше часу на "комют".
На відміну прикиєвських іпенів обласні центри самодостатні. А прикиєвських іпені орієнтовані на Київ.
Тобто ти виїзжаєш на роботу, і по дорозі заскакуєш в потрібні місця та рішаєш справи.
А з віддаленою роботою тепер так не діє. Як писав вище, відлучка на 2..4 години.
В обласному центрі година, максимум дві.
І Києво-центро орієнтованість прикиєвських іпенів (а також спальників: Троя, ПОХ, Віник, Борщ, ДРВЗ... ) тепер грає велике значення.
Виходить, що "життя на віддаленій роботі" має зміст, якщо ти в межах "ІТ Мекки", як визначив колись прицентралля оюліківка yura_
Якщо короноя буде настільки довго, що бізнеси змінять формат на віддалену роботу, то київські чигирі та прикиєвських іпені втратять дуже сильно в привабливості.
Я от зараз не розумію того тренду, на самоізоляції в чигирях. Це інвестиції в нікуди. Як і в заморську нерухомість, бо в один момент все може стати на локдаун і надовго. А це збитки і збитки. Щоб не писав акурт, Траст, або чейнж_пм.
Ого, флай, ти ТАКИ почав задавати правильні питання.
Графіки показують, що криза почалась ще в 2019 році. І тому тут основне питання, що насправді відбувається
Ось в Ойропі ніяк на можуть розігнати інфляцію, тому що попит низький. Питання: - а якщо попит не відновиться вже ніколи на рівень 2019 року? Що робити тій же Ойропі?
Вискажу радикальну думку:
- Впавше споживання, приб"є трішки "житніцу Ойропи" і інші околоці, Ойропа відкриє кордони для їх жителів, для того щоб тримати рівень свого виробництва на рівні до пандеміі і можливо збільшити його.
- В Ойропі буде запущен маховик виробництва, побудови нової інфраструктури, нових технологій на кластерному рівні. Ніхто не буде заморочувати розвитком України, Булорусі, Молдавії і так далі.
Дешевше і вигідніше (для Ойропи) буде все населення цих територій переселити в РП (наприклад), побудувавши там нові міста-кластери з нуля - зіро емішн, грін технолоджіз, ощадливі виробництва продуктів і так далі.
А територія залишених країн буде "диким полем", як писав Макс.
Думаю, це все займе десь 10-15 років.
Давай продовжим в твої темі. Європі є одне просте рішення: розширюватися, тобто прийняти Україну в ЄС, це дасть поштовх для розвитку на 5-10 років, поки пройде M&A
Імхо в теперішніх обставинах немає сенсу приймати нову територію. Просто треба прийняти населення, побудувавши для них умови.
Територію України можна залишити диким полем з брудним виробництовм: добування залізної руди, нафти і газу, АЕС...
Який сенс вкладатись в нову інфру в Україні, якшо мільярди ойро витрачені на нову інфру в Польщі
//===
Варіант розширення ЄС (М&А) через поглинання території і населення (без олігархату), чи тільки робочої сили, можна дискутувати, але тут як їзда на вєліку: щоб не падати тре рухатися, а для ЄС це означає розширятися (ринки збуту, а щоб вони були тре або позичати гроші українським аборигенам, або давати можливість заробляти ). А так Асоціацію дали, а грошей ні, тому ефект Асоціації ніякий, на відміну від безвізу та візових/робочих послаблень від Польщі та ФРН.
Відповідно до законопроєкту, який найближчим часом мають зареєструвати у Верховній Раді, податкову амністію в Україні планують проводити протягом 9 місяців. Основна ставка складе 5%. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю "Економічній правді", яке вийде незабаром. "Концепт амністії повністю узгоджений. Тепер все залежить тільки від Офісу президента", - сказав він. "Параметри амністії: 5% - загальна ставка, 9% - підвищена ставка на активи, які знаходяться за кордоном, 18% на готівку", - пояснив Гетманцев.
За словами депутата, законопроєкт, у розробці якого він брав участь, передбачає, що термін, протягом якого платники податків зможуть легалізувати свої кошти, складе 9 місяців: "Ми хочемо її закінчити у 2021 році", - додав голова профільного комітету Ради. На його думку, стимулом показати у декларації своє справжнє майно та реальні активи має стати запровадження автоматичного обміну податковою інформацією та плану протидії розмиванню бази оподаткування (BEPS).