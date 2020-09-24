Вкладчик1234 написав:
Я не о том, что "квази" или "не квази".
А о том, какая роль у этой территории.
По-моему это территория, типа старого сарая, или полу-помойки, куда сносится весь хлам, который жалко выбросить, но и продать, использовать, "довести до ума" - не представляется возможным.
Зачем жить на backyard или junkyard Польши, если можно жить в "Польше здорового человека"?
Львов - это "Польша курильщика"
Здається Ойропа хотіла так зробити, скинувши нам біженців... але по грошам не домовились
Імхо, по Львову і тому, що я казав квазі. Просто наразі, купляючи нерухомість у Львові, ти закладаєш апсайд, як колись вийшло з Кримом (по цінам на нерухомість).
В Польщі і дорожче, і по документам є проблеми. А квазі рішення, може принести життя в РП 3, при ціні входу на рівні України.
Такі десь думки...
зі. Що може підтвердити мої роздуми? Кількість будуючогося житла у Львові, і ціни на нього.
Хтось це все викупляє? Хто????