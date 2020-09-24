Danaan написав:
Это хорошо отражено в фильме "Элизиум. Рай не на земле". Где элиты живут в раю недалеко от земли, имеют технологию лечения от всех болезней и продления жизни, а на земле ад и люди работают на их фабриках. В роли ОМОНа, охраняющих элит, выступают роботы. В общем, все как сейчас, только в будущем.
Вот это и пугает. Хоть до такого еще далеко, но уже сейчас видится тенденция на кибер направление, не сайтики клепать, а делать упор на AI и безопасность. Рядовой программер пока получает свой килобакс, но дальше, мне кажется, тенденция изменится. Так как все завязано на технологии, то игры в инвестиции могут закончиться.
Взагалі-то це питання вперше висвітлено Гербертом Уелсом в романі "Машина часу" 130 чи 140 років назад.
Пролетарі-морлоки, які живуть під землею, працюють на велетенських заводах. І "їліта", яка байдикує на поверхні землі.