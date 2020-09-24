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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 10 жов, 2020 17:34
Danaan написав: change_pm написав:
У світових іліт тільки одна планета поки що, як і у нас. От якби у них був інший варіант, то можливо вони б поклали болт на кризу і нас
Это хорошо отражено в фильме "Элизиум. Рай не на земле". Где элиты живут в раю недалеко от земли, имеют технологию лечения от всех болезней и продления жизни, а на земле ад и люди работают на их фабриках. В роли ОМОНа, охраняющих элит, выступают роботы. В общем, все как сейчас, только в будущем.
Вот это и пугает. Хоть до такого еще далеко, но уже сейчас видится тенденция на кибер направление, не сайтики клепать, а делать упор на AI и безопасность. Рядовой программер пока получает свой килобакс, но дальше, мне кажется, тенденция изменится. Так как все завязано на технологии, то игры в инвестиции могут закончиться.
Взагалі-то це питання вперше висвітлено Гербертом Уелсом в романі "Машина часу" 130 чи 140 років назад.
Пролетарі-морлоки, які живуть під землею, працюють на велетенських заводах. І "їліта", яка байдикує на поверхні землі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 10 жов, 2020 21:04
А шо з Марусею? ...щось притихла
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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