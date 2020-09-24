Шестому укладу не будут требоваться посредники для выяснения потребностей потребителя - он будет общаться напрямую, упростив процедуру коммуницирования и сделав весь процесс потребления существенно дешевле, а значит - в конкурентной борьбе технологиям Пятого уклада не выжить.



Вместе с 5-м укладом, исчезнет много профессий, следовательно появится много "иждивенцев" на шее правительства. Это лишние траты. Поскольку выкидывать деньги на ветер, ни одно правительство не станет, актуальной задачей становится их "утилизация". Утилизировать будут в том числе такими методами как вакцинация, урбанизация, ГМО продукция, разрушение института семьи и тд и тп

Оставшейся части человечества действительно не будут нужны ни выборы, ни демократия. И вся она будет встроена в систему идентификации, т.к. зарплата станет цифровая. О переходе на цифровые деньги уже говорят и в США и в РФ и др. Цифровые деньги это не наличные и не безналичные деньги, это наборы кодов. Для передачи которых необходим будет цифровой идентификатор.



Складывается полное впечатление, что бушующий по всей планете "ковидный" террор имеет своей целью создать условия для ускоренного перехода в будущий уклад, а для этого террор - идеальный метод управления.



На эту тему лучше всего говорит Клаус Шваб:



«Многие из нас думают, когда все вернется на круги своя? Короткий ответ: никогда »

«Кризис COVID-19 показал нам, что наши старые системы больше не подходят для 21 века. Он обнажил фундаментальное отсутствие социальной сплоченности, справедливости, инклюзивности и равенства. Сейчас исторический момент, время не только для борьбы с вирусом, но и для формирования системы для пост-короны»



По его словам мир должен очнь быстро совершить глобальную перезагрузку:

«мир должен действовать совместно и быстро, чтобы обновить все аспекты наших обществ и экономик, от образования до социальных контрактов и условий труда».

И вряд ли новые аспекты нашего общества предусматривают места для большинства из нас.