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Відповідно до законопроєкту, який найближчим часом мають зареєструвати у Верховній Раді, податкову амністію в Україні планують проводити протягом 9 місяців. Основна ставка складе 5%. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю "Економічній правді", яке вийде незабаром. "Концепт амністії повністю узгоджений. Тепер все залежить тільки від Офісу президента", - сказав він. "Параметри амністії: 5% - загальна ставка, 9% - підвищена ставка на активи, які знаходяться за кордоном, 18% на готівку", - пояснив Гетманцев.
За словами депутата, законопроєкт, у розробці якого він брав участь, передбачає, що термін, протягом якого платники податків зможуть легалізувати свої кошти, складе 9 місяців: "Ми хочемо її закінчити у 2021 році", - додав голова профільного комітету Ради. На його думку, стимулом показати у декларації своє справжнє майно та реальні активи має стати запровадження автоматичного обміну податковою інформацією та плану протидії розмиванню бази оподаткування (BEPS).
flyman написав:Є в мене одне спостереження. Якщо продовжиться тренд на короною і віддалену працю, то в першу чергу будуть рости обласні центри за рахунок Києва і його передмість.
Проблема в тому, що в Києві щось зробити поза роботою, тре потратити більше 2х годин. А якщо з умовної Бучі тре порішати в Києві, то і півдня.
Так не годиться.
В обласних центрах все в межах пішої доступності, або можна порішати в межах години. Тобто набагато менше часу на "комют".
На відміну прикиєвських іпенів обласні центри самодостатні. А прикиєвських іпені орієнтовані на Київ.
Тобто ти виїзжаєш на роботу, і по дорозі заскакуєш в потрібні місця та рішаєш справи.
А з віддаленою роботою тепер так не діє. Як писав вище, відлучка на 2..4 години.
В обласному центрі година, максимум дві.
І Києво-центро орієнтованість прикиєвських іпенів (а також спальників: Троя, ПОХ, Віник, Борщ, ДРВЗ... ) тепер грає велике значення.
Виходить, що "життя на віддаленій роботі" має зміст, якщо ти в межах "ІТ Мекки", як визначив колись прицентралля оюліківка yura_
Якщо короноя буде настільки довго, що бізнеси змінять формат на віддалену роботу, то київські чигирі та прикиєвських іпені втратять дуже сильно в привабливості.
Я от зараз не розумію того тренду, на самоізоляції в чигирях. Це інвестиції в нікуди. Як і в заморську нерухомість, бо в один момент все може стати на локдаун і надовго. А це збитки і збитки. Щоб не писав акурт, Траст, або чейнж_пм.
Ого, флай, ти ТАКИ почав задавати правильні питання.
Графіки показують, що криза почалась ще в 2019 році. І тому тут основне питання, що насправді відбувається
Ось в Ойропі ніяк на можуть розігнати інфляцію, тому що попит низький. Питання: - а якщо попит не відновиться вже ніколи на рівень 2019 року? Що робити тій же Ойропі?
Вискажу радикальну думку:
- Впавше споживання, приб"є трішки "житніцу Ойропи" і інші околоці, Ойропа відкриє кордони для їх жителів, для того щоб тримати рівень свого виробництва на рівні до пандеміі і можливо збільшити його.
- В Ойропі буде запущен маховик виробництва, побудови нової інфраструктури, нових технологій на кластерному рівні. Ніхто не буде заморочувати розвитком України, Булорусі, Молдавії і так далі.
Дешевше і вигідніше (для Ойропи) буде все населення цих територій переселити в РП (наприклад), побудувавши там нові міста-кластери з нуля - зіро емішн, грін технолоджіз, ощадливі виробництва продуктів і так далі.
А територія залишених країн буде "диким полем", як писав Макс.
Думаю, це все займе десь 10-15 років.
Давай продовжим в твої темі. Європі є одне просте рішення: розширюватися, тобто прийняти Україну в ЄС, це дасть поштовх для розвитку на 5-10 років, поки пройде M&A
Імхо в теперішніх обставинах немає сенсу приймати нову територію. Просто треба прийняти населення, побудувавши для них умови.
Територію України можна залишити диким полем з брудним виробництовм: добування залізної руди, нафти і газу, АЕС...
Який сенс вкладатись в нову інфру в Україні, якшо мільярди ойро витрачені на нову інфру в Польщі
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Варіант розширення ЄС (М&А) через поглинання території і населення (без олігархату), чи тільки робочої сили, можна дискутувати, але тут як їзда на вєліку: щоб не падати тре рухатися, а для ЄС це означає розширятися (ринки збуту, а щоб вони були тре або позичати гроші українським аборигенам, або давати можливість заробляти ). А так Асоціацію дали, а грошей ні, тому ефект Асоціації ніякий, на відміну від безвізу та візових/робочих послаблень від Польщі та ФРН.
Відповідно до законопроєкту, який найближчим часом мають зареєструвати у Верховній Раді, податкову амністію в Україні планують проводити протягом 9 місяців. Основна ставка складе 5%. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю "Економічній правді", яке вийде незабаром. "Концепт амністії повністю узгоджений. Тепер все залежить тільки від Офісу президента", - сказав він. "Параметри амністії: 5% - загальна ставка, 9% - підвищена ставка на активи, які знаходяться за кордоном, 18% на готівку", - пояснив Гетманцев.
За словами депутата, законопроєкт, у розробці якого він брав участь, передбачає, що термін, протягом якого платники податків зможуть легалізувати свої кошти, складе 9 місяців: "Ми хочемо її закінчити у 2021 році", - додав голова профільного комітету Ради. На його думку, стимулом показати у декларації своє справжнє майно та реальні активи має стати запровадження автоматичного обміну податковою інформацією та плану протидії розмиванню бази оподаткування (BEPS).
Serbia plans to provide foreign citizens working remotely for companies based abroad with an opportunity to receive a one-year residence and work permit as of January 1, labour minister Zoran Djordjevic said.
"Our idea is to be the first country in Europe that will introduce the possibility for those working for foreign companies who are not our citizens, to continue doing their job, living in Serbia," Djordjevic said in a press release on Wednesday.
Foreign citizens who can prove that they receive a gross monthly salary of more than 3,500 euro ($4,100) from an employer based abroad and want to live in Serbia will be able to obtain a one-year residence and work permit, Djordjevic said.
In this way, Serbia will be able to increase its value-added tax (VAT) revenue, Djordjevic added.
Сєрбія збирається видавати візи на один рік для тих, хто працює віддалено.
Вони помилились, що вони перша країна в Ойропі, яка так зробить. Перша - Естонія
Цікавий напрямок думок сербів, вони сподіваються, що вони отримають більше ПДВ через таких громадян-візитерів. Це допоможе збільшити надходження в буджет.
change_pm написав:Імхо, Лємберг - це квазі, а все інше - дике поле. Чекати залишилось недовго...
Я не о том, что "квази" или "не квази". А о том, какая роль у этой территории. По-моему это территория, типа старого сарая, или полу-помойки, куда сносится весь хлам, который жалко выбросить, но и продать, использовать, "довести до ума" - не представляется возможным.
Зачем жить на backyard или junkyard Польши, если можно жить в "Польше здорового человека"?
Львов - это "Польша курильщика"
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте