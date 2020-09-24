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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 04 жов, 2020 10:17
Вкладчик1234 написав: change_pm написав:
Імхо, Лємберг - це квазі, а все інше - дике поле. Чекати залишилось недовго...
Я не о том, что "квази" или "не квази".
А о том, какая роль у этой территории.
По-моему это территория, типа старого сарая, или полу-помойки, куда сносится весь хлам, который жалко выбросить
, но и продать, использовать, "довести до ума" - не представляется возможным.Зачем жить на backyard или junkyard Польши, если можно жить в "Польше здорового человека"?
Львов - это "Польша курильщика"
Здається Ойропа хотіла так зробити, скинувши нам біженців... але по грошам не домовились
Імхо, по Львову і тому, що я казав квазі. Просто наразі, купляючи нерухомість у Львові, ти закладаєш апсайд, як колись вийшло з Кримом (по цінам на нерухомість).
В Польщі і дорожче, і по документам є проблеми. А квазі рішення, може принести життя в РП 3, при ціні входу на рівні України.
Такі десь думки...
зі. Що може підтвердити мої роздуми? Кількість будуючогося житла у Львові, і ціни на нього.
Хтось це все викупляє? Хто????
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Додано: Нед 04 жов, 2020 15:27
change_pm написав:
Імхо, по Львову і тому, що я казав квазі. Просто наразі, купляючи нерухомість у Львові, ти закладаєш апсайд, як колись вийшло з Кримом (по цінам на нерухомість).
Развал и раздел Украины не поддержат "кредиторы".
Т.е. на бумаге она по-любому будет целостная, и с Крымом.
Но как фактически происходят сделки? Какой уровень цен сделок, а не хотелок?
Как выйти из такой "инвестиции"?
Есть куча альтернатив с куда лучшими условиями, ценами, и без проблем с "целостностью".
Кому нужен будет тот Львов, в положении типа "ордло" или Крыма, если есть "нативная Польша"? Как это всё оформить? Какой будет уровень цен? Кто это всё будет покупать?
Может я чего-то не понимаю, хз
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Нед 04 жов, 2020 16:36
Вкладчик1234 написав:
Развал и раздел Украины не поддержат "кредиторы".
change_pm написав:
Імхо, по Львову і тому, що я казав квазі. Просто наразі, купляючи нерухомість у Львові, ти закладаєш апсайд, як колись вийшло з Кримом (по цінам на нерухомість).
Т.е. на бумаге она по-любому будет целостная, и с Крымом.
Но как фактически происходят сделки? Какой уровень цен сделок, а не хотелок?
Как выйти из такой "инвестиции"?
Есть куча альтернатив с куда лучшими условиями, ценами, и без проблем с "целостностью".Кому нужен будет тот Львов
, в положении типа "ордло" или Крыма, если есть "нативная Польша"? Как это всё оформить? Какой будет уровень цен? Кто это всё будет покупать?
Может я чего-то не понимаю, хз
Кредитори вже сказали, що вони не банкомат
потім прибрали вислів...
Допускаю такий сценарій, що кредиторам буде не до України і її проблем...
Львов - це польський гештальт, вони так і на...ть, щоб він був їх.
Чи це трапиться чи ні, я не можу знати, але допускаю і тому маю яйкі, розкладені по різним кошикам, на різні сценарії.
Трапиться мій сценарій, ОК. Не трапиться, я перепланую
В любому випадку, у мене і стратегія і план завжди є...
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Додано: Нед 04 жов, 2020 17:27
change_pm написав:
В любому випадку, у мене і стратегія і план завжди є...
Оголосіть весь список Ваших планів.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Нед 04 жов, 2020 17:43
Квесторе_поверніться написав: change_pm написав:
В любому випадку, у мене і стратегія і план завжди є...
Оголосіть весь список Ваших планів.
Тезисно...
Київ = дике поле,
Львів = Лемберг,
ЮК = ОК,
Туречина = Османська імперія,
Кеш на початок 21 року = голд.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 17:53
change_pm написав: Квесторе_поверніться написав: change_pm написав:
В любому випадку, у мене і стратегія і план завжди є...
Оголосіть весь список Ваших планів.
Тезисно...
Київ = дике поле,
Львів = Лемберг,
ЮК = ОК,
Туречина = Османська імперія,
Кеш на початок 21 року = голд.
Інвестиційних планів...на скільки Ви вже в голді?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 17:55
Квесторе_поверніться написав:
Інвестиційних планів...на скільки Ви вже в голді?
Недостатньо ... буду на корекції (дай Боже 17хх) закупатись далі.
Я в голді, і акціях NEM, PAAS, GAU.
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