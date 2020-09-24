RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 121122123124
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 17:34

  Danaan написав:
  change_pm написав:У світових іліт тільки одна планета поки що, як і у нас. От якби у них був інший варіант, то можливо вони б поклали болт на кризу і нас

Это хорошо отражено в фильме "Элизиум. Рай не на земле". Где элиты живут в раю недалеко от земли, имеют технологию лечения от всех болезней и продления жизни, а на земле ад и люди работают на их фабриках. В роли ОМОНа, охраняющих элит, выступают роботы. В общем, все как сейчас, только в будущем.

Вот это и пугает. Хоть до такого еще далеко, но уже сейчас видится тенденция на кибер направление, не сайтики клепать, а делать упор на AI и безопасность. Рядовой программер пока получает свой килобакс, но дальше, мне кажется, тенденция изменится. Так как все завязано на технологии, то игры в инвестиции могут закончиться.


Взагалі-то це питання вперше висвітлено Гербертом Уелсом в романі "Машина часу" 130 чи 140 років назад.

Пролетарі-морлоки, які живуть під землею, працюють на велетенських заводах. І "їліта", яка байдикує на поверхні землі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21632
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1242 раз.
Подякували: 2225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:04

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

А шо з Марусею? ...щось притихла
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4659
З нами з: 03.12.14
Подякував: 669 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 121122123124
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lejko_vit, Vadim V і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 796, 797, 798
akurt » П'ят 06 кві, 2018 21:50
7973 959336
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 жов, 2020 21:26
Мизантрóп
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 567, 568, 569
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5687 641605
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 жов, 2020 19:06
flyman
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 09:00
144 4506
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 жов, 2020 16:59
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (565)
10.10.2020 21:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.