Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Імхо, Лємберг - це квазі, а все інше - дике поле. Чекати залишилось недовго...
Я не о том, что "квази" или "не квази". А о том, какая роль у этой территории. По-моему это территория, типа старого сарая, или полу-помойки, куда сносится весь хлам, который жалко выбросить, но и продать, использовать, "довести до ума" - не представляется возможным.
Зачем жить на backyard или junkyard Польши, если можно жить в "Польше здорового человека"?
Львов - это "Польша курильщика"
Здається Ойропа хотіла так зробити, скинувши нам біженців... але по грошам не домовились
Імхо, по Львову і тому, що я казав квазі. Просто наразі, купляючи нерухомість у Львові, ти закладаєш апсайд, як колись вийшло з Кримом (по цінам на нерухомість).
В Польщі і дорожче, і по документам є проблеми. А квазі рішення, може принести життя в РП 3, при ціні входу на рівні України.
Такі десь думки...
зі. Що може підтвердити мої роздуми? Кількість будуючогося житла у Львові, і ціни на нього. Хтось це все викупляє? Хто????
change_pm написав:Імхо, по Львову і тому, що я казав квазі. Просто наразі, купляючи нерухомість у Львові, ти закладаєш апсайд, як колись вийшло з Кримом (по цінам на нерухомість).
Развал и раздел Украины не поддержат "кредиторы". Т.е. на бумаге она по-любому будет целостная, и с Крымом. Но как фактически происходят сделки? Какой уровень цен сделок, а не хотелок? Как выйти из такой "инвестиции"? Есть куча альтернатив с куда лучшими условиями, ценами, и без проблем с "целостностью".
Кому нужен будет тот Львов, в положении типа "ордло" или Крыма, если есть "нативная Польша"? Как это всё оформить? Какой будет уровень цен? Кто это всё будет покупать?
change_pm написав:Імхо, по Львову і тому, що я казав квазі. Просто наразі, купляючи нерухомість у Львові, ти закладаєш апсайд, як колись вийшло з Кримом (по цінам на нерухомість).
Развал и раздел Украины не поддержат "кредиторы". Т.е. на бумаге она по-любому будет целостная, и с Крымом. Но как фактически происходят сделки? Какой уровень цен сделок, а не хотелок? Как выйти из такой "инвестиции"? Есть куча альтернатив с куда лучшими условиями, ценами, и без проблем с "целостностью".
Кому нужен будет тот Львов, в положении типа "ордло" или Крыма, если есть "нативная Польша"? Как это всё оформить? Какой будет уровень цен? Кто это всё будет покупать?
Может я чего-то не понимаю, хз
Кредитори вже сказали, що вони не банкомат потім прибрали вислів...
Допускаю такий сценарій, що кредиторам буде не до України і її проблем...
Львов - це польський гештальт, вони так і на...ть, щоб він був їх. Чи це трапиться чи ні, я не можу знати, але допускаю і тому маю яйкі, розкладені по різним кошикам, на різні сценарії.
Трапиться мій сценарій, ОК. Не трапиться, я перепланую
В любому випадку, у мене і стратегія і план завжди є...
change_pm написав:В любому випадку, у мене і стратегія і план завжди є...
Оголосіть весь список Ваших планів.
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change_pm написав:В любому випадку, у мене і стратегія і план завжди є...
Оголосіть весь список Ваших планів.
Тезисно...
Київ = дике поле, Львів = Лемберг, ЮК = ОК, Туречина = Османська імперія, Кеш на початок 21 року = голд.
Інвестиційних планів...на скільки Ви вже в голді?
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change_pm написав:boosting demand from gulf countries.
не каждого араба ждут в Лондонах-Парижах.
От тут ти не правий ...
Більшість арабів мають безвіз з ЮК )))) і їх дуже чекають в Лондонах.
зі. У мене є знайомі араби, які мають квартиру в Лондоні, живуть у себе на батьківщині і купляють в Туречині в Бодрумі для літнього відпочинку.
ззі. Коли я кажу, що в Анталії можна купити квартиру від 50 тис уе, араби здивовано кажуть - ого, як дешево, треба взяти замість Порше )))
у Акурта на ветке очень грязно, поэтому я тут: На каком месте в этом списке арабы, у которых безвиз с Лондоном, и с которыми ты разговаривал? Самые большие покупатели - те, кому не рады в цивилизованном мире.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne) now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
change_pm написав:boosting demand from gulf countries.
San написав:у Акурта на ветке очень грязно, поэтому я тут: На каком месте в этом списке арабы, у которых безвиз с Лондоном, и с которыми ты разговаривал? Самые большие покупатели - те, кому не рады в цивилизованном мире.
Слухай, класна картинка! мої араби - з 7 по 15 місця.
Саме цікаве, що найбільші покупці - це все Галф так, їм не дуже раді в західному світі, але, але, але...
Українцям також не раді навіть в Польщі ...
Цікаве, що Катар, Сведен, Юкрейн, Лебанон, Джордан - всі по 75-76