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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 121122123124>
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 10:17

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:Імхо, Лємберг - це квазі, а все інше - дике поле. Чекати залишилось недовго...

Я не о том, что "квази" или "не квази".
А о том, какая роль у этой территории.
По-моему это территория, типа старого сарая, или полу-помойки, куда сносится весь хлам, который жалко выбросить, но и продать, использовать, "довести до ума" - не представляется возможным.

Зачем жить на backyard или junkyard Польши, если можно жить в "Польше здорового человека"?

Львов - это "Польша курильщика" :)

Здається Ойропа хотіла так зробити, скинувши нам біженців... але по грошам не домовились :)

Імхо, по Львову і тому, що я казав квазі. Просто наразі, купляючи нерухомість у Львові, ти закладаєш апсайд, як колись вийшло з Кримом (по цінам на нерухомість).

В Польщі і дорожче, і по документам є проблеми. А квазі рішення, може принести життя в РП 3, при ціні входу на рівні України.

Такі десь думки...

зі. Що може підтвердити мої роздуми? Кількість будуючогося житла у Львові, і ціни на нього.
Хтось це все викупляє? Хто???? :shock:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:27

  change_pm написав:Імхо, по Львову і тому, що я казав квазі. Просто наразі, купляючи нерухомість у Львові, ти закладаєш апсайд, як колись вийшло з Кримом (по цінам на нерухомість).

Развал и раздел Украины не поддержат "кредиторы".
Т.е. на бумаге она по-любому будет целостная, и с Крымом.
Но как фактически происходят сделки? Какой уровень цен сделок, а не хотелок?
Как выйти из такой "инвестиции"?
Есть куча альтернатив с куда лучшими условиями, ценами, и без проблем с "целостностью".

Кому нужен будет тот Львов, в положении типа "ордло" или Крыма, если есть "нативная Польша"? Как это всё оформить? Какой будет уровень цен? Кто это всё будет покупать?

Может я чего-то не понимаю, хз
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:36

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:Імхо, по Львову і тому, що я казав квазі. Просто наразі, купляючи нерухомість у Львові, ти закладаєш апсайд, як колись вийшло з Кримом (по цінам на нерухомість).

Развал и раздел Украины не поддержат "кредиторы".
Т.е. на бумаге она по-любому будет целостная, и с Крымом.
Но как фактически происходят сделки? Какой уровень цен сделок, а не хотелок?
Как выйти из такой "инвестиции"?
Есть куча альтернатив с куда лучшими условиями, ценами, и без проблем с "целостностью".

Кому нужен будет тот Львов, в положении типа "ордло" или Крыма, если есть "нативная Польша"? Как это всё оформить? Какой будет уровень цен? Кто это всё будет покупать?

Может я чего-то не понимаю, хз

Кредитори вже сказали, що вони не банкомат :) потім прибрали вислів...

Допускаю такий сценарій, що кредиторам буде не до України і її проблем...

Львов - це польський гештальт, вони так і на...ть, щоб він був їх.
Чи це трапиться чи ні, я не можу знати, але допускаю і тому маю яйкі, розкладені по різним кошикам, на різні сценарії.

Трапиться мій сценарій, ОК. Не трапиться, я перепланую :)

В любому випадку, у мене і стратегія і план завжди є...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:В любому випадку, у мене і стратегія і план завжди є...

Оголосіть весь список Ваших планів.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:43

  Квесторе_поверніться написав:
  change_pm написав:В любому випадку, у мене і стратегія і план завжди є...

Оголосіть весь список Ваших планів.

Тезисно...

Київ = дике поле,
Львів = Лемберг,
ЮК = ОК,
Туречина = Османська імперія,
Кеш на початок 21 року = голд.
:D
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:53

  change_pm написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  change_pm написав:В любому випадку, у мене і стратегія і план завжди є...

Оголосіть весь список Ваших планів.

Тезисно...

Київ = дике поле,
Львів = Лемберг,
ЮК = ОК,
Туречина = Османська імперія,
Кеш на початок 21 року = голд.
:D

Інвестиційних планів...на скільки Ви вже в голді?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:55

  Квесторе_поверніться написав:Інвестиційних планів...на скільки Ви вже в голді?

Недостатньо ... буду на корекції (дай Боже 17хх) закупатись далі.
Я в голді, і акціях NEM, PAAS, GAU.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 00:39

change_pm
  change_pm написав:
  San написав:
  change_pm написав:boosting demand from gulf countries.

не каждого араба ждут в Лондонах-Парижах.

От тут ти не правий ... :)

Більшість арабів мають безвіз з ЮК )))) і їх дуже чекають в Лондонах.

зі. У мене є знайомі араби, які мають квартиру в Лондоні, живуть у себе на батьківщині і купляють в Туречині в Бодрумі для літнього відпочинку.

ззі. Коли я кажу, що в Анталії можна купити квартиру від 50 тис уе, араби здивовано кажуть - ого, як дешево, треба взяти замість Порше )))

у Акурта на ветке очень грязно, поэтому я тут:
Зображення
На каком месте в этом списке арабы, у которых безвиз с Лондоном, и с которыми ты разговаривал?
Самые большие покупатели - те, кому не рады в цивилизованном мире.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 09:34

  change_pm написав:boosting demand from gulf countries.

  San написав:у Акурта на ветке очень грязно, поэтому я тут:
Зображення
На каком месте в этом списке арабы, у которых безвиз с Лондоном, и с которыми ты разговаривал?
Самые большие покупатели - те, кому не рады в цивилизованном мире.

Слухай, класна картинка! :) мої араби - з 7 по 15 місця.

Саме цікаве, що найбільші покупці - це все Галф :) так, їм не дуже раді в західному світі, але, але, але...

Українцям також не раді :( навіть в Польщі ...

Цікаве, що Катар, Сведен, Юкрейн, Лебанон, Джордан - всі по 75-76 :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 17:04

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:У світових іліт тільки одна планета поки що, як і у нас. От якби у них був інший варіант, то можливо вони б поклали болт на кризу і нас

Это хорошо отражено в фильме "Элизиум. Рай не на земле". Где элиты живут в раю недалеко от земли, имеют технологию лечения от всех болезней и продления жизни, а на земле ад и люди работают на их фабриках. В роли ОМОНа, охраняющих элит, выступают роботы. В общем, все как сейчас, только в будущем.

Вот это и пугает. Хоть до такого еще далеко, но уже сейчас видится тенденция на кибер направление, не сайтики клепать, а делать упор на AI и безопасность. Рядовой программер пока получает свой килобакс, но дальше, мне кажется, тенденция изменится. Так как все завязано на технологии, то игры в инвестиции могут закончиться.
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