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change_pm написав:У світових іліт тільки одна планета поки що, як і у нас. От якби у них був інший варіант, то можливо вони б поклали болт на кризу і нас
Это хорошо отражено в фильме "Элизиум. Рай не на земле". Где элиты живут в раю недалеко от земли, имеют технологию лечения от всех болезней и продления жизни, а на земле ад и люди работают на их фабриках. В роли ОМОНа, охраняющих элит, выступают роботы. В общем, все как сейчас, только в будущем.
Вот это и пугает. Хоть до такого еще далеко, но уже сейчас видится тенденция на кибер направление, не сайтики клепать, а делать упор на AI и безопасность. Рядовой программер пока получает свой килобакс, но дальше, мне кажется, тенденция изменится. Так как все завязано на технологии, то игры в инвестиции могут закончиться.
Взагалі-то це питання вперше висвітлено Гербертом Уелсом в романі "Машина часу" 130 чи 140 років назад.
Пролетарі-морлоки, які живуть під землею, працюють на велетенських заводах. І "їліта", яка байдикує на поверхні землі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Between 2010 and the second quarter of 2011, house prices and rents in the EU27 followed similar paths. Then, since the third quarter of 2011, they have followed very different paths: while rents increased steadily throughout the period up to the second quarter of 2020, house prices have fluctuated significantly. After a sharp decline between the second quarter of 2011 and the first quarter of 2013, house prices remained more or less stable between 2013 and 2014. Then, there was a rapid rise in early 2015, since when house prices have increased at a much faster pace than rents. Over the period 2010 until the second quarter of 2020, rents increased by 14.2% and house prices by 25.0%.
Шестому укладу не будут требоваться посредники для выяснения потребностей потребителя - он будет общаться напрямую, упростив процедуру коммуницирования и сделав весь процесс потребления существенно дешевле, а значит - в конкурентной борьбе технологиям Пятого уклада не выжить.
Вместе с 5-м укладом, исчезнет много профессий, следовательно появится много "иждивенцев" на шее правительства. Это лишние траты. Поскольку выкидывать деньги на ветер, ни одно правительство не станет, актуальной задачей становится их "утилизация". Утилизировать будут в том числе такими методами как вакцинация, урбанизация, ГМО продукция, разрушение института семьи и тд и тп Оставшейся части человечества действительно не будут нужны ни выборы, ни демократия. И вся она будет встроена в систему идентификации, т.к. зарплата станет цифровая. О переходе на цифровые деньги уже говорят и в США и в РФ и др. Цифровые деньги это не наличные и не безналичные деньги, это наборы кодов. Для передачи которых необходим будет цифровой идентификатор.
Складывается полное впечатление, что бушующий по всей планете "ковидный" террор имеет своей целью создать условия для ускоренного перехода в будущий уклад, а для этого террор - идеальный метод управления.
На эту тему лучше всего говорит Клаус Шваб:
«Многие из нас думают, когда все вернется на круги своя? Короткий ответ: никогда » «Кризис COVID-19 показал нам, что наши старые системы больше не подходят для 21 века. Он обнажил фундаментальное отсутствие социальной сплоченности, справедливости, инклюзивности и равенства. Сейчас исторический момент, время не только для борьбы с вирусом, но и для формирования системы для пост-короны»
По его словам мир должен очнь быстро совершить глобальную перезагрузку: «мир должен действовать совместно и быстро, чтобы обновить все аспекты наших обществ и экономик, от образования до социальных контрактов и условий труда». И вряд ли новые аспекты нашего общества предусматривают места для большинства из нас.