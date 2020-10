Додано: Пон 05 жов, 2020 00:39

change_pm

change_pm написав: San написав: change_pm написав: boosting demand from gulf countries.

не каждого араба ждут в Лондонах-Парижах. не каждого араба ждут в-Парижах.

От тут ти не правий ...



Більшість арабів мають безвіз з ЮК )))) і їх дуже чекають в Лондонах.



зі. У мене є знайомі араби, які мають квартиру в Лондоні, живуть у себе на батьківщині і купляють в Туречині в Бодрумі для літнього відпочинку.



ззі. Коли я кажу, що в Анталії можна купити квартиру від 50 тис уе, араби здивовано кажуть - ого, як дешево, треба взяти замість Порше ))) От тут ти не правий ...Більшість арабів мають безвіз з ЮК )))) і їх дуже чекають в Лондонах.зі. У мене є знайомі араби, які мають квартиру в Лондоні, живуть у себе на батьківщині і купляють в Туречині в Бодрумі для літнього відпочинку.ззі. Коли я кажу, що в Анталії можна купити квартиру від 50 тис уе, араби здивовано кажуть - ого, як дешево, треба взяти замість Порше )))

у Акурта на ветке очень грязно, поэтому я тут:



На каком месте в этом списке арабы, у которых безвиз с Лондоном, и с которыми ты разговаривал?

Самые большие покупатели - те, кому не рады в цивилизованном мире. у Акурта на ветке очень грязно, поэтому я тут:На каком месте в этом списке арабы, у которых безвиз с Лондоном, и с которыми ты разговаривал?Самые большие покупатели - те, кому не рады в цивилизованном мире.