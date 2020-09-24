Danaan написав:

change_pm написав: У світових іліт тільки одна планета поки що, як і у нас. От якби у них був інший варіант, то можливо вони б поклали болт на кризу і нас У світових іліт тільки одна планета поки що, як і у нас. От якби у них був інший варіант, то можливо вони б поклали болт на кризу і нас

Это хорошо отражено в фильме "Элизиум. Рай не на земле". Где элиты живут в раю недалеко от земли, имеют технологию лечения от всех болезней и продления жизни, а на земле ад и люди работают на их фабриках. В роли ОМОНа, охраняющих элит, выступают роботы. В общем, все как сейчас, только в будущем.Вот это и пугает. Хоть до такого еще далеко, но уже сейчас видится тенденция на кибер направление, не сайтики клепать, а делать упор на AI и безопасность. Рядовой программер пока получает свой килобакс, но дальше, мне кажется, тенденция изменится. Так как все завязано на технологии, то игры в инвестиции могут закончиться.